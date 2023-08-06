Что произошло после матча «Зенит» - «Динамо»

Что произошло после проигрыша "Зенита" московскому "Динамо". Фото: ФК "Зенит"

«Динамо» выиграло у «Зенита» в гостях в рамках Российской Премьер-лиги впервые за девять лет. Домашний для петербуржцев матч закончился поражением со счетом 2:3. За несколько минут до конца на табло была ничья. Однако Барриос сыграл грубо против Макарова, чуть не оторвал ему голеностоп, за что получил красную карточку. За минуту до свистка «динамовцам» удалась роскошная атака, после прострела Лаксальта мяч в ворота Михаила Кержакова отправил Вячеслав Грулев.

Сразу после матча болельщики начали смотреть в турнирную таблицу. И положение «Зенита» их, мягко говоря, не устраивало, ведь предыдущие пять лет команда постоянно была лидером чемпионата. Однако после поражения от москвичей сине-бело-голубые пока что имеют в активе всего лишь четыре очка и отстают от «Спартака», находящегося на первом месте, сразу на пять баллов.

В состав "Зенита" вернули Вендела, но центр обороны был непривычным из-за травмы Родригао. Фото: ФК "Зенит"

Послематчевое интервью от «Зенита» в этот раз давал Анатолий Тимощук, потому что главного тренера Сергея Семака удалили в прошлой игре за агрессию по отношению к арбитру.

- Ребята в любом случае чувствуют отсутствие главного тренера. Для нас сегодня это был минус, - подчеркнул тренер Анатолий Тимощук. – Нужно забивать, реализовывать свои моменты. У нас было много подходов. Настораживает, что мы пропускаем в концовке. Думаю, это психологическое состояние игроков

Кроме этого руководство «Зенита» пообещало оспорить удаление Барриоса – тренерский штаб считает красную карточку чрезмерным наказанием. С журналистами пообщался и нападающий Иван Сергеев, забивший второй гол. По его словам, команда исправится в следующей игре в Самаре против «Крыльев Советов» и больше таких обидных поражений не будет.

- Конечно, обидно. Сравняли счет, потом удаление, и в концовке пропустили. Сделаем выводы и будем двигаться дальше. Это старт сезона, все впереди еще. Все еще поменяется, - сказал Сергеев.