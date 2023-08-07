Умер Владимир Тржескал, заслуженный учитель и заслуженный тренер России

5 августа Владимиру Тржескалу исполнилось 92 года. Фото: fbp.ru

В Петербурге на 93-м году жизни умер заслуженный тренер России, заслуженный учитель Российской Федерации, отличник народного просвещения Владимир Тржескал. Всю жизнь он отдал спорту и подготовил лучших баскетболистов, которые выступали не только в России, но и защищали честь страны на Олимпийских играх. Соболезнования выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Вместе с супругой, Кирой Александровной, Владимир Иосифович воспитал не одно поколение баскетболистов. Среди его учеников – олимпийская чемпионка Наталья Засульская, призеры Олимпийских игр Светлана Абросимова, Елена Карпова, Илона Корстин, Мария Степанова, - отметил глава города.

Владимир Иосифович вместе с супругой готовил спортсменов. Фото: fbp.ru

До того, как стать тренером по баскетболу, Владимир Тржескал занимался плаванием, велоспортом, конькобежным спортом, а потом поступил в техникум физкультуры. Позже он познакомился с будущей супругой, потом работал в школе. Но в последние годы они с женой работали в Василеостровской детско-юношеской спортивной школе.

- С супругой они создали семейный тренерский союз, а потом сделали настоящий конвейер по подготовке мастеров баскетбола, - сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Санкт-Петербурга.

Владимира Иосифовича глубоко уважали и ценили коллеги и ученики. Его называли одним из лучших детско-юношеских тренеров России. 5 августа Тржескалу исполнилось 92 года. А 7 августа спортсмена не стало.