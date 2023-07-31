Александр Дрозденко станет директором школы, а «Хор Турецкого» устроит народное караоке

2023 год в Ленинградской области проходит под эгидой Года команды знаний. Фото: Администрация ЛО

1 августа Ленинградская область празднует важную дату - 96 лет со дня основания. В прошлом году ленинградцы весело и с размахом отпраздновали 95-й юбилей в Сосновом Бору. Тогда, не смотря на дождь и прохладу, было по-настоящему жарко! На праздник в столицу атомной энергетики приехали делегации и гости со всех концов региона, мировые звезды эстрады пели и развлекали народ, а президент России Владимир Путин письменно передавал поздравления. В этот раз эстафета перешла к Тосно. Узнав о выпавшей чести, в городе начали готовиться к торжеству за несколько месяцев: провели капремонт местного стадиона, обновили фасад музея, отремонтировали дороги и многое другое. И вот 5 августа город готов к встрече гостей!

ШКОЛА ДОСТИЖЕНИЙ

2023 год в Ленинградской области проходит под эгидой Года команды знаний, что тесно переплетается с Общероссийским годом педагога и наставника. Ведь именно учителя, педагоги и наставники открывают нам путь и дают ключи к знаниям, прививая любовь к саморазвитию и движению вперед. Именно поэтому празднование дня рождения области будет связано с темой знаний и образования. Кроме того, 2023 год -это еще и 80-летие прорыва блокады Ленинграда - важнейшей точки мужества жителей региона в годы Великой Отечественной войны.

Директором «Школы 47» станет Александр Дрозденко. Фото: Администрация ЛО

Традиционного шествия районов Ленинградской области не будет. В этот раз каждый район на центральной площади будет представлять свои достижения и потенциал в виде одной из школьных дисциплин. Например, география покажет красоты области, история напомнит о подвигах прошлого, литература познакомит с героями и авторами произведений, музыка - с популярными песнями, математика удивит цифрами показателей региона, а физкультура - спортивными победами. А для полного погружения в образ на один день команда администрации Ленинградской области перевоплотится в педагогический коллектив во главе с директором «Школы 47» Александром Дрозденко. Ну а кто же еще?

- Это очень интересная идея - обыграть традиционные уроки: географию, математику, физкультуру, историю с точки зрения возможностей каждой территории, - отметил глава региона Александр Дрозденко.

Представление делегаций, а также торжественный запуск фонтана в честь начала веселья состоится в 12:00.

Детская школа искусств Тосно подготовила праздника смогут побаловать себя самыми разными угощениями. целый музыкальный фестиваль. Фото: Администрация ЛО

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ РАЙОНОВ

Бокситогорский - урок ТРУДА

Волосовский - урок БОТАНИКИ

Волховский - урок ЭКОНОМИКИ

Всеволожский - урок МУЖЕСТВА

Выборгский - урок ФИЗКУЛЬТУРЫ

Гатчинский - урок ЛИТЕРАТУРЫ

Кингисеппский - урок МАТЕМАТИКИ

Киришский - урок ХИМИИ

Кировский - урок ИНФОРМАТИКИ

Лодейнопольский - урок ГЕОГРАФИИ

Ломоносовский - урок АСТРОНОМИИ

Лужский - урок БИОЛОГИИ

Подпорожский - урок ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

Приозерский - урок ЭКОЛОГИИ

Сланцевский - урок ОБЖ

Тихвинский - урок МУЗЫКИ

Тосненский - урок ИСТОРИИ

Сосновоборский ГО - урок ФИЗИКИ

ЗВЕЗДНЫЙ КОНЦЕРТ

Разумеется, каждый житель региона мечтает попасть на большой праздничный концерт, где главные российские звезды будут петь, танцевать, говорить теплые слова и поздравлять область с праздником.

Гостей ждет яркое выступление «Хора Турецкого». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот раз мероприятие пройдет на площади перед Тосненским дворцом культуры и начнется в 15:00. Действо превратится в своеобразный концерт-диалог, где также будет прослеживаться тема школы: от уроков истории с памятью о мужестве в годы блокады до уроков труда и краеведения. Главной мыслью программы станут люди - учителя и наставники, чьи реальные истории и факты биографии будут основой театрализованных блоков. А экран, оформленный как школьная доска, превратится в своеобразное окно в мир достижений «Школы 47» - окно в «Территорию знаний».

Чтобы не заставлять народ томиться в интриге ожидания, организаторы уже сейчас анонсировали список приглашенных знаменитостей, от которого натурально захватывает дух.

Ведущими торжества станет звездный дуэт: знаменитая эстрадная певица и актриса, заслуженная артистка России и «Артист мира ЮНЕСКО» Зара и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян.

Хедлайнерами дня станут российский оперный певец, солист Мариинского театра, народный артист Российской Федерации и обладатель глубочайшего бархатного баритона Василий Герелло, кумир молодежи, исполнитель хитовой песни «Ягода малинка», певец и блогер Хабиб, а также знаменитый на весь мир «Хор Турецкого».

ФЕСТИВАЛИ МУЗЫКИ И СПОРТА

Кроме главной сцены, советуем также прогуляться по приветливым и живописным улочкам города Тосно - в день праздника там запланированы разные увеселительные мероприятия с участием творческих коллективов на малых городских площадках. Так, с 11:00 до 20:00 в районе пешеходных зон на улице Горького, 7, и проспекте Ленина, 29, а также возле кинотеатра «Космонавт» состоятся концерты «Город детства», «Тосно собирает друзей» и эстрадно-джазовая программа «Мелодии моего города». С 10:00 до 15:00 в сквере на улице Радищева развернется художественный пленэр «Тосно-арт» с мастер-классами и продажей картин. В эти же часы в скейт-парке запланирован фестиваль спорта «Тосно зажигает» с батл-шоу и показательными выступлениями. А с 14:00 до 17:00 можно побывать на Фестивале музыки в детской школе искусств и послушать молодые дарования.

На грандиозном вечернем концерте перед сотнями фанатов выступят любимцы всей страны группа «Иванушки International». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГРОМКАЯ ВЕЧЕРИНКА

Думали, на этом все закончится? Как бы не так! С 20:00 до 21:45 на площади грянет гром музыки, аплодисментов и зажигательных танцев. На грандиозном вечернем концерте перед сотнями фанатов выступят музыкальные легенды и любимцы всей страны группа «Иванушки International». Легенды нулевых не растеряли свою энергию и задор и готовы дать фору многим младшим исполнителям. А чтобы еще раз показать единство и дружбу всех ленинградцев, «Хор Турецкого» выйдет на бис со специальной программой «Народное караоке», в которой каждый сможет подпевать любимые хиты.

Ярким завершением насыщенного дня станет незабываемый праздничный фейерверк, который удивит буйством красок и громом салютных взрывов. Равнодушным не уйдет никто!

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Гостей ждет калейдоскоп вкусов и аппетитных запахов

Помимо основной программы, с 11:00 до 20:00 вдоль площади по улице Победы в Тосно будет проходить выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел, а также сельскохозяйственной продукции Ленинградской области «Город мастеров». Тут каждый сможет найти подарок по душе.

А какое торжество без угощений?

Голодать посетителям тоже не придется. Весь день с 11:00 до 20:00 на углу улиц Серова и Советской будет проходить гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», на котором гости праздника смогут побаловать себя самыми разными угощениями.