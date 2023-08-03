Еще немного и Прованс: 15 стран, куда можно улететь из Санкт-Петербурга в августе 2023 года

Армения, Азербайджан, Китай привлекают туристов, но в основном люди едут в отпуск на пляж. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Сезон отпусков в самом разгаре, а впереди еще бархатный сезон. Так что самое время решить, где провести запланированный отдых. Тем более, в этом году в расписании аэропорта Пулково появилось сразу несколько новых направлений. Это, например, экзотический для нас Иран и Алжир, но большинство отпускников все равно предпочитает проверенные курорты.

- Самым распространенным видом туризма остается пляжный отдых, - отметили в пресс-службе ANEX Tour. - Из наиболее популярных заграничных направлений можно выделить тройку лидеров: Турция, Египет и ОАЭ. Это связано, прежде всего, с удобным перелетом и большим выбором отельной базы.

По статистике туроператора, летом 2023 года петербуржцы по-прежнему предпочитают Турцию, где средняя цена за путевку составляет 252 тысячи рублей. Но некоторые туристы готовы выложить за хороший отель кругленькую сумму.

- В этом сезоне самая дорогая заявка была на 12 ночей в турецкий отель Regnum Carya 5* на семью с детьми, стоимость которой составила больше 5 миллионов рублей, - рассказали в ANEX Tour. - А вот самый скромный тур, который мы продали, обошелся отпускнику в 24 тысячи рублей. Путешественница отправилась от нас на 3 ночи в Аланию.

Еще одно направление, популярное у россиян, - Тайланд. Но пока туда можно попасть только через Москву. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Директор туристического агентства Tourcentre.online Ольга Нечепуренко в свою очередь добавляет, что Турция, Египет, Тунис и ОАЭ еще долгие годы будут в лидерах по выбору российских туристов. Несмотря на то, что с каждым годом путевки туда становятся только дороже.

- В эти страны недалеко лететь, там теплое море и «все включено», - объясняет Нечепуренко. - А вот на Китай в плане туризма нет спроса: он в целом многим непонятен, вызывает некий страх из-за истории с пандемией и кажется совсем экзотикой.

Для тех же, кто хочет разнообразия, всегда есть вариант с пересадками в Москве. Из столицы можно улететь и на Кубу, и на Мальдивы, и в Доминикану. Директор по развитию турфирмы «Леди-Трэвел» Руслан Иванов говорит, что многие действительно скучают по прямым перелетам туда.

- На данный момент обсуждается запуск из Пулково полетной программы на Шри-Ланку, во Вьетнам, Кубу и Китай (Хайнань), - обнадежил Иванов самых нетерпеливых туристов.

Куда можно напрямую добраться из Петербурга

Турция

Турция по-прежнему остается главным туристическим фаворитом для петербуржцев. На местных курортах во всех смыслах «все включено»: теплое море, комфортные пляжи, для детей – аквапарки и аттракционы; для взрослых – экскурсии, походы, клубы.

Как правило, пакетные туры брать выгоднее, чем платить за авиарейсы и отели напрямую. В тур обычно входит перелет, трансфер из аэропорта, проживание, питание и страховка. Так, 7-дневный тур на юг Турции с проживанием в отеле 3* на двоих (all inclusive) обойдется около 150 тысяч. Неделя же в Стамбуле в 4 и 5-звездочных отелях на порядок дороже – от 210 тысяч рублей.

Стамбул. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Прямыми рейсами авиакомпаний Turkish Airlines, Corendon Airlines, «Пегасус», «Аэрофлот» и Southwind Airlines можно улететь аж в 4 турецких города. В Анталью ежедневно летает 5 рейсов, стоимость билета на одного взрослого от 19 тысяч рублей. В Стамбул билеты будут стоить чуть дороже: от 26 тысяч (4 рейса в день). В Бодрум и Даламан летают реже – всего 2 рейса в неделю – но билеты от 10 и 13 тысяч, соответственно. Время в пути – около 4 часов.

