Уроки краеведения без учебников: отправляемся в гости к вепсам, води и ижорам

На праздниках встречаются вепсы трех регионов: Республики Карелии, Ленинградской и Вологодской областей. Фото: Комитет МСУ Ленинградской области

Представьте, открываете учебник, там статья про наш регион: «Вепсы, водь и ижора - три коренных малочисленных народа, которые проживают на территории Ленобласти. Их представители и по сей день сохраняют традиции и обычаи своих предков». Нет, это, конечно, занимательно, но намного интереснее изучать свой край не по учебникам, а вживую. В этом смысле Ленобласть - уникальный регион: можно, не выезжая за его пределы, познакомиться с культурой, которая остается неизменной столько лет. Лето - отличное время для путешествий. И если до этого вы только читали про коренные народы и их традиции, то сейчас стоит отправиться к ним в гости.

КАК СОХРАНЯЮТ КУЛЬТУРУ

Начать знакомство с коренными народами можно, допустим, с посещения выставки или просмотра кино. Для того чтобы сберечь культурные особенности коренных народов, по инициативе правительства Ленобласти создаются видеофильмы, издается обучающая, методическая и справочная литература, в том числе и авторов - представителей этих народностей, проводятся научно-практические конференции и круглые столы.

Ежегодно общественные организации принимают участие во всероссийских, межрегиональных выставках, форумах, конференциях и иных мероприятиях - заявляют о своих народах по всей России.

Книги - традиционные хранители истории и культуры малых народов. Фото: Комитет МСУ Ленинградской области

- В целом сохранение, развитие и популяризация уникальных языков и культур, этнической самобытности и этнокультурного наследия народов, проживающих в Ленинградской области, и в дальнейшем будет являться одним из важных направлений работы, - заявили в комитете по МСУ Ленинградской области.

Кроме содействия местных властей, проекты коренных малочисленных народов получают и федеральные гранты. Что важно: с момента начала СВО были скорректированы многие планы и финансирование мероприятий, но при этом поддержка коренных малочисленных народов осталась в прежнем объеме.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ГУЛЯНЬЯ

От изучения на расстоянии переходим к непосредственному погружению. Лучше всего отправиться в один из районов области и посмотреть, как живут коренные народы, тем более что поводов для визитов великое множество. Каждый год в регионе проходят праздники, которые наглядно показывают их традиции и культуру. Например, сейчас идет цикл дней вепсских деревень. Уже прошли День деревни Озёра, вепсский областной праздник «Древо жизни» в Винницах и ижорский праздник «Гостеприимный этот край» в деревне Ручьи Кингисеппского района. А в прошлые выходные было празднование Дня деревни Ярославичи Винницкого поселения Подпорожского района. И каждое из этих мероприятий по-своему яркое и интересное.

Вот так проходил областной праздник вепсской культуры Enarne Ma -2023 в Тервеничах. Фото: Комитет МСУ Ленинградской области

Раз в два года проводится Межрегиональный детский конкурс знатоков вепсского языка Vepsoiden lapsed («Вепсские дети»), в котором участвуют творческие коллективы из Ленинградской и Вологодской областей и Республики Карелии. Они поют, читают стихи, показывают спектакли, делают панно с этническими мотивами - все на вепсском языке.

Ежегодно проходит конкурс проектов национальных организаций коренных малочисленных народов, победители которого, к слову, получают денежные призы.

А совсем скоро, 26 августа, пройдет большой областной этнофестиваль «Россия - созвучие культур» в Копорье. Все коренные народы будут участвовать и демонстрировать свои культурные традиции и ремесла. Пользуясь случаем, приглашаем наших читателей на этот праздник!

ЧТОБЫ ЯЗЫК НЕ ИСЧЕЗ

В нашем регионе есть и другие коренные народы. Но поскольку вепсы, ижоры и водь признаны малочисленными, именно им оказывается государственная поддержка. К примеру, есть языковые курсы, где можно выучить исчезающий язык. Там обучается уже 160 человек, а дальше - больше, ведь набор в такие языковые группы открыт. Так, гляди, и язык не исчезнет, если все больше и больше людей будут на нем говорить или хотя бы просто знать. Кстати, педагогов для этих курсов готовят в Университете имени Герцена.

На Мастеровой поляне всегда разворачиваются ряды с сувенирами и поделками. Фото: Комитет МСУ Ленинградской области

Также издаются учебники и учебные тетради, пособия, словари, разговорники и справочники как для изучения языка, так и по истории и культуре народов.

Кроме учебных пособий, комитет по МСУ издает стихи национальных поэтов, сказки коренных народов и книги авторов - представителей из народа. Многие печатаются на двух языках - коренного народа и русском. В прошлом году вышла книга Василия Пулькина об участии вепсов в Великой Отечественной войне.

СПРАВКА «КП»

Вепсы, водь и ижора включены в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 года № 255. Период 2022-2032 годов признан Международным десятилетием языков коренных народов. В этот период будет осуществляться План основных мероприятий по поддержанию коренных народов.