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Досуг31 июля 2023 20:59

Александр Дрозденко станет директором школы, а «Хор Турецкого» устроит народное караоке

Ленобласть готовится к празднику
Авторы (2):
Ольга МЕДВЕДЕВА
Иван МАЛЬКОВ
2023 год в Ленинградской области проходит под эгидой Года команды знаний.

2023 год в Ленинградской области проходит под эгидой Года команды знаний.

Фото: Администрация ЛО

1 августа Ленинградская область празднует важную дату - 96 лет со дня основания. В прошлом году ленинградцы весело и с размахом отпраздновали 95-й юбилей в Сосновом Бору. Тогда, не смотря на дождь и прохладу, было по-настоящему жарко! На праздник в столицу атомной энергетики приехали делегации и гости со всех концов региона, мировые звезды эстрады пели и развлекали народ, а президент России Владимир Путин письменно передавал поздравления. В этот раз эстафета перешла к Тосно. Узнав о выпавшей чести, в городе начали готовиться к торжеству за несколько месяцев: провели капремонт местного стадиона, обновили фасад музея, отремонтировали дороги и многое другое. И вот 5 августа город готов к встрече гостей!

ШКОЛА ДОСТИЖЕНИЙ

2023 год в Ленинградской области проходит под эгидой Года команды знаний, что тесно переплетается с Общероссийским годом педагога и наставника. Ведь именно учителя, педагоги и наставники открывают нам путь и дают ключи к знаниям, прививая любовь к саморазвитию и движению вперед. Именно поэтому празднование дня рождения области будет связано с темой знаний и образования. Кроме того, 2023 год -это еще и 80-летие прорыва блокады Ленинграда - важнейшей точки мужества жителей региона в годы Великой Отечественной войны.

Директором «Школы 47» станет Александр Дрозденко.

Директором «Школы 47» станет Александр Дрозденко.

Фото: Администрация ЛО

Традиционного шествия районов Ленинградской области не будет. В этот раз каждый район на центральной площади будет представлять свои достижения и потенциал в виде одной из школьных дисциплин. Например, география покажет красоты области, история напомнит о подвигах прошлого, литература познакомит с героями и авторами произведений, музыка - с популярными песнями, математика удивит цифрами показателей региона, а физкультура - спортивными победами. А для полного погружения в образ на один день команда администрации Ленинградской области перевоплотится в педагогический коллектив во главе с директором «Школы 47» Александром Дрозденко. Ну а кто же еще?

- Это очень интересная идея - обыграть традиционные уроки: географию, математику, физкультуру, историю с точки зрения возможностей каждой территории, - отметил глава региона Александр Дрозденко.

Представление делегаций, а также торжественный запуск фонтана в честь начала веселья состоится в 12:00.

Детская школа искусств Тосно подготовила праздника смогут побаловать себя самыми разными угощениями. целый музыкальный фестиваль.

Детская школа искусств Тосно подготовила праздника смогут побаловать себя самыми разными угощениями. целый музыкальный фестиваль.

Фото: Администрация ЛО

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ РАЙОНОВ

Бокситогорский - урок ТРУДА

Волосовский - урок БОТАНИКИ

Волховский - урок ЭКОНОМИКИ

Всеволожский - урок МУЖЕСТВА

Выборгский - урок ФИЗКУЛЬТУРЫ

Гатчинский - урок ЛИТЕРАТУРЫ

Кингисеппский - урок МАТЕМАТИКИ

Киришский - урок ХИМИИ

Кировский - урок ИНФОРМАТИКИ

Лодейнопольский - урок ГЕОГРАФИИ

Ломоносовский - урок АСТРОНОМИИ

Лужский - урок БИОЛОГИИ

Подпорожский - урок ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

Приозерский - урок ЭКОЛОГИИ

Сланцевский - урок ОБЖ

Тихвинский - урок МУЗЫКИ

Тосненский - урок ИСТОРИИ

Сосновоборский ГО - урок ФИЗИКИ

ЗВЕЗДНЫЙ КОНЦЕРТ

Разумеется, каждый житель региона мечтает попасть на большой праздничный концерт, где главные российские звезды будут петь, танцевать, говорить теплые слова и поздравлять область с праздником.

