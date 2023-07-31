Где купить арбузы и дыни в Санкт-Петербурге 2023: Адреса точек продаж по районам города

Начался сезон бахчевых, рассказываем, где купить арбузы и дыни в Санкт-Петербурге 2023.

Хиты летнего сезона - клубника, голубика и малина - потихоньку начинают сдавать позиции и уходить с прилавков ларьков и магазинов. На арену выходят другие любимчики покупателей - арбузы и дыни. Официальный старт продаж намечен на 1 августа - именно в этот день по всему городу откроются более 100 развалов, где можно купить проверенные ягоды и фрукты без последствий для здоровья (не забывайте только тщательно мыть арбуз и дыню, перед тем, как разрезать, - прим.Ред.). Рассказываем, где купить арбузы и дыни в Санкт-Петербурге 2023 и публикуем адреса точек продаж по районам города.

Где купить арбузы и дыни в Санкт-Петербурге 2023

Точки по продаже арбузов и дынь в Санкт-Петербурге будут реализовывать бахчевые два с половиной месяца - с 1 августа до 15 октября. В этом году откроются 120 развалов, а больше всего их появится в Красносельском (29), Московском (15 точек) и Калининском (13) районах. В Адмиралтейском и Курортном районах по договорам с городом будут работать по 4 торговые точки, в Выборгском - 5, Кировском, Приморском и Фрунзенском - по 8, Колпинском и Невском - по 7, Красногвардейском - 9, Кронштадтском - три, Пушкинском - одна.

- Под сезонную торговлю предпринимателям предоставляются городские участки по договорам аренды и под размещение нестационарных торговых объектов, - пояснили в пресс-службе администрации города. - Точки для продажи бахчевых культур могут расположиться и на землях в частной собственности. Дополнительные места могут быть организованы в рамках ярмарочной деятельности.

Адмиралтейский район

- 12-я Красноармейская улица, участок 6, (южнее дома 1/21, литера А)

Василеостровский район

- Новосмоленская набережная, участок 33 (южнее дома 1, литера А)

- улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)

- Гаванская улица, участок 28, (у дома 44, литера А)

Кило полосатой ягоды стоит от 35 рублей. Дыня дороже - от 100 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выборгский район

- проспект Тореза, дом 2

- проспект Художников, участок 109 (юго-западнее пересечения с проспектом Луначарского)

- проспект Луначарского, участок 83 (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)

- улица Хошимина, участок 18 (северо-западнее дома 13, корпус 1, литера А)

- улица Сикейроса, участок 17 (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина)

Калининский район

- проспект Просвещения, участок 105 (северо-восточнее дома 86, корпус 1, литера А, по проспекту Просвещения)

- улица Ольги Форш (юго-западнее дома 15, корпус 1, литера А, по улице Ольги Форш)

- Бестужевская улица (угол Бестужевской и Замшиной улиц)

- Замшина улица (севернее дома 27, корпус 1, литера А, по Замшиной улице)

- Гражданский проспект, участок 6 (западнее дома 121/100, литера А, по Гражданскому проспекту)

- улица Верности, участок 9 (западнее дома 10, корпус 3, литера А, по улице Верности)

- проспект Металлистов, участок 6 (юго-восточнее дома 59, литера А, по проспекту Металлистов)

- проспект Культуры, участок 1 (западнее дома 25, корпус 1, литера А, по проспекту Культуры)

- улица Руставели, участок 2 (восточнее дома 12, литера А, по улице Руставели)

- улица Софьи Ковалевской, участок 3 (северо-западнее дома 83, литера А, по Северному проспекту)

- проспект Культуры, участок 2 (юго-западнее дома 7, корпус 1, литера А, по проспекту Культуры)

- Тимуровская улица, участок 2 (юго-восточнее дома 14 по Тимуровской улице)

- Гражданский проспект, участок 8 (юго-восточнее дома 84, литера А, по Гражданскому проспекту)

Кировский район

- Автовская улица, участок 129 (у дома 3)

- Краснопутиловская улица, участок 117 (у дома 29)

- проспект Ветеранов, дом 78 (угол проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна)

- перекрёсток проспекта Ветеранов и улицы Лёни Голикова, возле дома 53

- улица Солдата Корзуна, участок 132 (у дома 40, литера А)

