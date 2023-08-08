Биолог Павел Глазков рассказал, где искать грибы в Ленобласти в августе

В Ленобласти начался сезон белых грибов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Любители тихой охоты разделились на два лагеря - одни твердят, что в лесах области в этом году неурожай, другие чуть ли не ежедневно хвалятся своим уловом. Некоторые умудряются собрать за ходку десятки подосиновиков, сотни лисичек. «Комсомолка» решила узнать у биолога Павла Глазкова, где сейчас лучше всего собирать грибы.

- Пошел слой белых, подосиновиков, летних опят, но с последними нужно быть осторожнее - по неопытности их можно перепутать с поганками, - предостерегает Глазков. - Кроме того, помимо обыкновенных рыжих лисичек, можно встретить трубчатые с желто-серой шляпкой, даже черные - настоящий деликатес, но в них надо разбираться. А некоторые грибы и вовсе нельзя ни трогать, ни даже нюхать. Например, у бледной поганки ядовито все - сок, мякоть, споры. Если ее сорвешь, а потом случайно оближешь руку, можно отравиться.

Самые грибные места, по мнению Глазкова, сейчас в Ленобласти в Лужском, Тихвинском, Подпорожском, Лодейнопольском районах. Ехать туда порядка трех часов, но оно того стоит.

- Рекомендую двигаться по Мурманскому шоссе, в сторону Алеховщины. Ищите грибы в сосновых лесах и там, где больше влаги, во мху или вдоль верховых болот, - советует Глазков.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

«Ориентируемся на карту дождей»

Поделилась лайфхаками с читателями «КП» и грибная рекордсменка из Петербурга Кристина Лимончикова (в начале сезона она собрала в Карелии 643 белых). У нее тоже случаются «нулевые» поездки в лес, но она не отчаивается и на следующий день едет снова, меняя локацию.

- Перед поездкой всегда смотрю карту дождей и по ней строю маршрут - там, где они прошли, шанс найти грибы выше. Да и менее червивые грибочки будут, - советует опытная любительница тихой охоты.