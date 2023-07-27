Как снизить платежи по ипотеке в Петербурге: 6 проверенных способов

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Помните поговорку: «Берешь чужие и на время – отдаешь свои и навсегда»? К ипотеке эта народная мудрость имеет самое прямое отношение. Но есть способы сократить бремя выплат по ипотечному кредиту и позволить себе немного больше финансовой свободы. Это можно сделать как на этапе поиска ипотечной программы, так и во время обслуживания кредита.

Вместе с аналитиками сервиса Домклик от Сбера разобрались, от чего зависит размер ежемесячного платежа по ипотеке и как он связан с типом и стоимостью жилья. Оказалось, купить квартиру и не почувствовать себя в долговой кабале вполне возможно.

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НОВОСТРОЙКА ИЛИ ВТОРИЧКА

От того, какую именно квартиру вы выберете — в новом доме или на вторичном рынке, зависит и стоимость жилья, и программы кредитования, и ставки, а значит — и размер ежемесячного платежа. Новостройки в Санкт-Петербурге стоят дороже. До данным Домклик, квадратный метр в новых домах в среднем обходится покупателям в 228 тысяч рублей, на вторичном рынке — в 192 тысячи. Зато программ кредитования на покупку новостроек больше, а ставки по ним ниже. «Готовое» жилье хоть и дешевле, но вариантов ипотеки — раз-два и обчелся, ставки несколько выше, а льготных программ здесь и вовсе не найти.

И, кстати, дешевле — не всегда выгоднее. Аналитики Домклик этим летом сравнили ежемесячный платеж по ипотеке на первичном и вторичном рынках и выяснили, что в ряде крупнейших регионов обслуживание кредита на новостройку обходится дешевле вторички. К примеру, в Санкт-Петербурге выплаты по ипотечной программе на вторичном рынке (без льгот) составляют в среднем 42 тысячи в месяц . Это на 6,5% больше, чем средний платеж по «Господдержке» (39 тысяч рублей) и почти на 20% — чем по «Семейной ипотеке» Сбера (35 тысяч).

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СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ

Обычно, чем выше стоимость жилья, тем больше сумма ипотечного кредита, а значит, и размер ежемесячного платежа. Поэтому, если хочется поменьше отдавать банку каждый месяц, не смотрите на центр и наиболее популярные «спальники». Выбирайте лучшие локации и ЖК в самых недорогих районах. К ним эксперты относят Колпинский, Выборгский, Красногвардейский. Относительно недорого стоят новостройки Кудрово, Мурино и намывных территорий Василеостровского района. Сравнить цены и характеристики приглянувшихся квартир можно с помощью Домклик. Всего же в базе сервиса летом 2023 года насчитывается около 80 тысяч объявлений.

При положительном решении по заявке банк одобрит максимально возможную сумму кредита, исходя из вашего дохода. Но это не значит, что обязательно использовать все средства. Можно взять только необходимую часть из одобренной суммы.

РАЗМЕР ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

Чем он больше, тем выгоднее. От его размера зависит ваш общий долг перед банком: чем солиднее взнос, тем меньше сумма кредита, соответственно, меньше платить каждый месяц.

В Сбере размер первоначального взноса составляет от 10%, но, конечно, многое зависит от конкретной программы. При оформлении базовой (не льготной) ипотеки на новостройки, ипотеки на покупку вторичного жилья и при некоторых других вариантах кредита достаточно внести десятую долю стоимости квартиры. И все же, если есть возможность, стоит вложить побольше: в некоторых ипотечных программах это влияет не только на размер ежемесячных платежей, но и на ставку. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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ЛЬГОТЫ

Перед тем как взять ипотеку, нужно выбрать банк, который предоставит кредит на наиболее выгодных вам условиях. Например, если вы получаете зарплату на карту Сбера, то можете рассчитывать здесь же на скидку по ипотечной ставке. Кроме того, снизить ставку на 0,3% можно, выбрав и купив квартиру с помощью сервиса Домклик.

Думаем, не стоит объяснять, как все это повлияет на ваши ежемесячные траты: платежи по ипотеке со ставками, допустим, 11,8% и 10,9% — это, как говорится, две большие разницы.

СРОК КРЕДИТА

Тут все просто: меньше срок — ниже общая переплата по процентам за кредит, но выше ежемесячный платеж. Больше срок — меньше сумма ежемесячного платежа и выше общая переплата банку. Изучить все варианты, чтобы прийти к комфортным для вас цифрам по количеству лет и денег, потраченных на ипотеку, поможет калькулятор сервиса Домклик.

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НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Сэкономить ипотечному заемщику поможет также оформление имущественного налогового вычета. В общей сложности за квартиру и проценты по ипотеке можно вернуть до 650 тысяч рублей в течение нескольких лет. И потратить их по своему усмотрению — например, на погашение кредита, что тоже позволяет уменьшить ежемесячные выплаты.

Чтобы получить вычет, требуется документально подтвердить, что вы приобрели недвижимость, а затем, по мере погашения кредита, подавать данные о выплаченных процентах. Кстати, ипотечные клиенты СберБанка могут оформить возврат налогов в упрощенном порядке. Полная инструкция, как это сделать, находится здесь.

Кстати, в ходе соцопросов, 13% петербуржцев рассказали, что не могут получить вычет из-за неофициальных доходов. Обстоятельства, конечно, бывают разные, но стоит просчитать, не теряете ли вы из-за отсутствия трудового договора больше, чем получаете, в том числе с точки зрения ипотеки: 650 тысяч рублей — это примерно полтора года средних для Петербурга ежемесячных платежей по кредиту.

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