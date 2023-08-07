Мужчина отсудил 2 миллиона рублей в Петербурге за то, что его бросила девушка

Мечты о семейном счастье рухнули с арестом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сколько стоит разбитое сердце, неоправданные ожидания и несбывшиеся мечты о любви до гроба? Недавние влюбленные, страдающие от тоски, могли бы ответить, что эту рану деньгами не залатаешь, но в Невском районном суде Петербурга постановили, что любовные муки вполне можно сгладить двумя миллионами рублей. Именно столько в мае 2023-го года там присудили 32-летнему Михаилу Котлярову.

Начнем с предыстории. В феврале 2020-го года мужчину задержали в качестве подозреваемого в деле о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Полтора года Михаил провел в СИЗО, а в 2022 году был оправдан! Только вот СИЗО оказалось тяжелым испытанием – жизнь российского Дон Жуана рухнула.

- По словам мужчины, он погрузился в депрессию. Период следственных действий выпал на пандемию COVID-19, что вселяло дополнительный страх. Кроме того, из-за незаконного и необоснованного обвинения в совершении преступления от истца ушла его девушка, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Девушка не захотела связывать жизнь с предполагаемым преступником Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Дама сердца не захотела связывать свою жизнь с преступником. Последнее напрочь выбило мужчину из колеи. Освободившись, он решил до конца бороться за справедливость и свои разрушенные мечты и подал в суд иск на 10 миллионов моральной компенсации. Как мы помним, отсудить удалось только 2 миллиона. После оглашения решения суда spb.kp.ru удалось поговорить с адвокатом Михаила. Решением суда они были крайне недовольны и собирались подавать апелляцию. До самого Михаила достучаться тогда не удалось – мужчина избегал публичности.

- Отлетели мои 2 миллиона в апелляции, - спустя три месяца ответил spb.kp.ru Михаил. – Повторное заседание будет 28 сентября в Городском суде. Но это уже не Невский, столько не даст. Огласки я не хочу. Поймите правильно, оправданных в нашей стороне не так уж много, тем более - тех, у кого приговор устоялся. Я не хочу снова в тюрьму, а по нашей статье, которую шили, санкция – это от 15 до 25 лет или пожизненное. А эти деньги – ничто по сравнению со свободой.

Получается, что и двух миллионов разбитое сердце не стоит. В апелляции эти деньги забрали у мужчины. Впрочем, он не сдается и ждет следующего заседания. Кто знает, может, эти деньги помогут ему начать новую жизнь и встретить ту, с которой «и в горе, и в радости».