Дирижабль поднялся в небо над Царским Селом. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Сегодня, 5 августа, в Царском Селе прошел первый день военно-исторического фестиваля «Великая война.1914» и проекта «В небе Царского Села: воздухоплавание в императорской резиденции». Вся территория возле Ратной палаты превратилась в настоящий палаточный лагерь, где объединились реконструкторы и воздухоплаватели. И, конечно, кульминацией этого дня стал запуск дирижабля. Spb.kp.ru показывает, как прошло событие, собравшее более ста реконструкторов из Москвы и Северной столицы.

Более ста реконструкторов приехали из Москвы и Петербурга. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

– Запуск летательного аппарата состоится, если не будет сильного ветра или дождя, – писали ранее организаторы.

И погода благоволила участником мероприятия. С небольшой задержкой, но конструкция все-таки поднялась в небо. Запуск дирижабля, как и вся реконструкция, посвящены событиям начала прошлого века: подъему дирижабля «Ястреб» и фиксации мирового рекорда, а также участию этой же машины в учении войск Царскосельского лагеря в Красном Селе.

У Ратной палаты разбили настоящий лагерь. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Реконструкторы уже обустроили военно-исторические лагеря рядом с Ратной палатой. Кстати, именно здесь в 100-летнюю годовщину первой мировой войны открылся единственный посвященный ей в стране музей. В течение дня в Царском селе работал киноклуб, велись лекции и экскурсии, а также действовали интерактивные площадки.

Вживую можно было взглянуть на самые разные военно-исторические атрибуты. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Кроме того, все гости – от мала до велика – смогли взглянуть и даже прикоснуться к вооружению и спецтехнике под открытым небом. На плечах реконструкторов одновременно с тем лежала главная задача: рассказать и показать, какой была строевая и тактическая подготовка, как оборудовались точки для привалов и не соврать ни в единой пуговице формы.

Реконструкторы старались соблюсти все до малейшей пуговички. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Кроме того, в музее-заповеднике продолжается проект «В небе Царского Села», частью которого стала фотовыставка о воздухоплавании и дирижаблях.