«Перевернутое сафари»: На какие необычные выставки и мастер-классы смогут попасть простые жители Петербурга

Фестиваль «Ритмы Африки» будет длиться семь часов.

Для высоких гостей организаторы саммита подготовили обширную развлекательную программу, в которую вовлечены десятки музеев и выставочных площадок по всей Северной столице. Впрочем, прикоснуться к высокому в дни саммита смогут не только гости, но и жители Петербурга.

«Ленфильм»: фотовыставки, концерты и авторское кино

Пожалуй, одним из самых необычных мероприятий в культурной программе саммита станут «Дни африканской культуры и кино». Они стартовали во вторник, 25 июля, и продлятся вплоть до пятницы.

Несмотря на название, «Дни африканской культуры и кино» - это не только про, собственно, кино, но и про поэзию, искусство фотографии и даже чуть-чуть про науку. Для гостей фестиваля организаторы подготовили множество интересных активностей. Так, например, в среду, 26 июля, на «Ленфильме» можно будет посетить вечер африканской поэзии - заслуженный артист России Сергей Пинегин прочтет для зрителей стихи национальных поэтов под ритм тамтамов. 27 июля - сходить на лекцию, посвященную миру африканской моды, а 28-го - посмотреть угандийский боевик «Кто убил капитана Алекса?», который в свое время при бюджете 200 долларов (чуть больше 18 тысяч в пересчете на рубли) стал настоящим вирусным хитом на Ютубе, а по накалу страстей ничуть не уступает какому-нибудь «Рейду» или «Миссия невыполнима».

«Дни африканской культуры и кино» стартовали 25 июля. Фото: кадр из фильма

Когда: 25-28 июля.

Где: «Ленфильм», Каменноостровский проспект, 10.

Стоимость билетов: Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный, но нужно предварительно зарегистрироваться на официальном сайте: african-days.ru.

Московская площадь: жаркие ритмы и мастер-классы

Для тех, кто не хочет погружаться глубоко в историю, характеры и судьбы, но был бы не прочь подвигаться под зажигательные африканские ритмы, в субботу, 29 июля, на Московской площади пройдет масштабный семичасовой (!) концерт. В программе: московский коллектив Zava Matotra, ямайская певица Angelique, певица из ЮАР Queen, ангольская «Капасока», нигерийский певец Able и многие, многие другие. Ну, а для любителей совсем уж экзотики Губернаторский симфонический оркестр под управлением дирижера Алексея Ньяги сыграет целую подборку произведений на африканскую тематику. Когда еще такое можно будет услышать?

Как вишенка на торте - полный набор дополнительных активностей на любое настроение и любой вкус: от лекций по живописи и прикладному искусству от африканских художников до плетения всем желающим афрокосичек и мастер-классов по африканской кулинарии.

Когда: 29 июля, с 12:00 до 19:00.

Где: Московская площадь (на пересечении Московского и Ленинского проспектов).

Стоимость билетов: Вход бесплатный.

Манеж: «Перевернутое сафари»

Для любителей интеллектуального и созерцательного отдыха в центральном выставочном зале «Манеж» открыли уникальную выставку «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки». Идея масштабного проекта, включающего в себя образцы национальной живописи, скульптуры, фотографии и многое другое, отражена в его названии: это не просто красивые вещи в витринах, но шанс и способ для каждого желающего прикоснуться к ни на что не похожей культуре Африки и попытаться проникнуть во внутренний мир ее носителей.

Судя по отзывам первых посетителей, выставка получилась по-настоящему разнообразной и разносторонней: она охватывает историю африканского искусства на протяжении последних шестидесяти лет: от эпохи обретения независимости до сегодняшнего дня. Помимо традиционных художественных форм, живописи, скульптуры и фотографии, она включает в себя сразу девять видеоработ и три масштабные инсталляции, придуманные и созданные специально для Манежа.

Выставка получилась разнообразной и разносторонней.

Когда: 12 июля - 3 сентября.

Где: центральный выставочный зал «Манеж».

Стоимость билетов: 400 рублей.

Корпус Бенуа: южные мотивы в русском искусстве

Африка издавна бередила разум скульпторов и живописцев. Среди выдающихся творческих личностей вряд ли можно отыскать тех, кто хотя бы раз не обращался в своих работах к уникальной культуре и эстетике Черного континента. Африканским мотивам в творчестве русских художников посвящена выставка «Африка в русском искусстве», которая открылась накануне саммита в Корпусе Бенуа на Набережной канала Грибоедова. На ней организаторы собрали более 50 работ из коллекций Русского музея, посвященных далекому и загадочному африканскому континенту.

«Посетители увидят акварели побывавших в Египте братьев Никанора и Григория Чернецовых, князя Григория Гагарина, акварели и этюды Константина и Николая Маковских, а также известную картину Константина Маковского «Перенесение священного ковра в Каире» (1876) - одно из самых ярких проявлений ориентализма в русском искусстве 1870-х годов», - обещают организаторы выставки. - Дополняют экспозицию несколько скульптурных работ советских мастеров 1920-х-1970-х годов».

Выставка посвящена африканским мотивам в творчестве русских художников.

Когда: 21 июля - 14 августа.

Где: Корпус Бенуа, Набережная канала Грибоедова, 2.

Стоимость билетов: 450 рублей.

Александринский театр: танцевальный фестиваль и премьера Бориса Эйфмана

Для самых эстетов 29 июля на основной сцене Александринского театра состоится мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Мой Иерусалим». По словам авторов, это не просто постановка - это уникальный микс культурных особенностей и новаторских художественных находок со всего мира.

«Идея создания данной постановки возникла у хореографа под впечатлением от посещения Вечного города, - отмечают организаторы. - В спектакле не следует искать конкретных событий и реалий. С помощью пластики и хореографического мастерства Эйфман являет зрителям духовный образ Иерусалима и размышляет на вечные философские темы. Через страдания и ошибки герои балета обретают чувство великой общечеловеческой любви, отраженной в основных религиях мира».

На основной сцене Александринского театра состоится мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Мой Иерусалим».

Зрелище обещает быть интересным и очень специфическим. Так, в качестве музыкального сопровождения в «Моем Иерусалиме» используются композиции Вольфганга Амадея Моцарта, Сергея Рахманинова, а также мусульманские, еврейские и христианские религиозные гимны и песни, а все это сдобрено современным техно.

Ну а своеобразной прелюдией к основному действу станет показ новых танцевальных номеров от известных российских и иностранных балетмейстеров. В этом году к участию в них пригласили шестерых артистов из пяти стран Африки: Нигерии, Мозамбика, Уганды, Буркина-Фасо и Сенегала. Так что у всех гостей праздника будет уникальная возможность открыть для себя далекий африканский континент с совершенно неожиданной стороны.

Когда: 29 июля.

Где: основная сцена Александринского театра, площадь Островского, 6.

Стоимость билетов: от 800 до 6000 рублей.