Как возможность слышать помогла продолжить любимое дело

Пациент прошел обследование у сурдоакустика Медицинского центра коррекции слуха «ТопФон» Эдуарда Куликова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Огромную роль в моей жизни играет музыка, - рассказывает студент Дмитрий Акимов. - Еще с детства я не расставался с плеером и всегда ходил в наушниках. Обучаясь в университете, стал играть в группе с друзьями и ходить на рок-концерты. У меня появилась мечта - стать звездой. Однако где-то год назад я стал замечать, что часто переспрашиваю друзей, иногда плохо разбираю речь преподавателя на парах, а музыка в наушниках звучит будто из другой комнаты. Одногруппники шутили, что я как старый дед. Поначалу я тоже с этого смеялся, но потом подумал: «А вдруг что-то не так с моим слухом?».

По словам Дмитрия, обратиться к специалисту его убедила мать.

- Мама сказала, что если я плохо слышу, то надо идти к врачу. Я в ответ только смеялся: «Я же молодой и не могу оглохнуть». Но потом задумался - это мешает моему музыкальному слуху, и ребята из рок-группы уже начали жаловаться на мои игру.

Уже в университете Дмитрий стал замечать у себя проблемы со слухом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приятель посоветовал Дмитрию обратиться в Центр коррекции слуха «ТопФон». На приеме сурдоакустик Эдуард Куликов выяснил, что из-за перенесенного отита и постоянного воздействия громких звуков у пациента развилось снижение слуха 1 степени.

- Узнав такое, я буквально опешил и уже мысленно готовился прощаться с музыкальной карьерой. Однако Эдуард Владимирович заверил меня, что такая проблема решаема, и я не одинок в желании продолжать любимое дело даже с нарушением слуха. Мы провели дополнительные тесты сразу в медцентреТопФон, а также я прошел несколько важных исследований. Приятно удивило, что доктор настоял на специальных КТ-снимках (*требуется консультация специалиста!), чтобы впредь полноценно помочь с моим слухом. Эдуард Владимирович затем предложил мне несколько необычных устройств, похожих на беспроводные наушники. Оказалось, что сейчас так стильно выглядят слуховые аппараты!

Врач помог Дмитрию выбрать подходящий слуховой аппарат. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач помог Дмитрию выбрать себе миниатюрную цифровую модель, которую можно приобрести сразу в Медицинском центре «ТопФон». Устройство имеет несколько микрофонов, а также систему шумоподавления и выделения речи в шуме.

- Теперь я прекрасно слышу и всюду хожу с этим продвинутым гаджетом, который в любой момент могу использовать как наушники и наслаждаться музыкой прямо через аппарат. Так что рок-сцена все еще меня ждет!

КОНКРЕТНО

Чтобы записаться на прием в Медицинский центр коррекции слуха «ТопФон» обратитесь по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 19, или позвоните по телефону:

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