- Краснопутиловская улица, участок 116 (у дома 13, литера А)

- Двинская улица, участок 117 (у дома 10, литера А)

- улица Генерала Симоняка, участок 112 (у дома 9, литера А)

Колпинский район

- Колпино, Павловская улица, участок 15 (у дома 38/17)

- Колпино, Пролетарская улица, участок 17 (у дома 60, литера А)

- Колпино, Тверская улица, участок 7 (северо-западнее 36/9, литера А)

- Колпино, бульвар Трудящихся, участок 45 (у дома 15, литера А)

- Колпино, бульвар Трудящихся, участок 29 (у дома 18, корпус 1, литера А)

- Колпино, улица Веры Слуцкой, участок 11 (южнее дома 85, литера А)

- Колпино, улица Ижорского Батальона, участок 3, у дома 4/35, литера А

Красногвардейский район

- проспект Энергетиков, участок 1, (северо-восточнее дома 70, корпус 1, литера А, по проспекту Энергетиков)

- проспект Металлистов, участок 1 (юго-западнее дома 19/30, литера А, по проспекту Металлистов)

- проспект Металлистов, участок 1 (восточнее дома 17, литера А, по шоссе Революции)

- улица Стахановцев, участок 1 (западнее дома 10, корпус 3, литера А, по улице Стахановцев)

- проспект Наставников, участок 64 (юго-западнее дома 21, литера А, по проспекту Наставников)

- Пискарёвский проспект, участок 69 (северо-восточнее дома 39, литера А, по Пискарёвскому проспекту)

- Индустриальный проспект, участок 111 (юго-западнее дома 27, литера А, по Индустриальному проспекту)

- Среднеохтинский проспект, участок 1 (южнее дома 23, литера А, по Среднеохтинскому проспекту)

- проспект Ударников, участок 1 (северо-восточнее дома 30/23, литера А, по Индустриальному проспекту)

- проспект Энтузиастов, участок 1 (северо-западнее дома 45, корпус 1, литера А, по проспекту Энтузиастов)

Красносельский район

- проспект Ветеранов, участок 38 (у дома 140)

- Ленинский проспект, участок 16 (торговое место напротив дома 98)

- улица Маршала Захарова, участок 24 (торговое место напротив дома 13)

- улица Рихарда Зорге, участок 11 (торговое место напротив дома 17)

- проспект Народного Ополчения, участок 7 (торговое место напротив дома 211)

- проспект Ветеранов, участок 28 (торговое место напротив дома 147)

- улица Пионерстроя, участок 8 (торговое место у дома 4)

- муниципальный округ Горелово, территория Горелово, Красносельское шоссе, участок 3 (торговое место напротив дома 17, на пересечении с Аннинским шоссе)

- улица Тамбасова, участок 10 (торговое место у дома 4)

- улица Тамбасова, участок 11 (торговое место у дома 32)

- Петергофское шоссе, участок 17 (торговое место у дома 3)

- улица Десантников, участок 8 (торговое место напротив дома 24)

- улица Партизана Германа, участок 23 (торговое место напротив дома 5/14)

- улица Отважных, участок 3 (торговое место напротив дома 1)

- улица Котина, участок 11 (торговое место напротив дома 7, корпус 1)

- улица Маршала Захарова, участок 22 (торговое место напротив дома 21)

- проспект Маршала Жукова, участок 13 (торговое место напротив дома 26)

- проспект Маршала Жукова, участок 14 (торговое место напротив дома 33, корпус 1)

- Красное Село, Кингисеппское шоссе, участок 6 (торговое место напротив дома 10, корпус 1)

- улица Маршала Захарова, участок 23 (торговое место напротив дома 33, корпус 1)

- проспект Ветеранов, участок 24 (торговое место напротив дома 115)

- улица Партизана Германа, участок 24 (торговое место у дома 22)

- улица Доблести, участок 18 (торговое место у дома 18, корпус 1)

- улица Котина, участок 10 (торговое место у дома 2)

- Красное Село, Стрельнинское шоссе, участок 4 (напротив дома 4, корпус 1, литера А)

- Красное Село, проспект Ленина, участок 14 (у дома 59)

- Красное Село, проспект Ленина, участок 15 (напротив дома 85)

- Красное Село, улица Лермонтова, участок 4 (торговое место напротив дома 75)

