Шесть детей из Петербурга выселили из лагеря в Турции из-за обмана туроператора

Дети из Петербурга вернулись домой из турецкого лагеря. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поездка в заграничный лагерь закончилась сплошным расстройством для детей из регионов России. Их выселили из-за недобросовестного отношения российского туроператора, компании «Колибри-тур МСК». Ситуация возмутила детского омбудсмена Татьяну Москалькову. Готовность оказать помощь и выразил и омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

Среди пострадавших оказались шестеро детей из Петербурга. На данный момент их уже отправили домой самолетом. А билеты для разочарованных путешественников пришлось покупать родителям.

- В настоящее время ситуация следующая: рейсом «Победы» в 11.00 в Москву вылетела группа из 44 человек. Позднее 6 детей вылетели в Петербург. На 20.20 авиакомпанией «Ямал» намечен вылет в Москву группы из 18 человек. Дети в сопровождении вожатых выдвигаются в аэропорт, - рассказала 5 августа Татьяна Москалькова в своих соцсетях.

В минувшую субботу домой вернулись 68 детей. Некоторые школьники продолжили отдых с другим туроператором. Детский омбудсмен обратилась в Следственный комитет, чтобы специалисты проверили недобросовестное предоставление услуг.