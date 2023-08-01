Нейросеть нарисовала портреты жителей Ленобласти

Вот так нейросеть видит жителей Ленобласти. Фото: Midjourney

Каждый район Ленинградской области имеет свою историю, которая формировала его особенности и характер, как и его жители, что само по себе уникально. Несмотря на то, что все они соседствуют друг с другом, каждый имеет свои собственные отличительные черты, которые присущи только им. Кто-то больше занимается сельским хозяйством, кто-то успешен в промышленности, кому-то легко даются победы в мировых спортивных соревнованиях, а кто-то любит наслаждаться природой и красотой своей малой родины. Ленинградская область насчитывает 17 муниципальных районов и 1 городской округ, а что если бы они были людьми? Каким бы был их человеческий облик?

«Комсомолка» решила узнать у нейросети, какими она видит жителей каждого из 18 районов Ленобласти. Мы задали искусственному интеллекту сложную задачу. Признаемся честно: некоторые изображения нас очень сильно удивили, некоторые поразили!

РАЙОНЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Бокситогорский район

Бокситогорский район. Фото: Midjourney

Один из самых крупных по площади (7200 кв. км) районов Ленинградской области, который был образован 25 июля 1952 года. Сегодня в нем проживает около 50 тысяч человек. Название района и его административного центра произошло от находящихся на его территории залежей бокситовых руд. Экономика района представлена предприятиями металлургической промышленности, лесопромышленного комплекса. А потрясающая воображение красота природных ландшафтов обусловлена географическим положением.

2. Волосовский район

Волосовский район. Фото: Midjourney

Район образован в сентябре 1927 года. По его территории течет более 40 рек общей протяженностью 535 км. Крупнейшая из них - знаменитая Луга. Основой экономики района является сельское хозяйство, представленное 14 акционерными обществами и 3 госсельхозпредприятиями. Особенно хорошо здесь развито производство молока и картофеля.

3. Волховский район

Волховский район. Фото: Midjourney

На этих землях зарождалась история России. Построенная на рубеже IX - X веков во времена правления Олега Вещего, крепость Ладога на реке Волхов уже 12 веков хранит традиции русской государственности. Сегодня это район с развитой промышленностью, а также одной из старейших действующих ГЭС России - гидроэлектростанцией на той самой реке Волхов. 4. Всеволожский район Район занимает территорию, охватывающую большую часть южной зоны Карельского перешейка, и является крупнейшим по населению муниципальным районом России. Здесь много исторических и природных достопримечательностей. Особенно туристов привлекает музей легендарной Дороги жизни. Кроме того, район единственный в области имеет свою станцию метрополитена - «Девяткино».

5. Выборгский район

Выборгский район. Фото: Midjourney

Исторически району предшествовала Выборгская губерния, созданная в 1744 году по итогам Русско-шведской войны. Район занимает всю западную половину Карельского перешейка и граничит с Финляндией. Древний город Выборг, в котором сосредоточено более 300 различных памятников, является настоящим магнитом для туристов и культурным центром региона. А еще здесь находится крупный узел связь, куда прибывают не только грузовые, но и пассажирские корабли.

6. Гатчинский район

Гатчинский район. Фото: Midjourney

Здесь еще с царских времен происходили удивительные вещи. Павел I построил в Гатчине дворец для размещения главы Мальтийского ордена. Впервые в Российской империи в Гатчине появилось электрическое наружное освещение, а еще там демонстрировали царю новейшие изобретения: подводную лодку, монорельс и электромобиль. Неудивительно, что и сегодня Гатчинский район - один из наиболее крупных развитых туристических и промышленно-аграрных районов Ленинградской области, который входит в число наиболее инвестиционно привлекательных территорий. С недавних пор Гатчина - столица Ленинградской области.

7. Кингисеппский район

Кингисеппский район. Фото: Midjourney

В 1783 году в составе Санкт-Петербургской губернии был образован Ямбургский уезд с главным городом Ямбург. В 1922-м он был переименован в Кингисеппский по фамилии эстонского коммуниста Виктора Кингисеппа. В 1993 году Кингисепп стал центральным узлом первой в России подводной оптическо-волоконной линии «Россия - Дания № 1», чтобы обеспечить качественное подключение страны к мировому Интернету. Сегодня район имеет хорошо развитую сеть автомобильных дорог, а также успешное химическое производство и стекольную промышленность.

8. Киришский район

Киришский район. Фото: Midjourney

Кириши сегодня является центром топливно-энергетической промышленности на Северо-Западе России. 24 сентября 1960 года Совет министров СССР принял постановление о строительстве Киришского нефтеперерабатывающего завода и электростанции. Затем в 1972-м в Киришах начали строить завод белково-витаминного концентрата. К концу 1980-х город стал одним из важнейших центров био- и нефтехимической промышленности СССР. Подобный статус сохраняется до сих пор. Еще одна особенность: Кириши - столица водного поло. Здесь живут и тренируются двадцатикратные чемпионки России по этому уникальному виду спорта. Шесть девушек в составе сборной страны стали бронзовыми призерами Олимпийских игр в Рио, дважды становились победителем Евролиги!

