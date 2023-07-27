Африканские модники на саммите в Петербурге: Леопардовые принты, косички и сплошной оверсайз

Ярко, модно, молодежно - девиз африканской делегации. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Африканцы настолько любят яркие краски, что даже для саммита в Петербурге не сделали исключение. В обыденных серых и уныло-синих деловых костюмах в эти дни в «Экспофоруме» можно встретить в основном бизнесменов из России. Гости же с черного континента сразу выделяются из толпы. Корреспондент «Комсомолки» решил познакомиться поближе с африканской модой и попросил самых нарядных гостей рассказать об их образах поподробнее.

Единение с природой

Гость из города Бумба Республики Конго привык одеваться удобно и со смыслом. Для участия в саммите он выбрал лонгслив и брюки из легкой ткани. Но главное – это цвет.

- Зеленый – это цвет природы, а для нас очень важно чувствовать единение с природой. Кто-то выбирает желтый, коричневый, красный – это тоже наши природные цвета.

Красный, желтый, зеленый, коричневый – именно эти цвета преобладают в одежде африканских гостей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Модно, когда удобно

Гостья из Нигерии надела платье в пол свободного кроя нежно-фиолетового цвета. Большой принт в виде розы на спине также символизирует единение с природой.

- Мы очень любим красиво одеваться, но всегда выбираем такие фасоны, чтобы было удобно. Мое платье сшито из натуральной ткани, а длинные и свободные фасоны отлично подходят для жаркой погоды.

Африканцы обожают оверсайз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Красота и практичность

Красный, желтый, зеленый, коричневый – именно эти цвета преобладают в одежде африканских гостей. Мода? Не только.

- Это наши традиционные цвета, потому что они защищают нас от насекомых. А вот черный и белый, наоборот, привлекают их.

Кстати, именно поэтому африканцы предпочитают длинную одежду, чтобы тело было полностью закрыто.

Один из самых распространенных нарядов африканских мужчин на саммите – канзу. Длинная туника белого или светлого кремового цвета. Ее мужчины носят по особым и торжественным случаям. Саммит Россия-Африка – как раз такое событие.

Один из самых распространенных нарядов африканских мужчин на саммите – канзу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу все цвета Африки в своем костюме собрал бывший камерунец, а ныне уже гражданин России Андрей.

- Сегодня же праздник, праздник дружбы между Россией и Африкой. А в Африке считается, что на любой праздник нужен барабан и, конечно, костюм. Камерунский костюм означает счастье, которое мы получим в будущем, что между странами будет достигнуто понимание, а бизнес будет развиваться. Вы не пугайтесь, на шее моей не настоящие клыки - это бусы из слоновой кости. Они означают позитив и приносят удачу!

Как президент

Словно гепард, несущийся по африканской саванне, передвигался по площадке саммита президент образовательной организации Эмиль Парфии.

В костюме леопарда он чувствует себя, как президент! Фото: Степан СТЕПАНОВ

- Это очень популярная расцветка у нас. Был такой президент на африканском континенте, который часто наряжайся в нечто подобное. Вот я сегодня, как этот президент! А вообще, если заметили, мы очень любим наряжаться. Это же так здорово!