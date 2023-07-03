Власти Петербурга обещают устранить очереди при зачислении детей в 1-й класс

Больше 60 тысяч детей пойдет в первый класс в Петербурге 1 сентября 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Порядка 68,5 тыс. будущих первоклассников примут школы Петербурга в 2023-2024 учебном году. Несмотря на начало август, трудности с зачислением в 1-й класс в городе сохраняются. Причин, которые заставляют петербуржцев вместо отдыха обивать пороги конфликтных комиссий, немного и все они имеют давний срок годности: не берут в те школы, в которые хотели попасть изначально, не берут по месту прописки, места заняты бюджетниками или многодетными петербуржцами, семьями мигрантов.

Константин Тхостов, директор лицея № 369, председатель Ассоциации молодых педагогов России в Санкт-Петербурге уверен, что уж точно связи между многодетными семьями мигрантов и отсутствием мест в детских образовательных организациях нет:

- Мы с вами видим, как развивается наш прекрасный город, динамично растут новые кварталы в так называемых спальных районах: Красносельском, Приморском. Понято, что люди стремятся улучшить свои жилищные условия и переезжают в новые кварталы из мест старой застройки. В центральных районах школы недогружены, в детские сады легко попасть в отличие от тех районов, которые я уже перечислил. Это те самые микрорайоны, которыми прирастает город. Абсолютно неправильно связывать с мигрантами и с многодетными семьями отсутствие мест в детских садах и школах.

Тем не менее, до начала учебного года остается месяц, а определенная категория петербуржцев до сих пор не знает, попадет ли их ребенок хоть в какую-то школу или нет. Примеров того, как заявления на зачисления в 1 классы не входят в «первую волну», большое количество. Вся надежда на «вторую волну» и положительное решение конфликтной комиссии. Похожая ситуация произошла с одной из жительниц Приморского района - Натальей.

- Подавали заявление в две школы по прописке. Первое заявление было подано в 540 гимназию 1 апреля, второе заявление подала позже, 17 апреля, в школу во дворе - в №600. На гимназию, как сказали знакомые, особо не стоило надеяться, так как там жесткий отбор. Но дворовая школа (540-я) не особо популярна по отзывам, поэтому я была уверена, что там будет место. Ответы-отказы получила из обеих школ: 30 июня из 600 школы и 4 июля из 540-й.

В центральных районах школы недогружены, отмечают эксперты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как только Наталья получила отказы, сразу же позвонила в школу №600. С ее слов, ей с раздражением ответили, что мест в учебном заведении нет, посоветовав ждать «вторую волну».

- Тогда я обратилась в школу №601, где мне сказали срочно подаваться в конфликтную комиссию. Собственно, с заявлением я пошла туда 6 июля к 9 утра, увидела гигантскую очередь, была в ней 575 по счету! Подала заявление, в комиссии успокоили, что будут сформированы дополнительные классы, и место у нас будет. Заявку обработали и я подала еще раз заявление с пометкой «решение конфликтной комиссии» в 601 школу. Сейчас оно находится на рассмотрении.

В Комитете по образованию Санкт-Петербурга в свою очередь отметили, что развитие образования, в том числе и школьного, стало одной из главных задач правительства города: «В Петербурге ведется масштабная работа по обновлению и строительству образовательных учреждений. Выделяются значительные городские и федеральные средства на ввод новых школ и их капитальный ремонт».

Как решить проблему?

Директор лицея № 369 Константин Тхостов признает, что ликвидировать нехватку объектов социальной инфраструктуры, которая сформировалась за предыдущие 6-8 лет, сейчас сложно. Но не все так плохо. Дефицит мест все-таки будет ликвидирован, и город начнет планово расти с учетом запросов горожан.

Еще одним вариантом решения проблемы с зачислением может стать изменение в правилах приема, закрепленных за образовательными организациями.

- Сегодня есть конкретизация в тех домах, которые закреплены за той или иной образовательной организацией. И вот здесь начинается тот самый перекос, потому что вокруг одной образовательной организации 19-20 домов, вокруг другой - 6-7. И вот это закрепление, которое, с одной стороны, соответствует санитарным правилам - шаговая доступность в 500 метров, с другой стороны, не совсем устраивает родителей. Например, под домом у родителей гимназия, а ребенок располагает определенными потребностями в изучении технических дисциплин, но лицей не относится к данной закрепленной за этим домом территории.

В таком случае, считает председатель городской Ассоциации молодых педагогов России, можно решить эту проблему, если в качестве закрепленной территории за образовательной организацией будет определен весь район: например, дети Приморского района пользуются преимущественным правом зачисления в организации этого района. И тогда «вторая волна» позволяет другим ребятам «безболезненно» попадать на вакантные места.

- В этом случае родителям предоставят право выбора школы. Если ограничиваться привязной к дому, о каком выборе мы говорим, если ребенок не попадает в ту или иную школу, то в другую организацию он уже попадет по решению конфликтной комиссии, а это время, это нервы, но не всегда спокойное восприятие происходящего. Все-таки лето - это время для отдыха, а не для решения проблем с зачислением ребенка в 1-й класс, - отмечает Тхостов.

ОФИЦИАЛЬНО

В комитете по образованию города напомнили, что порядок предоставления мест в школах Санкт-Петербурга находится в ведении и на контроле районных администраций и Комитета по образованию Санкт-Петербурга и заверили, что всем будущим первоклассникам будут предоставлены места в школах, и они смогут приступить к занятиям 1 сентября.

КОНКРЕТНО

13 школ на 12 400 мест построено в 2022 году;

19 школ вместимостью более 17 000 мест вводится в 2023 году;

24 школы на 22 210 мест планируется открыть в 2024 году.