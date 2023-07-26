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Клиника года Санкт-Петербург26 июля 2023 12:00

Как возможность слышать помогла продолжить любимое дело

Рассказываем реальную историю молодого пациента Медицинского центра коррекции слуха «ТопФон»
Иван МАЛЬКОВ
Пациент прошел обследование у сурдоакустика Медицинского центра коррекции слуха «ТопФон» Эдуарда Куликова.

Пациент прошел обследование у сурдоакустика Медицинского центра коррекции слуха «ТопФон» Эдуарда Куликова.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Огромную роль в моей жизни играет музыка, - рассказывает студент Дмитрий Акимов. - Еще с детства я не расставался с плеером и всегда ходил в наушниках. Обучаясь в университете, стал играть в группе с друзьями и ходить на рок-концерты. У меня появилась мечта - стать звездой. Однако где-то год назад я стал замечать, что часто переспрашиваю друзей, иногда плохо разбираю речь преподавателя на парах, а музыка в наушниках звучит будто из другой комнаты. Одногруппники шутили, что я как старый дед. Поначалу я тоже с этого смеялся, но потом подумал: «А вдруг что-то не так с моим слухом?».

По словам Дмитрия, обратиться к специалисту его убедила мать.

- Мама сказала, что если я плохо слышу, то надо идти к врачу. Я в ответ только смеялся: «Я же молодой и не могу оглохнуть». Но потом задумался - это мешает моему музыкальному слуху, и ребята из рок-группы уже начали жаловаться на мои игру.

Уже в университете Дмитрий стал замечать у себя проблемы со слухом.

Уже в университете Дмитрий стал замечать у себя проблемы со слухом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приятель посоветовал Дмитрию обратиться в Центр коррекции слуха «ТопФон». На приеме сурдоакустик Эдуард Куликов выяснил, что из-за перенесенного отита и постоянного воздействия громких звуков у пациента развилось снижение слуха 1 степени.

- Узнав такое, я буквально опешил и уже мысленно готовился прощаться с музыкальной карьерой. Однако Эдуард Владимирович заверил меня, что такая проблема решаема, и я не одинок в желании продолжать любимое дело даже с нарушением слуха. Мы провели дополнительные тесты сразу в медцентреТопФон, а также я прошел несколько важных исследований. Приятно удивило, что доктор настоял на специальных КТ-снимках (*требуется консультация специалиста!), чтобы впредь полноценно помочь с моим слухом. Эдуард Владимирович затем предложил мне несколько необычных устройств, похожих на беспроводные наушники. Оказалось, что сейчас так стильно выглядят слуховые аппараты!

Врач помог Дмитрию выбрать подходящий слуховой аппарат.

Врач помог Дмитрию выбрать подходящий слуховой аппарат.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач помог Дмитрию выбрать себе миниатюрную цифровую модель, которую можно приобрести сразу в Медицинском центре «ТопФон». Устройство имеет несколько микрофонов, а также систему шумоподавления и выделения речи в шуме.

- Теперь я прекрасно слышу и всюду хожу с этим продвинутым гаджетом, который в любой момент могу использовать как наушники и наслаждаться музыкой прямо через аппарат. Так что рок-сцена все еще меня ждет!

КОНКРЕТНО

Чтобы записаться на прием в Медицинский центр коррекции слуха «ТопФон» обратитесь по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 19, или позвоните по телефону:

+7 (812) 317-03-03

+7 (812) 317-07-07

+7 (812) 312-05-54

+7 (911) 119-02-00

Возможно наличие противопоказаний. Необходима консультация специалиста.

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