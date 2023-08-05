От динозавров и пришельцев до принцесс и священников: Лучшие наряды с фестиваля сапбординга в Петербурге

В Петербурге этим жарким субботним утром стартовал восьмой международный фестиваль «Фонтанка SUP». Реки и каналы города на Неве разом заполнились тысячами досок. Какие наряды принесли на себе участники крупнейшего в мире мероприятия сап-серфинга, рассказывает «Комсомолка» в фоторепортаже.

– Мы вкладываемся в развитие сапсерфинга и вообще всей индустрии. У этого вида досуга сильно подскочила медийность. В том числе и соревнований по всему миру. Уже через несколько лет этот вид спорта может попасть в программу летних Олимпийских игр, – делятся радостью организаторы.

Всего на фестиваль приехало около десяти тысяч человек. Только из Москвы для заплыва прибыли две тысячи участников. Теперь Петербург может с чистой совестью носить еще одно столичное звание – центр мирового сапсерфинга.

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Но удивлять местных жителей, пришедших посмотреть на пусть и восьмое, но по-прежнему поражающее мероприятие, решили не только его организаторы. Участники события разоделись в самые необычные наряды из самых разных вселенных. Интересно здесь будет и малышам-фанатам Человека-паука и Бэтмена, и ценителям творчества Хаяо Миядзаки.

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К слову, если вашим идеалом когда-нибудь был католический священник или певица Shakira, скучно точно бы не было.

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Естественно, поражает и сплоченность участников. Многие из них пришли не только с детьми и супругами, но и четвероногими друзьями. Они, кстати, преспокойно сидели на досках.

А вот без курьезов не обошлось. Одного из саперов пытался похитить внезапно появившийся зеленый человечек. А потом сам присоединился к увлекательному путешествию на доске. Интересно, что его не заинтересовали многочисленные аниме-девочки и принцессы, свободно разъезжающие по акватории.

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Кстати, пройти мимо такого мероприятия не смогли даже обитатели Юрского периода. Динозаврикам пришлось встать из многолетней толщи песка и найти человека, который взял бы их с собой на водную прогулку.

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Но, как говорится, масштабному мероприятию – масштабные доски. Команда «Энергия» в составе 22 человек вышла на воду на 15-метровом сапе. И отметились в Книге рекордов Гиннесса, обогнав испанцев.

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Сейчас многие из участников уже финишировали и ожидают церемонии награждения. Кто победил в этой гонке мультивселенных, узнаем немного позже.