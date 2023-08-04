До плюс 33 градусов: Знойная жара дойдет до Петербурга 7 августа

Понедельник станет самым теплым днем за последнее время. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лето пронеслось, что не успели оглянуться… Но оказалось, что самые теплые денечки еще впереди! Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал аномальную жару с понедельника, 7 августа. Днем воздух будет прогреваться до 33 градусов в Северной столице, и точно выше 30 – в Ленобласти.

- Наш регион будет находиться в огромном теплом секторе циклона, который стоит над южной Балтикой, - объяснил синоптик.

Правда, радоваться еще рано, ведь знойная жара придет в город ненадолго. Уже 8 августа снова станет прохладнее. Не исключены дожди, ливни, сильные грозы, град и усиление шквалистого ветра. Но Колесов отметил, что за те три дня, которые остались до понедельника, все может измениться.

- Предупредить надо заранее, но может все задержится и будет не так опасно, давайте еще последим за развитием атмосферных процессов, - успокоил петербуржцев специалист.