ОАЭ

«Это я в Дубае, я ща отдыхаю» – чтобы понимать песни современных артистов, необязательно летать в Дубай, но отдохнуть в одном из самых красивых городов мира – стоит.

Дубай входит в топ самых популярных заграничных направлений. Фото: Ирина БЫСТРОВА

В середине августа проживание в 3-звездочном отеле в Дубае на двоих (с завтраком) будет стоить от 245 тысяч рублей. Но к концу месяца цены упадут до 168 тысяч. В сентябре же снова цена будет от 210 тысяч. С конца сентября начинается высокий туристический сезон в ОАЭ: в это время уже не так жарко, а температура воды наиболее комфортная.

Ежедневно из Петербурга авиакомпаниями Emirates и Flydubai на Аравийский полуостров летает более 2 рейсов, стоимость билетов от 35 тысяч рублей. Время в пути – около 6 часов.

Египет

«В Египте лучший дайвинг в мире! Пожалуй, уже из-за этого туда стоить ехать», – отзываются наши туристы. Однако каждый находит на курорте отдых и развлечения по душе. Единственное – в августе и сентябре в Египте очень жарко. Но если вы из тех, кто любит «погреть косточки», то добро пожаловать на борт.

Прямиком из Петербурга в Хургаду и в Шарм-эш-Шейх авиакомпаниями AlMasria Universal Airlines и «АЗУР эйр» летают 3 рейса в неделю. Стоимость билетов от 60 тысяч, время в пути – около 5 часов.

В Египет наши туристы начинают активно летать с октября до конца марта. Фото: Ирина БЫСТРОВА

10 ночей в 3-звездочном отеле в Хургаде на двоих (all inclusive) будет стоить около 130 тысяч рублей, в 4-звездочном – 160 тысяч. 9 ночей в 4-звездочном отеле Шарм-эш-Шейха обойдется около 140 тысяч. Но туров мало, надо успевать бронировать.

Китай

Восток – дело тонкое. В Китае петербуржца может многое удивить: традиции, кухня, менталитет. Но это отличный опыт и новые эмоции. Да и бизнес-связи с этой страной всегда пригодятся.

Из Петербурга в Пекин и Чэнду авиакомпаниями Hainan Airlines, Sichuan Airlines и «Чайна Истерн Эйрлайнз» летает 2 рейса в неделю, стоимость билетов от 38 и от 30 тысяч рублей, соответственно. Лететь до этих городов придется почти 8 часов, а до Шанхая – и вовсе больше 9.

В Шанхай летает 3 рейса в неделю, стоимость билетов от 49 тысяч. А вот 7-дневный тур туда с проживанием в 5-звездочном отеле стоит от 161 тыс. за двоих.

Тунис

В Тунисе хорошие пляжи, ласковое море и первоклассные спа – для тех, кто хочет отдохнуть и расслабиться. А для тех, кому надо подзарядиться эмоциями, – сафари, пустыня, верблюды. А еще здесь растут финиковые пальмы, инжир и гранаты.

В августе 10 ночей в 3-звездочном отеле в Монастире для двоих обойдутся в 288 тысяч рублей (все включено), в 4-звездочном – от 298 тысяч и выше. В сентябре 4-звездочный – от 242 тысяч.

Из Пулково в города Тунис и Монастир рейсы авиакомпании Nouvelair Tunisie летают раз в неделю, стоимость билетов от 41 тысячи рублей. Время в пути – чуть больше 4 часов.

Иран

Иранцы доброжелательны к туристам, но стоит внимательно отнестись к общепринятым здесь правилам. Так, например, на пляже женщинам требуется носить закрытый купальный костюм.

Интереснее всего путешествовать по Ирану с группой и гидом. Групповые туры в Иран на 7 дней стоят от 145 тыс. рублей с человека. Индивидуальные туры: 4 дня за 87 тысяч и 14 дней – за 295 тысяч.

