Признания Аршавина, африканская жвачка и люди в шубах: В Петербурге завершился саммит Россия-Африка

Второй день саммита получился не менее экзотичным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй день саммита Россия-Африка начался по расписанию – опозданий, переноса сессий и круглых столов, как это было в первый день, не было. Возможно, помог дождь, из-за которого часть гостей решила поехать в Экспофорум попозже, возможно, за ночь организаторы сделали и работу над ошибками - поработали над логистикой, чтобы народ больше не тратил на дорогу 2-3 часа.

Северная столица продемонстрировала свою капризную погоду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЭКЗОТИКА И ЕЩЕ РАЗ ЭКЗОТИКА

Принципиально чего-то нового во второй день саммита не наблюдалось. Это мы сейчас говорим про общую атмосферу. Павильоны по-прежнему пестрили нарядными гостями, а звездами были уже знакомые лица. Лама Жак Севоба снова посетил Экспофорум в своей приметной футболке с изображением Владимира Путина. Так получилось, что за эти два дня журналисты уже всю его биографию знают. Живет в России с 1986 года и, с его слов, когда-то еще теща работала в Кремле. Собственно, с тех времен он и зауважал президента России - много хорошего про него знает из первых уст.

- Одна из причин, почему я еще люблю Путина, это моя дочь. Она хороший врач. Она закончила медицинский вуз с красным дипломом. И это благодаря России, - признался нам Лама.

Мужчина рассказал, что любит Россию и Владимира Путина. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

На саммите, кстати, у обрусевшего африканца пытались выкупить уже легендарную футболку. Но Лама ее не снял и не пошел на сделку.

- Не продам ее даже за 1000 долларов, - пообещал он.

Стенды с оружием пользовались невероятным спросом. Тут устраивали настоящие фотосессии. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Пока на деловых площадках обсуждались совместные разработки вакцин, поставки медицинской продукции и сельскохозйственной техники, в 20 ресторанах Петербурга также проходил гастрономический фестиваль «Звезды Африки». Те, кто попасть на него не мог, при желании тоже могли отведать африканской экзотики. Продукты, о которых некоторые даже слышали, но точно не пробовали.

В первый день мы угощали африканцев, а сегодня пришел их черед. Угадайте, что в тарелке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Например, натуральная жевательная резинка, страшная снаружи и такая же неприятная на вкус – твердая и крошащаяся. Африканцы, кстати, на стенды своих соотечественников заглядывали чаще россиян. Нашим людям были ближе кофе, шоколад и вино.

Выставку спецтехники с огромным интересом посещали гости саммита. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

ПРИЗНАНИЯ АРШАВИНА

Не менее яркими участниками саммита стали - внезапно - футболисты. Африканские звезды и отечественные кумиры направо-налево раздавали автографы, чего в обычной жизни даже не представить. Мостовой, Сычев, Даме Н'Дойе, Секу Олисе, Макбет Сибайяи и сам Андрей Аршавин. Последний, кстати, принял участие даже в дискуссии. Обсуждая тему сотрудничества России с африканским континентом, бывший нападающий «Зенита» восхищался физической формой темнокожих спортсменов и тут же перешел на себя.

- В «Спартаке» был камерунский защитник Тчуйсе, в «Локомотиве» Джейкоб Лекхето. Физически мощные игроки, которые просто отодвигали меня, когда я еще был худенький, маленький. Хотя таким же и остался, только живот вырос, - пошутил звезда футбола.

В Петербурге плюс 20. По африканским меркам - зима. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПАРТНЕРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО

Ну, а теперь о серьезном. Все-таки саммит. В этом году в Петербург приехало намного больше гостей, чем 10 лет назад, когда Петербург принимал саммит G20. И приехали не просто так, а с конкретными целями. Только по линии военно-технического сотрудничества соглашения были подписаны с более чем 40 странами Африки.

Военная техника поразила африканцев. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

А ведь кроме этого обсуждали образование, культуру, производство, сельское хозяйство. В ближайшее время планируется открыть в столице Эфиопии - Аддис-Абебе первый Информационный деловой центр Петербурга в Африке. Договоренности уже есть.

Из России, как говорится, с любовью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- У нашего города и африканского континента – безграничные горизонты сотрудничества: в торговле и промышленности, науке и образовании, цифровых технологиях и туризме. На следующий год запланированы культурно-деловые миссии Петербурга в Египет, Алжир, Тунис, Эфиопию и Джибути с участием в крупных международных промышленных выставках, - сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.