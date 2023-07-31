Неизвестный поджег дверь военкомата в центре Петербурга и протаранил ворота на авто

Полиция задержала хулигана за поджог здания военкомата. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечер понедельника для работников военкомата на улице Чайковского в Петербурге оказался не просто теплым, а даже пламенным. Так, неизвестный поджег входные двери здания и даже не попытался скрыться с места преступления. Более того, он сел в легковой автомобиль и отчаянно решил протаранить арочные ворота соседнего дома. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района Северной столицы.

– Около семи часов вечера, 31 июля, неизвестный мужчина поджег двери военного комиссариата. Огонь вспыхнул на площади около одного квадратного метра, – уточнили в пресс-службе местного правительства.

К счастью, пожар оперативно ликвидировали, хотя языки пламени стремились полакомиться створками деревянного проема. По оценке специалистов, причиненный и проходу, и воротам ущерб оказался незначительным и с большой долей вероятности подлежит восстановлению.

На месте пожара работают службы. Фото: скрин видео

Кстати, нарушителю общественного спокойствия и рабочего распорядка дня уйти от закона не удалось. По горячим следам его задержали сотрудники полиции. Сейчас его личность устанавливается, а на месте работают сотрудники оперативных служб. На момент публикации причины и мотивы внезапного происшествия, прервавшего спокойный петербургский вечер, остаются неизвестными.