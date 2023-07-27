На саммите «Россия-Африка» представят проект грандиозного православного комплекса в Уганде

Строительство православного комплекса в Уганде начнется в 2024 году. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Русская православная церковь построит в Уганде административный и духовный центр. Проект храма впервые представят на саммите «Россия-Африка» в Петербурге 27 июля. Корреспонденту «Комсомолки» удалось увидеть макет будущего религиозного комплекса на 4 га одними из первых.

- Это проект храма равноапостольного князя Владимира в республике Уганда, в Кампале, - показал на огромный макет генеральный директор автономной некоммерческой организации «Восточно-африканский континентальный совет» Тимофей Леликов. - Проектные работы уже активно ведут наши партнеры - центр классической архитектуры московского архитектурного института и даниловские мастерские.

Проект будет представлять собой храм на 400 человек, резиденцию экзарха, дом-причту и гостиницу для паломников. К строительству церкви планируется приступить уже в следующем году.

- Это только первая часть масштабного проекта, которая будет включать в себя строительство центра русской культуры и искусства, а также гостиницы, больницы более чем на 200 коек и колледжа среднего профессионального образования, - добавил Леликов.

Вообще, Уганда обладает всеми возможностями, чтобы стать духовным хабом РПЦ на Востоке Африки. Всего год назад Священный Синод учредил Патриарший экзархат Африки. И сегодня он охватывает уже 18 стран континента.