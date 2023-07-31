Почему не получается забеременеть и как решить эту проблему

Со временем пары созревают для родительства, но долгожданная беременность не наступает. Фото: Артем КИЛЬКИН

Одни не торопятся с рождением ребенка, потому что сосредоточены на карьере. Другие сначала хотят обзавестись собственным жильем и не зависеть от родителей. Кто-то вообще не думает о детях и наслаждается жизнью. Со временем многие созревают для родительства, но долгожданная беременность не наступает. Это вовсе не значит, что проблема не решаема. Главное - вовремя выявить причины и начать действовать. Именно об этом нам и рассказали специалисты «Центра планирования семьи и репродукции» Санкт-Петербурга.

НЕПОДХОДЯЩИЙ ВОЗРАСТ

Чем старше становится женщина, тем меньше у нее шансов забеременеть самостоятельно. Если долгожданная беременность наступит, то риск различных заболеваний повышается. К сожалению, современные девушки, женщины, откладывают материнство. Сначала учеба, работа, карьера, материальная независимость, а дети потом. А часики-то тикают.

- Лучше всего рожать ребенка до 30 лет, потому что потом постепенно происходит снижение потенциала к деторождению. Если мы говорим об использовании репродуктивных технологий, то с ЭКО тоже лучше не затягивать, желательно проходить процедуру не позже 40 лет. Дело в том, что с возрастом сложнее получить материал - яйцеклетки и сперматозоиды, их качество снижается, ответ на стимуляцию недостаточный. Конечно, есть индивидуальные особенности, когда и в 50 лет женщина способна родить сама, но это, скорее, исключение из правил, - говорит врач акушер-гинеколог репродуктолог «Центра планирования семьи и репродукции» Кристина Никитенко.

С ЭКО тоже лучше не затягивать, желательно проходить процедуру не позже 40 лет, говорит врач акушер-гинеколог репродуктолог «Центра планирования семьи и репродукции» Кристина Никитенко. Фото: Артем КИЛЬКИН

ОТСУТСТВИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ

Все больше женщин сегодня стараются вести здоровый образ жизни, однако для того, чтобы забеременеть и выносить малыша, этого бывает недостаточно. Даже регулярных обследований бывает мало, потому что будущей маме могут потребоваться анализы, которые не входят в стандартные скрининги.

- Планирование беременности помогает выявить скрытые проблемы со здоровьем и снизить риск осложнений для мамы и малыша как во время вынашивания, так и после родов. Обследование поможет выявить наличие инфекций, если они есть, и других скрытых проблем, - говорит врач акушер-гинеколог «Центра планирования семьи и репродукции» Санкт-Петербурга Екатерина Фалитнова

Кроме того, здоровая женщина - это хорошо, но нужен еще и здоровый мужчина. На базе амбулаторно-поликлинического отделения «Центра планирования семьи и репродукции» работает Центр мужского репродуктивного здоровья. Лечиться и обследоваться там мужчины могут совершенно бесплатно, по направлению районных поликлиник. Основные направления деятельности Центра мужского репродуктивного здоровья –-лечение мужского бесплодия, диагностика и лечение сексуальных дисфункций (в том числе эректильной дисфункции, преждевременной эякуляции), гипогонадизм (андрогенодефицит).

Планирование беременности помогает выявить скрытые проблемы со здоровьем и снизить риск осложнений для мамы и малыша, отмечает врач акушер-гинеколог «Центра планирования семьи и репродукции» Санкт-Петербурга Екатерина Фалитнова. Фото: Артем КИЛЬКИН

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

В большинстве случаев именно они оказываются реальной причиной бесплодия. Гинекологическая заболеваемость растет во всем мире, в первую очередь заметно участились эндометриоз и миома матки. «Центр планирования семьи и репродукции» - это большой консультативно-диагностический центр со своей поликлиникой, собственной современной лабораторией, отделением лучевой диагностики и круглосуточным стационаром, где пациенткам оказывают в том числе и высокотехнологичную медицинскую помощь. Оснащение центра передовым диагностическим оборудованием позволяет провести обследование быстро, точно и в самые короткие сроки.

- Мы работаем с любыми гинекологическими проблемами, которые можно решить в рамках амбулаторного лечения. Это эндометриоз, болезни шейки матки, климактерические проявления, подбор контрацепции, то есть все то, чем занимается амбулаторная гинекология. И все-таки основной фокус - это подготовка к беременности или помощь парам с бесплодием, - говорит Екатерина Фалитнова.

ПСИХОСОМАТИКА

Часто бывает так, что пара здорова, но забеременеть никак не получается. В этом случае врачи все чаще говорят о психологическом бесплодии. Женщина, мечтающая о ребенке, часто зациклена на этом. На мужчину, в свою очередь, начинает давить ответственность. В итоге от каждого полового акта ожидается зачатие, а не удовольствие. И беременность в такой ситуации не наступает.

- Тут могут помочь психологи и в нашем Центре они тоже есть. В этом отношении «Центр планирования семьи и репродукции» уникален: у нас будущая мама может не только посетить гинеколога, но и других специалистов, пройти все необходимые обследования, - продолжает Кристина Никитенко.

РЕЗЮМЕ

При грамотном и, главное, своевременном подходе к женскому и мужскому здоровью проблему бесплодия во многих случаях можно решить. Если лечение не помогает стать родителями помогут вспомогательные репродуктивные технологии. Кстати, основные диагнозы, с которыми работают в петербургском «Центре планирования семьи и репродукции» - бесплодный брак и невынашивание беременности. Оснащение Центра передовым диагностическим оборудованием позволяет провести обследование быстро и точно, а затем - назначить эффективное лечение. Главное, помнить: каждый случай индивидуален, и разбираться в нем нужно последовательно, шаг за шагом, вместе с врачом.

КОНКРЕТНО

«Центр планирования семьи и репродукции»

Санкт-Петербург, улица Комсомола, 4,

8 (812) 670-76-76

cpsr-spb.ru

Реклама.СПб ГБУЗ «ЦПС и Р».LjN8K4Thb