- улица Маршала Захарова, участок 74 (у дома 22, корпус 1, литера А)

Кронштадтский район

- Кронштадт, Красная улица, участок 4 (западнее дома 8, корпус 1, литера А)

- Кронштадт, улица Станюковича, участок 11 (восточнее дома 8, литера А по улице Гидростроителей)

- Кронштадт, Кронштадтское шоссе, участок 23 (западнее дома 8, литера А)

Курортный район

- Сестрорецк, улица Володарского, участок 1 (восточнее дома 7/9, литера А)

- Сестрорецк, улица Токарева, участок 8 (южнее дома 16)

- Зеленогорск, улица Красных Курсантов, участок 1 (южнее дома 16, литера Д)

- Зеленогорск, Приморское шоссе, участок 1 (южнее дома 591)

Московский район

- Варшавская улица, участок 176 (у дома 94, литера А)

- улица Ленсовета, участок 174 (у дома 56, литера А)

- улица Орджоникидзе, участок 148 (у дома 15, литера А)

- Варшавская улица, участок 181 (у дома 29, корпус 1, литера А)

- Новоизмайловский проспект, участок 148 (у дома 42, корпус 1)

- проспект Космонавтов, участок 168 (напротив дома 9, корпус 1, литера А, по Звёздной улице)

- Алтайская улица, участок 114 (у дома 18/19, литера А)

- Бассейная улица, участок 182 (у дома 65 по Бассейной улице)

- улица Ленсовета, участок 175 (напротив дома 9/24, литера А)

- Краснопутиловская улица, участок 119 (северо-восточнее дома 96, литера А)

- Пулковское шоссе, участок 130 (у дома 13, корпус 1)

- Пулковское шоссе, участок 129 (у дома 3, литера А)

- Краснопутиловская улица, участок 133 (южнее дома 66, корпус 2, литера)

- Пулковская улица, участок 124 (северо-западнее дома 2, корпус 1, литера А)

- проспект Юрия Гагарина, участок 175 (западнее дома 20, корпус 7, литера А)

Невский район

- улица Дыбенко, участок 169 (восточнее дома 24, корпус 1, литера Ю)

- проспект Солидарности, участок 26 (северо-восточнее дома 11, корпус 1, литера А)

Петродворцовый район

- город Ломоносов, улица Жоры Антоненко, участок 4 (напротив дома 2, литера А)

Петроградский район

- Левашовский проспект, участок 14 (северо-восточнее дома 18, литера А, по Ординарной улице)

- Лодейнопольская улица, участок 7 (у дома 2, литера А, на пересечении с Большой Зелениной улицей)

- Малый проспект П.С., участок 22 (у дома 36-38, литера В)

- Чкаловский проспект, участок 21 (у дома 12/20, литера А)

Приморский район

- Туристская улица, участок 59 (юго-восточнее пересечения с Камышовой улицей)

- Вербная улица, участок 3 (юго-восточнее пересечения с Земским переулком)

- улица Щербакова, участок 6 (севернее пересечения с Земским переулком)

- Вербная улица, дом 19

- Вербная улица, участок 8 (южнее дома 20/2, лит. А)

- Серебристый бульвар, у дома 20

- улица Уточкина, дом 3, корпус 1

- Вербная улица, участок 2 (юго-западнее пересечения с Новоколомяжским проспектом)

Пушкинский район: одна точка

• поселок Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, участок 6 (у дома 17/4 на перекрёстке с Туровской улицей)

Фрунзенский район

- улица Ярослава Гашека, участок 66 (южнее дома 6, корпус 2, литера А, по улице Ярослава Гашека)

- Будапештская улица, участок 169 (восточнее дома 33, литера А, по Будапештской улице)

- Софийская улица, участок 221 (северо-западнее дома 28, литера А, по Софийской улице)

- Будапештская улица, участок 288 (севернее дома 49, литера Б, по Будапештской улице)

- Будапештская улица, участок 166 (северо-восточнее дома 11 по улице Димитрова)

- Будапештская улица, участок 171 (юго-восточнее дома 71, корпус 1, литера А, по Будапештской улице)

- Купчинская улица, участок 63 (северо-восточнее дома 15, корпус 1, литера В, по Купчинской улице)

- Стрельбищенская улица, участок 11 (западнее дома 16, литера А, по Стрельбищенской улице)