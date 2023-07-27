«В больнице с сильными ожогами»: Двое петербуржцев пострадали во время жуткого крушения вертолета на Алтае

Самолет почти сел на землю перед тем, как произошла трагедия. Фото: МЧС России

Жуткая трагедия произошла в Республике Алтай: вертолет во время посадки зацепился за линии электропередачи, опрокинулся и загорелся. По предварительной информации, погибли четыре пассажира, еще 11 – пострадали. По некоторым данным, среди них двое петербуржцев. Соболезнования из-за случившегося выразил губернатор Александр Беглов.

- Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей при крушении вертолета в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. В результате трагедии есть пострадавшие. Среди них – петербуржцы. Правительство Санкт-Петербурга окажет им необходимое содействие, - сказал глава города.

Из-за крушения вертолета пострадала 43-летняя петербурженка Елена Левшукова. В Алтай она отправилась отдыхать, но путешествие на вертолете обернулось жуткими травмами и ожогами. Известно, что в Петербурге она занималась лечебным массажем, в том числе японскими разновидностями.

В Петербурге Елена занималась лечебным массажем. Фото: СОЦСЕТИ

- Лена сейчас в больнице, с сильными ожогами. Мы связались с ее мамой, но подробностей нет, все переживают, - рассказала spb.kp.ru родственница Елены Любовь.

Сейчас врачи борются за жизнь Елены, пока две дочери ждут возвращения мамы домой.

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