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Общество3 августа 2023 8:59

Мясокомбинат «Самсон»: Разрушится до костей или в него вдохнут новую жизнь

Мясокомбинат «Самсон» в Петербурге хотят сделать арт-пространством, как и СИЗО «Кресты»
Анна ГРЕНЬ
Присвоение основным корпусам «Самсона» статуса памятника регионального значения может защитить объект от уничтожения.

Присвоение основным корпусам «Самсона» статуса памятника регионального значения может защитить объект от уничтожения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В советское время мясокомбинат имени Кирова (позднее – «Самсон») был вторым по величине предприятием отрасли. Но сегодня в его стенах жизнь не кипит. Да и сами стены разрушаются. Полуразбитые окна, сгнившие полы и крыши, мусор и грязь – так сейчас выглядит бывший промышленный гигант.

Компания обанкротилась более 20 лет назад, и большинство корпусов остались брошенными. Какие-то сняли в аренду небольшие производства. Комплекс зданий, которым уже около 90 лет, постепенно разрушается. В то время как его активно обступают растущие рядом многоэтажки. Строительство жилья и соцобъектов на бывшей территории «Самсона» ведется с 2015 года, но с самим заводом пока не знают, что делать.

С 2015 года земли бывшего завода «Самсон» активно застраиваются.

С 2015 года земли бывшего завода «Самсон» активно застраиваются.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЕСТЬ ДВА ВАРИАНТА

Очевидно, мясокомбинат, уже никогда не станет промышленным предприятием, поэтому его реинкарнацию не рассматривают. Варианты будущего завода два: снести и застроить или попытаться привести в порядок аварийный объект и адаптировать его для современных нужд. В ходе прямой линии в группе ВК правительства Санкт-Петербурга вице-губернатор Николай Линченко сказал, что «Самсон» все же хотели бы «приспособить для современного пользования».

- В перспективе сделать здания общественно полезным местом – по типу варианта с тюрьмой «Крестами», - поделился идеей представитель Смольного. Напомним, бывшую тюрьму собираются превратить в арт-кластер – культурное и бизнес-пространство на промышленной территории, объединяющее в себе кафе, мастерские предприятия, офисы и так далее.

- В нынешнем состоянии мясокомбинат не только не приносит никакой пользы городу, но и даже вредит ему, а району тем временем как раз нужны «точки притяжения», - считает градозащитник Артем Борисенков. - Сейчас все сильнее видна тенденция к кластеризации и нередко это позволяет спасти промышленные комплексы, потерявшие свое первоначальное назначение.

Сейчас объект проходит историко-культурную экспертизу.

Сейчас объект проходит историко-культурную экспертизу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но в комитете по строительству «КП» сказали, что официально инвесторов для реализации этого проекта пока нет. Тем более «для развития территории «Самсона» требуется внести изменения в генплан», отмечают в ведомстве. А это тоже, как мы понимаем, время. Поэтому даже если и есть потенциальные инвесторы, «в очереди они пока не стоят», говорят в ведомстве.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Да и дело не совсем в этом. Здания бывшего мясокомбината находятся в перечне выявленных объектов культурного наследия, а «около таких объектов даже дышать нельзя – ничего без ведома КГИОП не сделаешь», - говорят в Комстрое. И они правы. Но будет ли «Самсон» в итоге признан памятником и получит ли охранный статус – вопрос со звездочкой. Ведь экспертам только предстоит определить, какие объекты на территории бывшего мясокомбината несут архитектурную ценность.

Сейчас, по словам Николая Линченко, объект проходит историко-культурную экспертизу, по итогам которой уже будут предприниматься дальнейшие действия.

- Исследования проводятся глубокие: специалистам необходимо определить предметы охраны и сохранения – это большой труд, - отмечает вице-губернатор.

В нынешнем состоянии мясокомбинат не приносит никакой пользы городу.

В нынешнем состоянии мясокомбинат не приносит никакой пользы городу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации КГИОПа, две такие экспертизы уже были проведены – в 2016 и в 2018 годах. Благодаря им выявленными объектами культурного наследия стали 4 сооружения на территории «Самсона» и ограда.

ИДУТ СУДЫ

Сейчас же сам КГИОП судится с застройщиками – ООО «Московское шоссе 13» и ООО «Интергрупп». Комитет направил иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и ЛО в 2022 году из-за незаконного демонтажа трубы на крыше Теплоэлектроцентрали. КГИОП потребовал собственников объекта выполнить противоаварийные работы, а также восстановить трубу. Но ответчики выдвинули встречный иск: они потребовали установить факт утраты «Самсоном» признаков объекта культурного наследия и не включать его в Реестр.

По делу была назначена судебная экспертиза, выполнение которой поручили ООО «СпецПроектРеставрация-Выборг». В выводах экспертизы было рекомендовано исключить из состава памятника до 90% сооружений. Таким образом, в Реестр предлагается включить только «Ворота главного въезда Мясокомбината им. С.М. Кирова» и здание «Теплоэлектроцентраль».

Как считает КГИОП, при проведении экспертизы не были изучены сведения об объекте, а выводы, сведения и противоречия, установленные в ранних исследованиях, не проанализированы.

В ближайшие несколько лет планируется строительство 13 социальных объектов

В ближайшие несколько лет планируется строительство 13 социальных объектов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Выводы не соответствуют принципам достоверности, объективности, полноты и всесторонности исследований, а само заключение не может быть признано допустимым доказательством, - сказала «КП» пресс-секретарь ведомства Кристина Черепанова и добавила, что судебный процесс еще не завершен, поэтому ответить на вопросы о дальнейшей судьбе объекта в комитете пока не могут.

СЛОВО ГРАДОЗАЩИТНИКАМ

Активисты интернет-проекта, посвященного истории Ленинградского мясокомбината, выступают за сохранение всех основных построек мясокомбинат и в то же время не отвергают необходимости реконструкции комплекса и территории под современные нужды. Они считают, что «переход территории в собственность города и присвоение основным корпусам «Самсона» статуса памятника регионального значения позволит защитить объект от уничтожения, а при должных вложениях можно провести профессиональную реставрацию и найти ему достойное применение».

- Сохранение культурного наследия – это всегда вопрос этический, ценностный. Для нашей культуры чрезвычайно важны памятники прошлого, даже если это прошлое кажется недавним. Ленинградский мясокомбинат имеет долгую, захватывающую историю: это и эпоха первых пятилеток, и годы Отечественной войны, и трудное время перестройки и последующих кризисов. Все это имеет огромный потенциал для исследования, использования в качестве примера, в том числе и воспитательного, – считает руководитель градозащитного проекта Артем Борисенков.

СПРАВКА «КП»

С 2015 года земли бывшего завода «Самсон» (точнее – территории фармацевтической компании «Самсон-Мед», которая когда-то была частью промышленного предприятия) активно застраиваются. По данным КЦ «Петербургская недвижимость», к сегодняшнему дню здесь введено в эксплуатацию около 453 тысяч квадратных метров жилья. Однако застроенные участки не обеспечены социальной инфраструктурой и потребность в ней жителей ежедневно растет. Для устранения образовавшегося дефицита в ближайшие несколько лет планируется строительство 13 социальных объектов: школ, детских садов, амбулаторно-поликлинического комплекса.

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