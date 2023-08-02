Собаки в тельняшках, малыши в беретах и авто с парашютом: Как десантники отметили День ВДВ в Петербурге

Десантники поучаствовали в шествии от Дворцовой площади до Марсова поля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дождливая и пасмурная погода не стала препятствием для полосатого праздника – Дня Воздушно-десантных войск. Мужчины в голубых беретах начали собираться на улицах чуть ли не с раннего утра, а в 12 часов все они пришли на Дворцовую площадь, чтобы поучаствовать в шествии колонны к Марсовому полю. Ветераны возложили цветы и венки к Вечному огню.

Ветераны возложили цветы к Вечному огню. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- За годы существования ВДВ покрыли себя заслуженной славой. И сегодня воины-десантники с честью выполняют боевые задачи в ходе СВО. Крепкого здоровья, десантники, бодрости духа и новых успехов на службе Родине! – поздравил всех причастных губернатор Петербурга Александр Беглов в своих соцсетях.

Некоторые пришли на праздник целыми семьями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дети с удовольствием поддерживали и пап и братьев, причастных к празднику. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К слову, отмечать День ВДВ поспешили не только военнослужащие, но и их жены, девушки, дети и даже домашние питомцы. Все, как один - в нарядных тельняшках и беретах. У многих в руках – флаг с символикой десантников. Было заметно, как дети, девушки и женщины стараются соответствовать своим защитникам.

Собаки тоже нарядились в тельняшки и береты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздник продолжится и вечером. Все активности переместятся в парк 300-летия Санкт-Петербурга. Там гостей ждут выступления спортсменов с прыжками с парашютом на берег Финского залива, выставка военной формы воинов-десантников, парашютно-десантного вооружения и экипировки. Всех желающих увидеть празднование ждут с 15:00 до 18:00. Вход бесплатный.