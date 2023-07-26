Петербург открывает черный континент: Как пройдет саммит Россия-Африка

Петербург вовсю готовится к открытию саммита "Россия - Африка". Фото: Алена ЧИЧИГИНА

А ЧТО ВООБЩЕ БУДЕТ?

Грядущий саммит - второй по счету. Первый состоялся в 2019 году в Сочи и собрал под своей эгидой больше 6 тысяч участников из 104 государств и территорий. Причем помимо «налаживания контактов» и «формирования диалога», мероприятие имело и вполне себе практический смысл: на нем российские и африканские компании заключили в общей сложности 92 соглашения на сумму свыше триллиона рублей - и это только то, что не защищено коммерческой тайной.

В этом году для гостей саммита запланирована обширная деловая программа. На разных встречах и совещаниях будут обсуждаться темы развития атомной энергетики, международной безопасности, бизнеса, прав женщин и даже спорта. Так, например, одним из направлений работы станет налаживание контактов в сельскохозяйственной сфере. Согласно подсчетам независимых экспертов в Африке не используются по назначению больше 60 процентов сельхозземель. Это гигантские территории, развитие которых могло бы стать еще одной опорной точкой в сотрудничестве России и африканских государств.

Накануне саммита смонтированы практически все стенды участников. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Обсудят также научное сотрудничество и совместную работу по созданию новых культурных и торговых брендов. Конкретики пока нет, но как знать, может быть, в недалеком будущем в российских магазинах появятся товары с характерным значком «Сделано в Африке».

Впрочем, одними лишь деловыми встречами и заседаниями дело не ограничится - саммит обещает стать значимым событием не только в общественно-деловой, но и в культурной жизни Северной столицы. 28 и 29 июля в городе пройдет масса интересных мероприятий, участие в которых сможет принять любой желающий.

ШУШАРЫ: НИ ЗАЕХАТЬ, НИ ВЫЕХАТЬ

Больше всего неудобств выпадет на долю жителей Шушар, рядом с которым расположен конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». В дни проведения саммита, 27 и 28 июля, въезд в поселок и выезд из него полностью перекроют. Благо ограничения будут действовать всего несколько часов в сутки - с 07:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00, сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок».

В самой организации «Комсомолке» подтвердили, что речь идет о любом наземном транспорте - как общественном, так и личном. То есть ни на автобусе, ни на персональном автомобиле покинуть поселок (равно как и въехать в него) в указанные дни и часы будет нельзя.

Благо жителям оставят альтернативные пути сообщения.

«В дни саммита транспортное сообщение внутри самого поселка будет осуществляться автобусами 385А и 385Б, - пояснили в «Организаторе перевозок». - На них можно будет доехать до Пушкинской улицы, 10, и Пушкинской улицы, 12, а оттуда - пройти пешком к железнодорожной станции и сесть на электричку».

Кроме того, в вечерние часы, с 16:00 до 20:00, автобусами можно будет добраться до метро «Шушары» (оно, напомним, если кто не в курсе, очень удачно расположено в восьми километрах от самого поселка):

- от станции метро «Звездная» - на автобусах № 179, 192, 197А

- от остановки на Московском шоссе на автобусе № 197А.

В утренние часы - с 07:30 до 10:00 - можно будет добраться до метро «Купчино» и «Звездная»:

- до «Купчино» - на автобусах № 186, 196, 197, 197А, 342, 388, 521. Остановка расположена на Витебском проспекте

- до «Звездной» - на автобусах № 179, 192. Остановка - на Московском шоссе.

ГДЕ ПРИДЕТСЯ ПОСТОЯТЬ?

Эксперты по транспорту в свете всего грядущего прямо заявляют: перекрытия движения, которые ждут Петербург на этой неделе, не просто масштабные - они беспрецедентные.

- Во-первых, такого количества высоких гостей «Экспофорум», пожалуй, не принимал еще ни разу за время своего существования, - пояснил в разговоре с «Комсомолкой» эксперт рабочей группы по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения при правительстве России Дмитрий Попов. - Во-вторых, не стоит забывать, что саммит будет проходить в условиях, которые требует соблюдения повышенных мер безопасности. Поэтому да - автомобилистам будет трудно.

Весь город, по словам Дмитрия Попова, конечно, не встанет, но югу и юго-западу придется основательно постоять в пробках. Сильнее всего пострадают Пулковское и Московское шоссе, а также Витебский проспект, Волхонское шоссе и Таллиннское, по которым люди будут пытаться объезжать аэропорт и «Экспофорум».

Медиагруппа «Комсомольская правда» также представлена на саммите «Россия-Африка». Фото: Алена ЧИЧИГИНА

В течение дня транспортный коллапс, скорее всего, затронет и другие районы. Прежде всего Московский и Центральный. Это случится уже во второй половине дня, по мере того как высоких гостей повезут на обязательную культурную программу по петербургским достопримечательностям.

Для того чтобы немного разгрузить магистрали, губернатор подписал постановление, в котором руководителям компаний рекомендуется перевести сотрудников на удаленку с 26 по 28 июля.

- Прошу петербуржцев проявить понимание. Быть гостеприимными и доброжелательными. Мы делаем все возможное для того, чтобы неудобства для горожан были минимальными, - сказал в еженедельном радиообращении Александр Беглов.

Саммит будет длиться в Петербурге два дня. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

КСТАТИ

А вот что касается экстренных служб - скорой помощи, пожарных, полиции - то на их счет, по словам Дмитрия Попова, беспокоиться не стоит. И врачи и спасатели, если что, доберутся до закрытого со всех сторон поселка без проблем - для этого их заранее вносят в списки на блокпостах, а в случае чего организуют выделенную полосу и сопровождение.