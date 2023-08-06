Аномальная жара и сильный ветер: Теплая и солнечная погода ожидается в Петербурге с 7 по 13 августа

Аномальная жара придет в Петербург 7 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следующая неделя в Петербурге может стать самой жаркой за все лето. Воздух будет прогреваться выше 30 градусов. Главный синоптик Александр Колесов пообещал, что в понедельник, 7 августа, в Северную столицу придет аномальная жара, какой еще не было с начала теплого сезона. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

- Огромный и сухой теплый сектор циклона в течение всего дня будет определять нашу погоду. В связи с этим в Санкт-Петербурге ждем 32-34 градуса. Скорее всего, это будет самый теплый день за лето, маловероятно что еще такое тепло вынесет к нам с юга, - заявил Александр Колесов.

При этом в МЧС предупредили, что 7 августа подует сильный ветер. Скорость порывов достигнет 17 метров в секунду. Поэтому можно сделать вывод, что погода в Северной столице, как всегда, противоречива.

Судя по данным портала Gismeteo.ru, со вторника температура воздуха немного опустится, но в городе все равно будет жарко. 8 августа воздух прогреется до 27 градусов, а в остальные дни недели будет от 22 до 24 градусов со знаком плюс. В пятницу, субботу и воскресенье прогнозируют небольшой дождь.