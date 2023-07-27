Нейросеть Chat GPT привлекли к постановке спектакля с лошадьми в Ленобласти

Кони в этом театре - полноценные артисты. Фото: velesokolo.ru

Ленобласть становится не только центром притяжения туристов, но и центром производства уникального контента. И скоро жители региона и всей России смогут с ним ознакомиться. В июле стало известно, что сразу несколько проектов из 47-го региона получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

- Семь из двенадцати победителей второго конкурса фонда культурных инициатив - это проекты социально ориентированных некоммерческих организаций региона, которые нам хорошо знакомы, - отметила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен. - В сравнении с первым конкурсом число победителей из Ленобласти увеличилось на треть, а сумма грантов от фонда составит почти 24 миллиона рублей. Комитет общественных коммуникаций вместе с региональными ресурсными центрами поддержки НКО оказывают конкурсантам помощь в подготовке заявок, и затем - в организационном и информационном сопровождении проектов-победителей. Ждем еще больше креативных областных инициатив на новых конкурсах фонда!

Лось торопится всегда

В Ленобласти в данный момент обитает примерно 24 тысячи лосей. Количество их с каждым годом растет, а площадь лесов сокращается. Животные отправляются на поиски новых мест обитания, что приводит к столкновению человека с ними, особенно на дорогах. Проект, задуманный как выставка-фестиваль, «Слушай сказку про лося» реализуется АНО «Верхнеохтинская тропа». Задача - привлечь внимание к этой проблеме через детское творчество.

«Лось торопится всегда, /

у него длинные ноги. /

Человек, не торопись, /

сбавь скорость на дороге!»

Лосей в Ленобласти любят и взрослые, и дети. Фото: vk.com/verhneohta

- Это стихотворение прислал 8-летний Макар Козулин из Санкт-Петербурга. Анимацию он тоже сделал сам, - сообщили организаторы. - Конкурс состоялся, нам прислали потрясающие детские работы из всех регионов страны: Мурманской области, Кабардино-Балкарии, Калининграда, Хабаровска. Прислали лосей и из новых регионов России, Донецкой и Луганской народных республик, есть работа из Белоруссии. География конкурса будет представлена на карте после подведения итогов. Приносим самую сердечную благодарность всем родителям и педагогам, помогавшим отправлять работы! Теперь начинается работа жюри, которая точно будет непростой. И точно надо, чтобы наше жюри поторопиЛОСЬ!

Любовь к саамскому фольклору

Толчком к созданию короткометражного игрового фильма «Северные ведьмы» для режиссера Марии Стрельцовой и продюсера Анны Стрельцовой (студентки ГИКИТ. - Прим. ред.) послужила любовь к саамским легендам и мифам. Поэтому героини их картины - это образы из саамского фольклора - дочери Богини Земли. Идея родилась давно и с каждым годом замысел становится интереснее и насыщеннее, но усложнялся в производственном процессе. Песни, заговоры и заклинания в фильме зазвучат на саамском языке. Все будет по-настоящему: особенности национального жилища, утвари, костюмов, а также шаманские обряды и ритуалы. Съемки пройдут на Кольском полуострове.

Героини картины - это дочери богини Земли. Фото: vk.com/mari_archer

- Мы хотим в полной мере раскрыть самобытность культуры Кольских саамов, показать ее с неожиданной стороны. Хотим привлечь интерес людей к этому потрясающе красивому краю и этим действительно уникальным людям, численность которых сегодня составляет около 1700 человек, - рассказала Мария Стрельцова.

- Нам предстоит очень сложная экспедиция за полярный круг, - добавила сестра Анна Стрельцова.

Гулливер и нейросеть

«ВелесО» - это особенный театр и творческое пространство, где участниками спектаклей и его ведущей силой являются артисты-лошади. Представления проходят под открытым небом, где пейзаж становится декорацией, а естественные звуки природы саундтреком. «Мы исследуем и познаем новые формы театра и искусства, и в это познание вовлекаем наших зрителей», - говорит худрук коллектива Евгений Ткачук.

