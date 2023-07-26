Мурманская треска, суп из пастернака и LADA: Чем будет удивлять гостей саммит «Россия-Африка»

В Пулково накануне официального открытия саммита Россия-Африка встречают спецборты с первыми лицами. Фото: Администрация ЛО

«Рискует обойти по масштабам легендарный ПМЭФ». Такой смелый вывод напросился у корреспондента «Комсомолки», который побывал в «Экспофоруме» накануне официального открытия саммита «Россия-Африка». Он стартует 27 июля, но все разговоры о нем вот уже месяц. Гостеприимные местные жители с пониманием относятся к предстоящему событию, но все равно тяжело вздыхают, ведь из-за приезда высоких гостей (а в город прибудет 17 лидеров африканских стран и президент России Владимир Путин, - примеч.Авт.) перекрыты десятки улиц. На каждом перекрестке дежурят полицейские. Даже рядом с отелями в центре, где участники могут сдать ПЦР-тест, несут вахту люди в форме. Такого не было ни на ПМЭФ, ни даже перед матчем «Зенит»-«Спартак».

Саммит проходит в России во второй раз. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

АВТОПРОБЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

Журналисты народ опытный, куда только не пробивались. Но вот на этот саммит так просто не попасть. Мало того, что нужно получить ПЦР, так еще и записаться на шаттл. Иначе на площадку не попасть. Есть еще путь третий – проехать на аккредитованном авто. Но и там надо душу продать дьяволу, чтобы получить заветный пропуск. Для начала отстоять очередь африканцев. Они наполнили город своими яркими костюмами и прическами.

С горем пополам за три визита в центр аккредитации мы получили все бейджи и пропуска. Садимся втроем в машину и предвкушаем долгий путь от редакции до «Экспофорума».

- Что там навигатор говорит? – спрашиваю водителя.

- Ууууу, пробки начинаются уже в районе Невского! – демонстрирует он мне на телефоне бордовые линии, в которые окрасились городские магистрали.

Пока мы полтора часа добирались до места, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже успел лично встретить спецборт из Эфиопии с президентом Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагва и премьер-министром Эфиопии Абий Ахмед. А мы пока проезжаем первый кордон. Миновать КПП даже на аккредитованном автомобиле просто так нельзя. Проверяют авто с особой тщательностью. Снимать фото и видео на посту охраны запрещено.

Губернатор 47 региона Александр Дрозденко лично встретил почетных гостей из Африки - президента Зимбабве Эммерсона Дамбудзо Мнангагва и премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. Фото: Администрация ЛО

На втором кордоне мы «потеряли» одного бойца: выяснилось, что наш фотограф хоть и сдал ПЦР-тест утром, по данным системы до сих пор не получил результат. Странно: сдавали вместе с разницей в 15 минут. У одного есть, у другого – нет. Оказывается, такая ситуация у многих участников. И это очень добавляет нервозности.

ДЕЖА-ВЮ

Первое, что увидит посетитель саммита – большая выставка техники – от военной до спасательной. На улице перед зданиями «Экспофорума» и вертолеты МИ-8 и агрегаты «ТИГР», и комбайн «Ростсельмаша», и трактор «Кировец».

- Умеют же наши кое-что хорошо делать, - говорят рабочие, натирая до блеска металлический корпус вертолета.

Российский автопром представлен на выставке во всей красе. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Кстати, в каждой такой машине можно посидеть. Идем дальше - а вот они, родимые, «Лады» - теперь без них не обходится ни одно крупное мероприятие в России.

В отличие от ПМЭФ, тут стенды располагаются в двух павильонах. В зоне H - российские, и там представлены почти те же самые стенды, что были и на ПМЭФ. А вот в зоне G все намного ярче. Как раз там представляют своим страны иностранные участники.

Стенд Санкт-Петербурга. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

ВИНО ИЗ АЛЖИРА И «КАЛИНКА» ИЗ СЕНЕГАЛА

Один из самых больших стендов у Алжира. Стенд оформлен в виде многогранника и поделен на секции – тут еда, тут инвестиции, тут… вино. Правда, самого виноградного напитка еще нет, только баннер с наполненным бокалом.

- Наше вино одно из самых лучших в Африке, - расхваливает свое производство представитель компании из Алжира Рамзи Слимани. - Мы приехали в Россию для укрепления культурных и коммерческих связей между двумя нашими странами. Главная цель - продвигать изысканные вина на российском рынке, наладить партнерские отношения с местными дистрибьюторами и дать возможность российским любителям открыть для себя подлинность и уникальность нашей продукции. Приходите завтра – угощу вас вином. А сегодня пока не готов.

Один из самых больших стендов - у Алжира. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Вообще надо сказать, что африканские стенды все такие яркие, и дело даже не в супертехнологичных экранах или огромных макетах зданий. Яркие сами люди, их костюмы и презенты. Да просто масло маккодамского ореха из Замбии светится изнутри каким-то солнцем.

- Здравствуйте! Угощайтесь, - сказала мне на чистом русском темнокожая дама с тюрбаном на голове и протянула упаковку орехов. Я даже от неожиданности потеряла дар речи. Оказывается, Оми - генеральный секретарь русского культурного центра «Калинка» в Сенегале. Да-да, такой существует!

Гости из Африки готовятся к старту долгожданного саммита. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

- Наш центр занимается организацией культурных мероприятий и обучением русского языка. И, конечно, стараемся помогать русской диаспоре, которая довольно многочисленная в Сенегале. Например, детям, как я, из смешанного брака. Нам не хватает поддержки, чтобы выучить русский язык правильно, потому что мы не совсем иностранцы и не совсем русские. Азбука нам не подходит, так же как и книги, которые используются в школах и вузах. Мы создали наш культурный центр, чтобы закрыть пробелы в знаниях не только русского языка, но и русской культуры.

А ЧТО ЕЩЕ?

Кенийская фасоль на обед

Отдельной главы заслуживает еда на саммите. В нулевой день рестораны и столовые закрыты, но ознакомиться с меню удалось. На обед участникам форума предложат блюда с российским изыском и африканскими нотками: например, мурманскую треску или филе судака с кенийской фасолью, фрикасе из курочки и салат из помидоров с красным луком.

В меню - суп из пастернака и мурманская рыба. Фото: Алена ЧИЧИГИНА