Гостей ждет яркое выступление «Хора Турецкого».

Гостей ждет яркое выступление «Хора Турецкого».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот раз мероприятие пройдет на площади перед Тосненским дворцом культуры и начнется в 15:00. Действо превратится в своеобразный концерт-диалог, где также будет прослеживаться тема школы: от уроков истории с памятью о мужестве в годы блокады до уроков труда и краеведения. Главной мыслью программы станут люди - учителя и наставники, чьи реальные истории и факты биографии будут основой театрализованных блоков. А экран, оформленный как школьная доска, превратится в своеобразное окно в мир достижений «Школы 47» - окно в «Территорию знаний».

Чтобы не заставлять народ томиться в интриге ожидания, организаторы уже сейчас анонсировали список приглашенных знаменитостей, от которого натурально захватывает дух.

Ведущими торжества станет звездный дуэт: знаменитая эстрадная певица и актриса, заслуженная артистка России и «Артист мира ЮНЕСКО» Зара и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян.

Хедлайнерами дня станут российский оперный певец, солист Мариинского театра, народный артист Российской Федерации и обладатель глубочайшего бархатного баритона Василий Герелло, кумир молодежи, исполнитель хитовой песни «Ягода малинка», певец и блогер Хабиб, а также знаменитый на весь мир «Хор Турецкого».

ФЕСТИВАЛИ МУЗЫКИ И СПОРТА

Кроме главной сцены, советуем также прогуляться по приветливым и живописным улочкам города Тосно - в день праздника там запланированы разные увеселительные мероприятия с участием творческих коллективов на малых городских площадках. Так, с 11:00 до 20:00 в районе пешеходных зон на улице Горького, 7, и проспекте Ленина, 29, а также возле кинотеатра «Космонавт» состоятся концерты «Город детства», «Тосно собирает друзей» и эстрадно-джазовая программа «Мелодии моего города». С 10:00 до 15:00 в сквере на улице Радищева развернется художественный пленэр «Тосно-арт» с мастер-классами и продажей картин. В эти же часы в скейт-парке запланирован фестиваль спорта «Тосно зажигает» с батл-шоу и показательными выступлениями. А с 14:00 до 17:00 можно побывать на Фестивале музыки в детской школе искусств и послушать молодые дарования.

На грандиозном вечернем концерте перед сотнями фанатов выступят любимцы всей страны группа «Иванушки International».

На грандиозном вечернем концерте перед сотнями фанатов выступят любимцы всей страны группа «Иванушки International».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГРОМКАЯ ВЕЧЕРИНКА

Думали, на этом все закончится? Как бы не так! С 20:00 до 21:45 на площади грянет гром музыки, аплодисментов и зажигательных танцев. На грандиозном вечернем концерте перед сотнями фанатов выступят музыкальные легенды и любимцы всей страны группа «Иванушки International». Легенды нулевых не растеряли свою энергию и задор и готовы дать фору многим младшим исполнителям. А чтобы еще раз показать единство и дружбу всех ленинградцев, «Хор Турецкого» выйдет на бис со специальной программой «Народное караоке», в которой каждый сможет подпевать любимые хиты.

Ярким завершением насыщенного дня станет незабываемый праздничный фейерверк, который удивит буйством красок и громом салютных взрывов. Равнодушным не уйдет никто!

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Гостей ждет калейдоскоп вкусов и аппетитных запахов

Помимо основной программы, с 11:00 до 20:00 вдоль площади по улице Победы в Тосно будет проходить выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел, а также сельскохозяйственной продукции Ленинградской области «Город мастеров». Тут каждый сможет найти подарок по душе.

А какое торжество без угощений?

Голодать посетителям тоже не придется. Весь день с 11:00 до 20:00 на углу улиц Серова и Советской будет проходить гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», на котором гости праздника смогут побаловать себя самыми разными угощениями.

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