Драматургия в конно-драматическом театре «ВелесО» трактуется смело и свободно. Актеры-люди импровизируют в контексте постановочной идеи, исходя из поведения лошадей на сцене, чутко следуя их настроению и эмоциям. Добиться идеального взаимодействия людей и животных на сцене помогает особая методика тренировки вторых, исключающая жесткую дрессуру.

Благодаря президентскому гранту театр смог восстановить спектакль «Осторожно, Гулливер!», его уже можно увидеть на территории базы «Спутник» Всеволожского района ЛО. В основе - четвертая часть романа «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта. Из-за пика популярности нейросетей постановщики попытались создать будущее, в котором нейросеть доведена до совершенства. Кстати, в постановке поучаствовала нейросеть Chat GPT.

Русское сердце авангарда

«Стены без картин, как дерево без листьев. Пусто. Безжизненно. Нужно расшевелить воображение. Кто сказал, что разминка нужна только в спорте? Просто свободно рисуйте, и муза вдохновения прилетит, как стая голубей на раскрошенный батончик», - считает директор АНО развития культуры «Арт-хижина» Елена Матросова.

Организация давно занимается творческим развитием детей. Одно из основных направлений - рисование (мастер-классы, конкурсы, выставки). Новый проект «У авангарда русское сердце» направлен на то, чтобы познакомить школьников с деятельностью великих мастеров, наглядно показать, как творчество советских авангардистов повлияло на становление креативных индустрий по всему миру. Изучение истории поможет ребятам понять, что искусство - актуальная профессия.

Организация давно занимается творческим развитием детей. Фото: vk.com/art_khizhina

Даже сейчас во время каникул в центре кипит работа. Только что завершился конкурс «Выше рамок» на создание концепции детских и подростковых досок для сноуборда и прошел мастер-класс по росписи футболок. Впереди у ребят изучение креативных идей и разработок, создание собственных продуктов по мотивам творчества великих мастеров. Финальным аккордом проекта станет коллекция одежды по мотивам Русского авангарда и ее показ в ДДЮТ Всеволожского района.

Ветер перемен в Мариенбурге

Культурный центр «Загвоздка», расположенный в старейшем районе Гатчины Мариенбурге (единственный сохранил свое историческое название, которое ему дал Павел I), планирует создать новое место силы и центр притяжения туристов, полностью переосмыслив культурную среду и инфраструктуру. Название - «Гостеприимный Мариенбург».

Старейший район Гатчины станет местом притяжения. Фото: vk.com/zagwozdka

Район этот богат культурно-историческими объектами: Егерская слобода, Меднолитейный завод А.С. Лаврова, здание ж/д станции «Мариенбург» архитектора П.С. Купинского, старинные жилые дома, а также памятные места, связанные с героическим прошлым России и СССР. Создатели намерены привлечь к участию школьников, разработать уникальные экскурсионные туры и активно работать со СМИ, чтобы обратить внимание людей на это место.

В послужном списке «Загвоздки» много успешных проектов. Например, в «Мастерской «Веселый ветер» жители района учились у Евгения Климова премудростям кинетического искусства - жанра, объединяющего инженерные технологии и визуальный дизайн. А цикл мероприятий и мастер-классов «Ветер-художник» стал важным объединяющим явлением в жизни Мариенбурга и всей Гатчины. Так будет и с новым проектом.

СКАЗАНО!

Роман КАРМАНОВ, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив

- Проекты-победители второго основного грантового конкурса 2023 года представляют 86 регионов страны, в том числе новые субъекты. Была подана 10291 заявка, прошли экспертизу и получили итоговые баллы 9899 проектов. Общая сумма поддержки составила 4,3 млрд рублей. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 4,04 млрд рублей, средний уровень софинансирования проектов в этом конкурсе - 93 процента. Кстати, 25 июля стартовал первый конкурс 2024 года. Заявки принимаются до 31 августа».