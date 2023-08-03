Мясокомбинат «Самсон»: Разрушится до костей или в него вдохнут новую жизнь

Присвоение основным корпусам «Самсона» статуса памятника регионального значения может защитить объект от уничтожения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В советское время мясокомбинат имени Кирова (позднее – «Самсон») был вторым по величине предприятием отрасли. Но сегодня в его стенах жизнь не кипит. Да и сами стены разрушаются. Полуразбитые окна, сгнившие полы и крыши, мусор и грязь – так сейчас выглядит бывший промышленный гигант.

Компания обанкротилась более 20 лет назад, и большинство корпусов остались брошенными. Какие-то сняли в аренду небольшие производства. Комплекс зданий, которым уже около 90 лет, постепенно разрушается. В то время как его активно обступают растущие рядом многоэтажки. Строительство жилья и соцобъектов на бывшей территории «Самсона» ведется с 2015 года, но с самим заводом пока не знают, что делать.

С 2015 года земли бывшего завода «Самсон» активно застраиваются. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЕСТЬ ДВА ВАРИАНТА

Очевидно, мясокомбинат, уже никогда не станет промышленным предприятием, поэтому его реинкарнацию не рассматривают. Варианты будущего завода два: снести и застроить или попытаться привести в порядок аварийный объект и адаптировать его для современных нужд. В ходе прямой линии в группе ВК правительства Санкт-Петербурга вице-губернатор Николай Линченко сказал, что «Самсон» все же хотели бы «приспособить для современного пользования».

- В перспективе сделать здания общественно полезным местом – по типу варианта с тюрьмой «Крестами», - поделился идеей представитель Смольного. Напомним, бывшую тюрьму собираются превратить в арт-кластер – культурное и бизнес-пространство на промышленной территории, объединяющее в себе кафе, мастерские предприятия, офисы и так далее.

- В нынешнем состоянии мясокомбинат не только не приносит никакой пользы городу, но и даже вредит ему, а району тем временем как раз нужны «точки притяжения», - считает градозащитник Артем Борисенков. - Сейчас все сильнее видна тенденция к кластеризации и нередко это позволяет спасти промышленные комплексы, потерявшие свое первоначальное назначение.

Сейчас объект проходит историко-культурную экспертизу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но в комитете по строительству «КП» сказали, что официально инвесторов для реализации этого проекта пока нет. Тем более «для развития территории «Самсона» требуется внести изменения в генплан», отмечают в ведомстве. А это тоже, как мы понимаем, время. Поэтому даже если и есть потенциальные инвесторы, «в очереди они пока не стоят», говорят в ведомстве.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Да и дело не совсем в этом. Здания бывшего мясокомбината находятся в перечне выявленных объектов культурного наследия, а «около таких объектов даже дышать нельзя – ничего без ведома КГИОП не сделаешь», - говорят в Комстрое. И они правы. Но будет ли «Самсон» в итоге признан памятником и получит ли охранный статус – вопрос со звездочкой. Ведь экспертам только предстоит определить, какие объекты на территории бывшего мясокомбината несут архитектурную ценность.

Сейчас, по словам Николая Линченко, объект проходит историко-культурную экспертизу, по итогам которой уже будут предприниматься дальнейшие действия.

- Исследования проводятся глубокие: специалистам необходимо определить предметы охраны и сохранения – это большой труд, - отмечает вице-губернатор.

В нынешнем состоянии мясокомбинат не приносит никакой пользы городу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации КГИОПа, две такие экспертизы уже были проведены – в 2016 и в 2018 годах. Благодаря им выявленными объектами культурного наследия стали 4 сооружения на территории «Самсона» и ограда.

ИДУТ СУДЫ

Сейчас же сам КГИОП судится с застройщиками – ООО «Московское шоссе 13» и ООО «Интергрупп». Комитет направил иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и ЛО в 2022 году из-за незаконного демонтажа трубы на крыше Теплоэлектроцентрали. КГИОП потребовал собственников объекта выполнить противоаварийные работы, а также восстановить трубу. Но ответчики выдвинули встречный иск: они потребовали установить факт утраты «Самсоном» признаков объекта культурного наследия и не включать его в Реестр.

По делу была назначена судебная экспертиза, выполнение которой поручили ООО «СпецПроектРеставрация-Выборг». В выводах экспертизы было рекомендовано исключить из состава памятника до 90% сооружений. Таким образом, в Реестр предлагается включить только «Ворота главного въезда Мясокомбината им. С.М. Кирова» и здание «Теплоэлектроцентраль».

Как считает КГИОП, при проведении экспертизы не были изучены сведения об объекте, а выводы, сведения и противоречия, установленные в ранних исследованиях, не проанализированы.

В ближайшие несколько лет планируется строительство 13 социальных объектов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Выводы не соответствуют принципам достоверности, объективности, полноты и всесторонности исследований, а само заключение не может быть признано допустимым доказательством, - сказала «КП» пресс-секретарь ведомства Кристина Черепанова и добавила, что судебный процесс еще не завершен, поэтому ответить на вопросы о дальнейшей судьбе объекта в комитете пока не могут.

СЛОВО ГРАДОЗАЩИТНИКАМ

Активисты интернет-проекта, посвященного истории Ленинградского мясокомбината, выступают за сохранение всех основных построек мясокомбинат и в то же время не отвергают необходимости реконструкции комплекса и территории под современные нужды. Они считают, что «переход территории в собственность города и присвоение основным корпусам «Самсона» статуса памятника регионального значения позволит защитить объект от уничтожения, а при должных вложениях можно провести профессиональную реставрацию и найти ему достойное применение».

- Сохранение культурного наследия – это всегда вопрос этический, ценностный. Для нашей культуры чрезвычайно важны памятники прошлого, даже если это прошлое кажется недавним. Ленинградский мясокомбинат имеет долгую, захватывающую историю: это и эпоха первых пятилеток, и годы Отечественной войны, и трудное время перестройки и последующих кризисов. Все это имеет огромный потенциал для исследования, использования в качестве примера, в том числе и воспитательного, – считает руководитель градозащитного проекта Артем Борисенков.

СПРАВКА «КП»

С 2015 года земли бывшего завода «Самсон» (точнее – территории фармацевтической компании «Самсон-Мед», которая когда-то была частью промышленного предприятия) активно застраиваются. По данным КЦ «Петербургская недвижимость», к сегодняшнему дню здесь введено в эксплуатацию около 453 тысяч квадратных метров жилья. Однако застроенные участки не обеспечены социальной инфраструктурой и потребность в ней жителей ежедневно растет. Для устранения образовавшегося дефицита в ближайшие несколько лет планируется строительство 13 социальных объектов: школ, детских садов, амбулаторно-поликлинического комплекса.