Граната взорвалась в руках: Незнакомец в балаклаве напал на членов субкультуры фурри в парке Петербурга

Участники встречи быстро скрутили хулигана, а потом передали его полицейским. Фото: Скриншот из видео

Встреча представителей субкультуры фурри в Удельном парке могла обернуться трагедией. Как выяснилось, ребята, интересующиеся антропоморфными животными, нравятся не всем. К месту встречи пришел незнакомец в балаклаве. В руках хулигана была граната. Участники сходки увидели, как парень выдернул из нее чеку. Но все равно побежали к нему и повалили на землю. После этого раздался взрыв.

- Больше всего пострадал наш Миша. В него попали брызги перцовки. Девочки наши очень испугались. У них проблемы со здоровьем, а тут еще такое. Пришлось их успокаивать, - рассказал очевидец в соцсетях участников субкультуры.

Судя по видео, парню, который первым бросился спасать друзей, повредило палец, потому что в какой-то момент он перехватил гранату, которая в итоге взорвалась. По предварительной информации, она была страйкбольной.

К счастью, травма оказалась незначительной. Участники встречи на месте оказали помощь пострадавшему. Они сами вызвали полицию и передали сотрудникам пойманного хулигана. Все обошлось лишь сильным испугом.

Парень с гранатой пока никак не прокомментировал свой поступок. Полицейские будут выяснять, почему он решил напасть на незнакомцев.

ОФИЦИАЛЬНО

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти:

- Парень был задержан прохожими и передан сотрудникам полиции. Им оказался 19-летний житель Санкт-Петербурга. На месте происшествия сотрудниками полиции было установлено, что хулиган бросил страйкбольную гранату с перцовым газом.