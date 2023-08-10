Спрос на квартиры в новостройках резко вырос в Петербурге в июле 2023 года

Чаще всего петербуржцы берут ипотеку для покупки квартир в новостройках. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аналитики консалтингового центра «Петербургская недвижимость» подсчитали, что в июле текущего года значительно вырос спрос на квартиры в новостройках. За второй летний месяц в городе продано 6400 квартир. Об этом 10 августа сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на экспертов.

- Больше застройщики продавали только в марте и в декабре прошлого года, - пишет издание.

Кроме этого, резко возросло количество обращений за ипотекой. Число заявок увеличилось на 26 процентов относительно июня этого года. Аналитики связывают этот факт с ростом ключевой ставки, произошедшим в июле после заседания Центробанка.

Дело в том, что ипотечные ставки по госпрограммам за последнее время снизились на 0,4-0,7 процентов. При этом, по стандартным ипотекам они наоборот выросли.

Чаще всего в ипотеку покупают именно квартиры в новостройках. В Петербурге квадратный метр такой недвижимости в среднем стоит 217 тысяч рублей, а в пригороде – 143 тысячи.