В Тегеран из Петербурга авиакомпаниями «Северный Ветер» и Mahan Airlines летает 2 прямых рейса в неделю: в четверг и в пятницу. Стоимость билетов от 14 тысяч рублей. Время в полете – 4 часа 30 минут.

Алжир

Прямые рейсы из Пулково в Алжир открыли недавно. Но они уже пользуются популярностью. Самолеты авиакомпании Air Algerie курсируют 3 раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Но поскольку для Петербурга это новое направление, путевок «под ключ» еще не так много. Однако есть комплексные туры без перелета. Так, можно купить 10-дневное путешествие по стране (через пустыню Сахару и Средиземное море), в которое войдет проживание, питание, внутренние перелеты и различные трансферы, экскурсии и гид – за 228 тысяч с человека. Стоимость билетов до Алжира – от 48 тысяч рублей. Лететь 5 часов.

Азербайджан

«Кавказский рай для туристов» – так говорят об Азербайджане. Еще красивее звучит: пахлава, кутаб, долма и буглама – названия национальных блюд, которые влюбят вас в эту страну.

Влюбиться можно и в Каспийское море, и в горы, и в людей. Отдыхать здесь хорошо в любом возрасте, с детьми, семьей и вдвоем. 7-дневный отдых на берегу моря в отеле 5* двоим может обойтись от 162 тыс. рублей (с завтраками).

В Азербайджане города выглядят очень современно, но в то же время здесь развит и этнотуризм: можно посетить горные села Шеке и Хыналыг, чтобы увидеть страну с другой стороны.

В Баку авиакомпаниями AZAL, «ЮТэйр», Россия летает 6 рейсов в неделю, в Гянджу – 2 рейса. Стоимость билетов от 35 и 19 тысяч, соответственно. Время в полете – около 4 часов.

Армения

Страну гор, солнца и древних храмов петербуржцы «распробовали» уже давно. А вкус у нее удивительно богатый – и дело не только в легендарном коньяке, вине и шашлыке (хотя и их здесь, безусловно, стоит попробовать).

Рекомендуем также подняться на Большой Каскад в Ереване, откуда открывается шикарный вид на город и вершину священного Арарата, и сосчитать все ступеньки на этом пути (их больше 500).

Храм Гарни - единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Фото: Ирина БЫСТРОВА

В Армении идеально отдыхать семьей, с детьми, парой. 7-дневный тур на двоих (с перелетом и проживанием в 3-звездочном отеле) обойдется около 100 тыс. рублей.

Ежедневно в Ереван летает более 2 рейсов авиакомпаний Fly Arna, Россия, FlyOne Armenia, «ЮТэйр» и Shirak Avia. Стоимость билетов от 21 тысячи рублей. Время в полете – около 4 часов.

Узбекистан

Эта страна манит туристов не только душистым запахом плова, но и живописными видами и атмосферой страны из сказок «Тысяча и одна ночь».

Из Петербурга можно попасть аж в 6 городов Узбекистана: в Ташкент летают ежедневно (стоимость билетов от 20 тысяч рублей), в Бухару и Ургенч 3 рейса в неделю (от 19 тыс.), в Самарканд 7 рейсов (от 19 тыс.), в Термез и Фергану – 1 рейс в неделю (от 22 тыс.). Время в полете – 4-5 часов. Авиаперевозки осуществляют компании Uzbekistan Airways, Qanot Sharq, «Россия», «ЮТэйр» и Centrum Air.

Если брать тур, то, например, перелет и 5-дневное проживание в отеле 4* в Бухаре на двоих будет стоить от 130 тысяч рублей. В ту же стоимость выйдет 7-дневный экскурсионный тур по городам Великого Шелкового пути – с проживанием, питанием, трансферами и гидом (но без перелета).

Беларусь

Беларусь – одно из самых популярных направлений у жителей Северной столицы: она красивая, интересная и близкая нам по духу и расстоянию. Всего 1,5 часа на самолете – и вы уже в Минске. В столице чисто, светло и уютно.

