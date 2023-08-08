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Происшествия8 августа 2023 9:17

«Громко играли в футбол»: Мужчина избил подростков в Петрозаводске из-за ночного шума под окнами

В Карелии задержали мужчину, напавшего на подростков на спортплощадке из-за шума
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В Петрозаводске задержали мужчину, который с матами и кулаками набросился на подростков на спортплощадке из-за шума ночью. Фото: СУ СК по Республике Карелия

В Петрозаводске задержали мужчину, который с матами и кулаками набросился на подростков на спортплощадке из-за шума ночью. Фото: СУ СК по Республике Карелия

В Петрозаводске на спортивной площадке на улице Энтузиастов вечером 6 августа разразился конфликт между взрослым мужчиной и компанией подростков. Последние засняли все происходящее на камеру телефона и выложили видео в сеть. На кадрах, которые разместили в группе «Подслушано в ПТЗ», запечатлено, как жилец дома матом кричал на детей и толкал их. Затем он в очень грубой форме спросил у одного из подростков, где он живет. А когда тот не ответил, мужчина стал его бить и пинать. Причиной такого агрессивного поведения, по словам самого нападавшего, стала слишком громкая игра в футбол в вечернее время.

Подростки позвонили в полицию, но, как говорят очевидцы, правоохранители так и не приехали. Однако пострадавшие написали заявление. В итоге возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. Известно, что одному из пострадавших всего 14 лет.

- В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления задержан 41-летний местный. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Также решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Карелия.

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