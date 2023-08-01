Трупы четырех убитых людей нашли на пепелище в частном доме в Карелии

По версии следствия, пожар устроил неизвестный, который убил жильцов дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткое происшествие случилось в Карелии накануне. Сначала сотрудники МЧС подумали, что мощный пожар унес жизни четырех человек. Но очень быстро стало понятно, что люди погибли раньше, чем загорелось здание. В сгоревшем частном доме специалисты нашли трупы четырех человек – трех мужчин и одной женщины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

- В селе Деревянное в Прионежском районе произошло возгорание частного дома. На месте пожара найдено четыре трупа, - говорится в сообщении ведомства.

По мнению следствия, неизвестный хотел скрыть следы преступления, поэтому устроил пожар в частном доме. Эту версию проверяют специалисты, которые выяснят точную причину смерти.

Это не единственное происшествие в Деревянном за сутки. В этот же день там горел еще один дом. На пепелище нашли останки еще двух людей. Но были ли они мертвы до возгорания – пока не ясно. Это будут выяснять специалисты.