Бесплатные экскурсии во дворцы и усадьбы Петербурга будут проводить весь август

Для туристов проведут экскурсии на автобусах, велосипедах, самокатах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Для петербуржцев и гостей города в течение всего августа будут проводить бесплатные экскурсии от культурно-просветительского проекта «Открытый город», сообщает пресс-служба правительства Северной столицы. Жителей города и туристов сразу предупредили, что банальных и классических достопримечательностей в перечне экскурсий не будет.

- С нами вам откроются двери самых красивых особняков, шикарных дворцов, знаменитых усадеб, знаковых сооружений промышленной архитектуры, которые недоступны для свободного посещения, - объяснили в пресс-службе проекта «Открытый город».

Желающих посетить интересные места ждут экскурсии на велосипедах, самокатах, автобусах. Туристам и жителям города предлагают и пешеходные прогулки. Самые маленькие ценители Петербурга смогут поучаствовать в квестах.

- Наша цель - не только познакомить петербуржцев и гостей города с культурой и архитектурой Северной столицы, но и показать связь времен, напомнить, какой ценностью мы распоряжаемся, как важно беречь и сохранять исторический облик Петербурга, его уникальные ансамбли и отдельные здания, - добавили специалисты.

КОНКРЕТНО

Записаться на бесплатные экскурсии можно по ссылке.