Путешествовать в Беларусь можно самостоятельно, без тура – страна интуитивно понятная каждому россиянину. Жилье можно забронировать на специальных сервисах: Островок.ру. 101Hotels.com, Яндекс.Путешествия (стоимость номера на двоих от 2500р/сутки). А далее уже планировать свой маршрут, исходя из предпочтений.

В Минск авиакомпаниями «Белавиа» и «Победа» летает более 3 рейсов каждый день, лоукостером можно добраться всего за 5 тысяч рублей.

Таджикистан

93% территории Таджикистана занимают горы. Поэтому сами понимаете: без поездки на природу здесь не обойтись. Можно пойти «дикарями» (с рюкзаками и палатками), а можно – с комфортом: экскурсионный тур на 8 дней обойдется минимум 87 тыс. рублей. А 10-дневный йога-тур в Фанских горах – более 142 тыс В городах же можно посмотреть старинные мечети и храмы, сходить на местные базары – за национальными приправами и выпечкой из тандыра.

В Душанбе и Худжанд из Петербурга летают каждый день, стоимость билетов от 16 и 14 тыс. рублей, соответственно. В Куляб летают по понедельникам, стоимость билетов от 14 тыс. Время в пути – около 5 часов. Авиаперевозку осуществляют компании «Сомон Эйр» и «Уральские Авиалинии».

Казахстан

Космодром «Байконур», каток «Медео» и Тянь-Шань – в Казахстане есть все, чтобы понравиться петербуржцу.

Здесь тебе и природа: горы, голубые озера – точно «маленькая Швейцария», а Чарынский каньон и вовсе даст фору американскому Гранд-Каньону. В то же время столица – Астана – очень современный и даже футуристичный город.

В Астану из Петербурга авиакомпанией «Скат» летает 5 рейсов в неделю, стоимость билетов от 18 тысяч рублей. А 3-дневная путевка на двоих с перелетом и проживанием в отеле 4* обойдется приблизительно в 100 тысяч рублей.

Кыргызстан

В Киргизии главная достопримечательность – это природа. Поэтому в основном туристов вывозят за город: в горы, к озерам и ущельям. Так, например, экскурсионный 7-дневный тур «Жемчужины Кыргызстана», проходящий по лучшим туристическим местам, обойдется одному минимум в 67 тысяч (без перелета). Зато с комфортом: довезут, поселят, накормят. И бонусом – соколиная охота и юртовый лагерь.

В Ош из Пулково авиакомпаниями «Уральские Авиалинии», Avia Traffic и «РусЛайн» летают ежедневно, в Бишкек – 6 рейсов в неделю, стоимость билетов от 17 тысяч рублей. Время в пути – около 5 часов.

Сербия

Для тех, кто хочет в Европу этим летом, – Сербия. Помимо теплого отношения к россиянам здесь есть на что посмотреть: знаменитая Белградская Крепость, православные монастыри, старые кварталы, а также Джердапское ущелье, где Дунай предстает во всей своей красе, и Челе-Кула – впечатляющая, но в то же время мрачная башня, построенная из 952 человеческих черепов.

В Белград из Пулково авиакомпанией Air Serbia летает 3 рейса в неделю: в среду, пятницу и воскресенье. Время в пути всего около 3 часов, но цена билета на прямой рейс от 100 тысяч. А вот 7-дневный тур с перелетом и проживанием в 3-звездочной гостинице на двоих (с завтраками) обойдется 327 тысяч.

Точное расписание рейсов можно узнать на сайте аэропорта Пулково.

КОНКРЕТНО

Наиболее востребованными зарубежными направлениями в июне из Пулково стали: Анталья, Стамбул, Минск, Ереван, Дубай, Ташкент, Душанбе, Баку, Ош и Самарканд. Рост пассажиропотока на международных рейсах составил 71% к уровню июня прошлого года.

ПРИЦЕНИСЬ!

Средняя цена туров в Турцию – 252 тысячи рублей;

в Египет – 182 тысячи рублей;

в ОАЭ – 221 тысяча рублей.

(по курсу валют на 2 августа).