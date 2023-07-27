Выходные с пользой и развлечениями: в Tele2 Art Space проведут научные лекции, концерты и мастер-класс по танцам

Выходные с пользой и развлечениями. Фото: пресс-служба Tele2.

Петербуржцев ждут лекции от преподавателей ИТМО и просветительской компании «Петербург глазами инженера». Без развлекательной части не обойдется: в пространстве проведут мастер-класс по джазовым танцам, а также концерт от гусляра Ольги Глазовой и квартета мандолин.

В пятницу и субботу в пространстве пройдет несколько встреч с лекторами просветительской компании «Петербург глазами инженера». 28 июля в 14:30 Александра Зацепина расскажет про современную архитектуру Петербурга. Вместе с гостями Александра рассмотрит самые свежие городские проекты и новый архитектурный стиль города в целом.

29 июля в 12:00 Анастасия Фурсова, проведет встречу «Витражи: произведения искусства в петербургских зданиях». В рамках выступления Анастасия поговорит о техниках создания дореволюционных витражейи о том, где в Петербурге можно посмотреть на оригинальные витражи.

После этого, в 14:30, пройдет лекция Александра Кизика «Хочу на завод: индустриальное наследие Петербурга и его новое осмысление».На примере общественных пространств Новой Голландии, Севкабель Порта, Планетария № 1, Ленполиграфмаша Александр расскажет, как промышленная архитектура становится для горожан пространством для культурного отдыха, творчества, образования, науки, искусства.

Научная тематика продолжится и в программе на 30 июля. В Tele2 Art Space выступят преподаватели ИТМО. В 12:00 Екатерина Юдаева расскажет про научно-технологическое искусство. В 15:00 аспирант ИТМО и сотрудник лаборатории биотехнологический искусств BioArtLab Михаил Шалепо выступит с рассказом про связь художественных проектов и робототехники. Гости узнают, как искусство может двигать науку и как наука помогает искусству.

Про развлекательную часть также не забыли: 29 июля пройдут сразу два концерта. В 18:00 выступит Ольга Глазова, гусляр, певица, лауреат более 30-ти международных и всероссийских конкурсов исполнителей на народных инструментах. В 19:30 на сцене Tele2 Art Space появится квартет мандалин «Фейерверк». Музыканты пригласят гостей окунуться в старинную итальянскую музыку. Артисты исполнят музыку Вивальди, Альбиони, Корелли.

30 июля в пространстве пройдет открытый мастер-класс по танцам от клуба Summertime Swing. Вечер будет насыщен джазовой музыкой и джазовыми танцами: линди-хоп, аутентичный джаз, чарльстон, бальбоа, шэг.

Кроме того, на площадке можно будет посмотреть кино и позаниматься йогой. Расписание мероприятий, лекций, кинопоказов можно узнать на сайте art.tele2.ru, а также в телеграм-канале @tele2artspace.

Tele2 Art Space — современное пространство для жителей Петербурга, где каждый может больше узнать об искусстве, посмотреть кинофильм или послушать лекцию — и всё это со скоростью мобильного интернета Tele2.

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