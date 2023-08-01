Учиться у лучших: «Комсомолка» запускает новый проект для студентов Петербурга и Ленобласти

«Комсомолка» запускает новый проект для студентов Петербурга и Ленобласти. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Ты студент и умеешь писать классные тексты, снимать крутые фото или делать захватывающие видеосюжеты? Предлагаем тебе показать свои работы! 1 августа 2023 года стартует отборочный этап «Медиамарафона» от «Комсомольской правды в Петербурге» для студентов вузов Северной столицы и Ленинградской области.

Будущие журналисты, PR-специалисты, рекламщики, дизайнеры и ученики смежных направлений получат счастливый билет - доступ к уникальному курсу журналистики от «КП». В рамках курса профессионалы с большим опытом работы в крупнейших СМИ проведут 10 видеолекций. По итогам уроков участники проекта должны будут выполнить одно из 4 предложенных заданий: написать статью в газету, мультимедийную статью на сайт, создать подкаст на радио или снять видео для соцсетей.

Что нужно для участия? Быть студентом вуза Петербурга и Ленинградской области от 18 до 25 лет, а также заполнить специальную анкету по ссылке. В ответ вы получите доступ к серии из 10 видеолекций, а также 4 задания. Одно из них нужно будет отправить в редакцию «Комсомолки» до 20 сентября 2023 года .

Результаты первого этапа подведут 25 сентября. Четыре победителя в разных номинациях получат уникальную возможность - публикацию их материала на ресурсах «КП в СПб» до 30 сентября: в газете «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», на сайте spb.kp.ru, а также в наших социальных сетях и на радио.

Кроме того, 30 лучших студентов, прошедших отборочный этап, попадут в финал. Победители соберутся в легендарном Доме журналиста на Невском, 70, чтобы разработать и представить жюри свой собственный медиапроект.

Проект проходит при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.

Положение здесь.

Не упустите шанс проявить себя и стать настоящим профи еще до получения диплома!