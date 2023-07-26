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Досуг26 июля 2023 13:13

«Перевернутое сафари»: На какие необычные выставки и мастер-классы смогут попасть простые жители Петербурга

В дни саммита в Петербурге проведут десятки тематических мастер-классов, вечеров и выставок
Евгений МЕДВЕДЕВ
Фестиваль «Ритмы Африки» будет длиться семь часов.

Фестиваль «Ритмы Африки» будет длиться семь часов.

Для высоких гостей организаторы саммита подготовили обширную развлекательную программу, в которую вовлечены десятки музеев и выставочных площадок по всей Северной столице. Впрочем, прикоснуться к высокому в дни саммита смогут не только гости, но и жители Петербурга.

«Ленфильм»: фотовыставки, концерты и авторское кино

Пожалуй, одним из самых необычных мероприятий в культурной программе саммита станут «Дни африканской культуры и кино». Они стартовали во вторник, 25 июля, и продлятся вплоть до пятницы.

Несмотря на название, «Дни африканской культуры и кино» - это не только про, собственно, кино, но и про поэзию, искусство фотографии и даже чуть-чуть про науку. Для гостей фестиваля организаторы подготовили множество интересных активностей. Так, например, в среду, 26 июля, на «Ленфильме» можно будет посетить вечер африканской поэзии - заслуженный артист России Сергей Пинегин прочтет для зрителей стихи национальных поэтов под ритм тамтамов. 27 июля - сходить на лекцию, посвященную миру африканской моды, а 28-го - посмотреть угандийский боевик «Кто убил капитана Алекса?», который в свое время при бюджете 200 долларов (чуть больше 18 тысяч в пересчете на рубли) стал настоящим вирусным хитом на Ютубе, а по накалу страстей ничуть не уступает какому-нибудь «Рейду» или «Миссия невыполнима».

«Дни африканской культуры и кино» стартовали 25 июля.

«Дни африканской культуры и кино» стартовали 25 июля.

Фото: кадр из фильма

Когда: 25-28 июля.

Где: «Ленфильм», Каменноостровский проспект, 10.

Стоимость билетов: Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный, но нужно предварительно зарегистрироваться на официальном сайте: african-days.ru.

Московская площадь: жаркие ритмы и мастер-классы

Для тех, кто не хочет погружаться глубоко в историю, характеры и судьбы, но был бы не прочь подвигаться под зажигательные африканские ритмы, в субботу, 29 июля, на Московской площади пройдет масштабный семичасовой (!) концерт. В программе: московский коллектив Zava Matotra, ямайская певица Angelique, певица из ЮАР Queen, ангольская «Капасока», нигерийский певец Able и многие, многие другие. Ну, а для любителей совсем уж экзотики Губернаторский симфонический оркестр под управлением дирижера Алексея Ньяги сыграет целую подборку произведений на африканскую тематику. Когда еще такое можно будет услышать?

Как вишенка на торте - полный набор дополнительных активностей на любое настроение и любой вкус: от лекций по живописи и прикладному искусству от африканских художников до плетения всем желающим афрокосичек и мастер-классов по африканской кулинарии.

Когда: 29 июля, с 12:00 до 19:00.

Где: Московская площадь (на пересечении Московского и Ленинского проспектов).

Стоимость билетов: Вход бесплатный.

Манеж: «Перевернутое сафари»

Для любителей интеллектуального и созерцательного отдыха в центральном выставочном зале «Манеж» открыли уникальную выставку «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки». Идея масштабного проекта, включающего в себя образцы национальной живописи, скульптуры, фотографии и многое другое, отражена в его названии: это не просто красивые вещи в витринах, но шанс и способ для каждого желающего прикоснуться к ни на что не похожей культуре Африки и попытаться проникнуть во внутренний мир ее носителей.

Судя по отзывам первых посетителей, выставка получилась по-настоящему разнообразной и разносторонней: она охватывает историю африканского искусства на протяжении последних шестидесяти лет: от эпохи обретения независимости до сегодняшнего дня. Помимо традиционных художественных форм, живописи, скульптуры и фотографии, она включает в себя сразу девять видеоработ и три масштабные инсталляции, придуманные и созданные специально для Манежа.

Выставка получилась разнообразной и разносторонней.

Выставка получилась разнообразной и разносторонней.

Когда: 12 июля - 3 сентября.

Где: центральный выставочный зал «Манеж».

Стоимость билетов: 400 рублей.

Корпус Бенуа: южные мотивы в русском искусстве

Африка издавна бередила разум скульпторов и живописцев. Среди выдающихся творческих личностей вряд ли можно отыскать тех, кто хотя бы раз не обращался в своих работах к уникальной культуре и эстетике Черного континента. Африканским мотивам в творчестве русских художников посвящена выставка «Африка в русском искусстве», которая открылась накануне саммита в Корпусе Бенуа на Набережной канала Грибоедова. На ней организаторы собрали более 50 работ из коллекций Русского музея, посвященных далекому и загадочному африканскому континенту.

«Посетители увидят акварели побывавших в Египте братьев Никанора и Григория Чернецовых, князя Григория Гагарина, акварели и этюды Константина и Николая Маковских, а также известную картину Константина Маковского «Перенесение священного ковра в Каире» (1876) - одно из самых ярких проявлений ориентализма в русском искусстве 1870-х годов», - обещают организаторы выставки. - Дополняют экспозицию несколько скульптурных работ советских мастеров 1920-х-1970-х годов».

Выставка посвящена африканским мотивам в творчестве русских художников.

Выставка посвящена африканским мотивам в творчестве русских художников.

Когда: 21 июля - 14 августа.

Где: Корпус Бенуа, Набережная канала Грибоедова, 2.

Стоимость билетов: 450 рублей.

Александринский театр: танцевальный фестиваль и премьера Бориса Эйфмана

Для самых эстетов 29 июля на основной сцене Александринского театра состоится мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Мой Иерусалим». По словам авторов, это не просто постановка - это уникальный микс культурных особенностей и новаторских художественных находок со всего мира.

«Идея создания данной постановки возникла у хореографа под впечатлением от посещения Вечного города, - отмечают организаторы. - В спектакле не следует искать конкретных событий и реалий. С помощью пластики и хореографического мастерства Эйфман являет зрителям духовный образ Иерусалима и размышляет на вечные философские темы. Через страдания и ошибки герои балета обретают чувство великой общечеловеческой любви, отраженной в основных религиях мира».

На основной сцене Александринского театра состоится мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Мой Иерусалим».

На основной сцене Александринского театра состоится мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Мой Иерусалим».

Зрелище обещает быть интересным и очень специфическим. Так, в качестве музыкального сопровождения в «Моем Иерусалиме» используются композиции Вольфганга Амадея Моцарта, Сергея Рахманинова, а также мусульманские, еврейские и христианские религиозные гимны и песни, а все это сдобрено современным техно.

Ну а своеобразной прелюдией к основному действу станет показ новых танцевальных номеров от известных российских и иностранных балетмейстеров. В этом году к участию в них пригласили шестерых артистов из пяти стран Африки: Нигерии, Мозамбика, Уганды, Буркина-Фасо и Сенегала. Так что у всех гостей праздника будет уникальная возможность открыть для себя далекий африканский континент с совершенно неожиданной стороны.

Когда: 29 июля.

Где: основная сцена Александринского театра, площадь Островского, 6.

Стоимость билетов: от 800 до 6000 рублей.

Афиша: Фестивали