Не ждите беды: почему нужно проверять сердце, даже если ничего не болит

«Комсомолка» собрала 5 базовых исследований, которые помогут выявить проблемы, связанные с сосудами сердца и других органов, и начать как можно более раннюю профилактику и борьбу с атеросклерозом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболевания сердечно-сосудистой системы считаются самыми опасными, во всем мире смертность из-за обострения этой патологии растет. А вы когда-нибудь задумывались, почему так происходит? Дело в том, что многие болезни сердца развиваются долгие годы без каких-либо заметных симптомов. Одним из таких заболеваний является атеросклероз, который еще называют тихим убийцей.

- На протяжении многих лет на внутренних стенках артерий образуются бляшки. Это приводит к сужению пропускной способности сосудов и увеличивает риск сердечных приступов, инсультов и других проблем со здоровьем. Надорваться и превратится втромб бляшка может в любой момент, даже если человека не беспокоят проблемы со здоровьем. В зоне риска находятся люди с плохой наследственностью по кардиологическим заболеваниям, высоким уровнем холестерина, гипертоники. Важную роль играет образ жизни, питание, также для сердца вреден хронический стресс, - объясняет генеральный директор и главный врач «Кардиоклиники» Екатерина Борисова.

О заболеваниях сердечно-сосудистой системы и методах обследования рассказала генеральный директор и главный врач «Кардиоклиники» Екатерина Борисова. Фото предоставлено пресс-службой «КардиоКлиники».

Есть и хорошая новость: атеросклероз можно выявить на ранней стадии, когда симптомы еще отсутствуют, а шансы на излечение максимально велики. Для этого нужно пройти полное обследование сердечно-сосудистой системы, то есть заняться той самой первичной профилактикой, которая направлена на предупреждение болезней. Мы собрали 5 базовых исследований, которые помогут выявить проблемы, связанные с сосудами сердца и других органов, и начать как можно более раннюю профилактику и борьбу с атеросклерозом. Кстати, в «Кардиоклинике» их можно пройти за один визит.

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ (УЗИ сердца)

Этот метод позволяет увидеть и оценить размеры и объемы различных отделов сердца, состояние и работу клапанов, сократимость миокарда, направление и скорость тока крови в режиме реального времени. Также можно определить наличие врожденных и приобретенных пороков, рубцов, тромбов, опухолей сердца, жидкости в перикарде.

СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

Это нагрузочная проба на специальном оборудовании. В «Кардиоклинике» это исследование выполняется на удобном вертикальном велоэргометре. Когда до и после нагрузки кардиолог оценивает работу сердца с помощью УЗИ, пациенту не приходится вставать и переходить к другому аппарату. Стресс-ЭХО КГ позволяет оценить работу сердца, переносимость физических нагрузок и реакцию давления. Основная цель - выявить ишемию миокарда. Как правило, даже когда на ЭКГ проблем не выявляет, стресс-ЭХО КГ позволяет увидеть изменения в работе сердца. Такой двойной контроль делает исследование максимально информативным. Кстати, во время нагрузки можно фиксировать определенные изменения кровотока через клапаны и таким образом на ранних этапах диагностировать явление сердечной недостаточности.

Стресс-эхокардиография - это нагрузочная проба на специальном оборудовании. В «Кардиоклинике» это исследование выполняется на удобном вертикальном велоэргометре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КТ ИССЛЕДОВАНИЕ КОРОНАРНОГО КАЛЬЦИЯ

Выявить факторы риска сердечно-сосудистых событий при первичном обследовании поможет новая методика определения коронарного кальция в сосудах с помощью компьютерного томографа. Пациенту не нужно вводить контрастное вещество, требуется лишь синхронизация с работой сердца посредством ЭКГ-электродов и компьютерный томограф. Этот метод помогает выявить начало процесса отложения кальция в стенках коронарных артерий и крупных магистральных сосудах. В норме кальция в сосудах быть не должно, если же он есть, это говорит о развитии атеросклероза.

ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (УЗИ) СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Ультразвуковое исследование сосудов покажет сосуд и образования внутри него - атеросклеротические бляшки, тромбы. Разрешающая способность современного оборудования очень высока, поэтому специалист сможет увидеть, утолщена стенка артерии или нет, формируется там бляшка или нет. Этот метод очень точный и он подходит для контроля развития атеросклероза в динамике.

Самое простое обследование - это сделать анализ крови на липидограмму, который покажет уровень холестерина, в том числе и «вредного». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

АНАЛИЗ КРОВИ

Пожалуй, самое простое - это сделать анализ крови на липидограмму, который покажет уровень холестерина, в том числе и «вредного».

- Все эти исследования дополняют друг друга и дают полную информацию о состоянии сердечно-сосудистой системы. Это позволяет обеспечить персонализированный подход к пациенту, назначить ему лечение в соответствии с его индивидуальными особенностями здоровья. Если у вас нет отягощенной наследственности по сердечно-сосудистым заболеваниям, то впервые обследование стоит сделать в 40 лет. Если регулярно отслеживать определенные показатели, то нарушения в работе сердца можно будет выявить задолго до появления первых симптомов, - уверена Екатерина Борисова.

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