9. Кировский район

Кировский район. Фото: Midjourney

Земли Кировского района тесно связаны с тяжелыми годами блокады и моментом ее прорыва. Именно в этих местах возле Шлиссельбурга треснуло кольцо осады, и ценой тысяч жизней нашим предкам удалось спасти Ленинград. По сей день на территории района расположены одни из главных и самых чтимых мемориалов Великой Отечественной войны.

10. Лодейнопольский район

Лодейнопольский район. Фото: Midjourney

Лодейное Поле часто называют родиной Балтийского флота. Здесь в 1702-м по велению Петра I была основана Олонецкая (впоследствии Лодейнопольская) судостроительная верфь, со стапелей которой 22 августа 1703 года был торжественно спущен на воду первый корабль Балтийского военного флота - 28-пушечный фрегат «Штандарт». В войну район был разрушен, но позднее, словно феникс, он восстал из пепла и превратился в район с развитой лесной, деревообрабатывающей, строительной и пищевой отраслями. Кроме того, на реке Свири стоит знаменитая Нижне-Свирская ГЭС.

11. Ломоносовский район

Ломоносовский район. Фото: Midjourney

Начало освоения территорий, на которых сейчас располагается Ломоносовский район, относится к XI - XII векам. Уже в 1240 году появились первые упоминания о местной крепости Копорье - памятнике военно-исторического зодчества. В годы Великой Отечественной войны на большей части территории района располагался уникальный, никогда не занятый врагом Ораниенбаумский плацдарм. Сегодня население района около 70 тысяч человек. Административный центр района - город Ломоносов - территориально входит в Петродворцовый район Санкт-Петербурга. Основу экономики составляет сельское хозяйство: птицеводство, мясное и молочное животноводство, растениеводство и рыбоводство.

12. Лужский район

Лужский район. Фото: Midjourney

Топоним Луга связан с древней народностью водь. Историки полагают, что он обозначает место, связанное с нерестом лососей. До сих пор в районе на реках Луга и Ящера сохранились места нереста этой рыбы. Изображение лосося и сейчас представлено на исторических гербах района. По своим природным богатствам и красоте Лужский район может считаться жемчужиной области. Например, его на территории расположен крупнейший в регионе комплексный федеральный заказник «Мшинское болото». Кроме того, Лужский район является крупнейшей провинцией по количеству садоводств.

13. Подпорожский район

Подпорожский район. Фото: Midjourney

Самый крупный по площади район Ленинградской области был образован в 1927 году. Здесь живет большинство вепсского населения региона - древнего финно-угорского народа со своей богатой историей, языком и культурой. На обширной территории района множество памятников архитектуры, а также природных красот.

14. Приозерский район

Приозерский район. Фото: Midjourney

Центр района Приозерск с 1295 года в новгородских летописях упоминается под названием Корела. Сегодня современный Приозерск и весь район отличаются развитым сельскохозяйственным комплексом и являются одним из излюбленных мест отдыха жителей Санкт-Петербурга. Чудесная природа, леса, озера, скалы и реки, представляющие интерес для водного туризма, привлекают активных людей, получающих удовольствие от экстремальных увлечений. Здесь находится комплекс гоночных трасс для разных дисциплин авто- и мотоспорта. В районе озера Ястребиное на гранитных скальных массивах проводятся соревнования скалолазов. На реку Вуоксу приезжают участники сплавов через пороги.

15. Сланцевский район

Сланцевский район. Фото: Midjourney

В древние времена эти земли крестила великая киевская княгиня Ольга и воздвигла в честь этого памятный камень. Сланцевский район появился на карте области только в марте 1941 года, после того как в 1930-м началось строительство сланцевых рудников и одноименного поселка. Сланцедобыча коренным образом изменила жизнь в крае, положив начало развитию местной промышленности.

16. Тихвинский район

Тихвинский район. Фото: Midjourney

Район образован в августе 1927 года вокруг города Тихвина, входящего в число 110 исторических городов России. Там сохранились значительные элементы планировки средневекового города, а также уникальная деревянная застройка. Эта земля стала родиной великого композитора Николая Римского-Корсакова. Кроме того, в районе развита тяжелая промышленность и работает множество заводов, например, один из крупнейших производителей грузовых вагонов во всей России. Также Тихвин известен как центр паломнического туризма - там много святынь и храмов.

17. Тосненский район

Тосненский район. Фото: Midjourney

Начиная с XVIII века историческая судьба тосненского края была определена его близостью к Санкт-Петербургу. С тех пор через Тосно проходят все торговые пути из Санкт-Петербурга в Москву, в том числе автомобильная трасса «Россия» и магистраль Октябрьской железной дороги. Большие природные богатства - глины и пески разных видов, бутовая плита, торф и лес - издавна позволяли развивать на местном сырье кирпичное, гончарное, стекольное, лесохимическое и деревообрабатывающее производство и заниматься лесозаготовками. А еще здесь находится знаменитый на всю область Тосненский водопад, куда приезжают отдохнуть семьями.

18. Сосновоборский городской округ

Сосновоборский городской округ. Фото: Midjourney

Молодой, быстроразвивающийся город образует Сосновоборский городской округ. В нем работает крупнейшая в России действующая атомная электростанция, питающая Петербург, область и другие регионы живительной энергией. Кроме того, там находится секретный Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова, из-за чего Сосновый Бор является одним из 33 городов России официально закрытых для посещения иностранцами без специального пропуска. Кстати, в прошлом году здесь громко отметили 95-летие Ленинградской области.