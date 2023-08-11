Петербургские зарплаты приблизились к московским: Экономист объяснил, у кого растет заработок и почему

Экономист заметил, что зарплаты прибавили в весе только по некоторым направлениям. По остальным отраслям они могли не меняться совсем или измениться чуть-чуть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цифры говорят, что средняя зарплата в Петербурге растет из года в год. А уж прогноз на ближайшие три года по средней сумме заработка и того приятнее. Так заявлено в отчете Комитета по экономической политике и стратегическому планированию. В этом году, по подсчетам комитета, средняя номинальная зарплата петербуржцев составила 94 807 рублей. Сравним: в прошлом году она была на уровне 86 629 рублей, а в ковидном 2021 чуть больше - 76 тысяч рублей. Прогноз обещает повышение средней зарплаты на 9-10 тысяч рублей в год.

«СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА» ПО БОЛЬНИЦЕ

Как предположил кандидат экономических наук, доцент СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев в разговоре с Spb.kp.ru, вклад в рост зарплат сделали оборонные предприятия. Повышенная нагрузка на профильные компании и заводы сопровождалась огромными суммами, вложенными в производство необходимой продукции. К этому прибавилась и нехватка специалистов по определенным направлениям (уровень безработицы в Петербурге на конец мая всего 0,4% по данным комитета. - Прим. ред). Вот зарплаты и пошли в рост.

По прогнозам Смольного, в год средние зарплаты будут расти примерно на 9-10 тысяч рублей. Фото: Алексей УСТИНОВ

- Надо понимать, что дефицит кадров по каким-то направлениям не означает, что зарплаты выросли по широкому фронту. По другим отраслям она могла вообще не меняться или вырасти незначительно, несмотря на то что инфляция за прошлый год была существенной - 11,94 процента. Формальную роль сыграл еще и переезд «Газпрома» в Петербург - зарплаты московского «размера» как бы меняли прописку на Петербург. Это тоже было фактором существенного увеличения зарплаты в целом, но ситуацию можно назвать средней температурой по больнице, - уверен специалист.

Словом, условные 10-20 процентов населения города и обеспечили тот самый впечатляющий рост зарплат. У остальных 80 процентов изменения были куда скромнее, а то и отсутствовали совсем.

ЗАРПЛАТЫ БУДУТ РАЗНОРОДНЫМИ

Теорему про «среднюю температуру» подтверждает еще и состояние малого бизнеса, говорит Артем Голубев. Предприниматели, трудящиеся ради потребителя, все еще испытывают сложности. Неплохо и прибыльно идут дела только у среднего и крупного бизнеса, который оказывает услуги для другого большого бизнеса.

- Малый бизнес работает преимущественно на частного потребителя. А поскольку реальные располагаемые доходы у нас не особенно менялись последние 10 лет, то и малому бизнесу не с чего расти. Правда, имеет место схема, когда крупная корпорация передает часть миллиардных заказов малому бизнесу, - рассуждает Голубев.

Доходы горожан, отмечают власти, тоже немного возросли. С прошлого года скачок составил 6,8%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По широкому спектру экономика Петербурга не растет, подытоживает эксперт. Несколько отраслей тянут весь рынок, поскольку в них вложили крупные государственные суммы после начала специальной военной операции и затруднительной экономической обстановки. А что нас ждет в будущем, если не смотреть на цифры профильного комитета?

- Наиболее вероятно разнородное изменение заработных плат. По каким направлениям будет продолжаться дефицит кадров, по таким будет опережающий рост зарплаты. Причем он может идти на десятки процентов за год, даже на 30-40. Где будет переизбыток кадров или направление не самое важное для государственного сектора, там вполне может быть стагнация. Оснований для снижения зарплат нет, но и для роста тоже, - подытожил Голубев.

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Самые оплачиваемые профессии

Кто знает все о зарплатах, так это компании по поиску работы и сотрудников. Аналитики hh.ru Северо-Запад подсказали Spb.kp.ru, что за год внушительнее всего выросли зарплаты в сферах логистики, транспорта и доставки товаров - на 23 процента до 70 тысяч рублей. Также неплохо прибавились зарплаты у обслуживающего персонала и рабочих - на 17-18 процентов.

- При этом одними из самых высоких доходов, как и раньше, могут похвастаться представители других профессий: IT-специалисты сейчас в среднем зарабатывают до 105 тысяч рублей, бизнес-консультанты и стратегические менеджеры до 100 тысяч, топ-менеджеры до 120 тысяч, - рассказали в пресс-службе компании о самых богатых работниках Петербурга.

Как считает экономист Артем Голубев, рост зарплат обеспечили 10-20% населения города. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сервис «Работа.ру» выделил еще несколько профессий, которые в 2023 году почти ни в чем себе не отказывают. Начальники участка сейчас получают от 150 тысяч рублей в обмен на трехлетний опыт, контроль за работниками на площадке и координацию всех подрядчиков. До 150 тысяч зарабатывают опытные веб-программисты, работающие с сайтами, до 130 тысяч - геодезисты.

А кто еще хорошо зарабатывает?

120 тысяч рублей - токарь

До 120 тысяч рублей - дизайнер штор

До 100 тысяч рублей - оператор линии на производстве

От 95 тысяч рублей - упаковщик готового питания

КСТАТИ

По подсчетам Смольного, в 2023 году общий объем денежных доходов петербуржцев увеличится на 6,8 процента и составит 4 561,8 млрд руб. В плюс город вышел за счет роста оплаты труда наемных работников и соцвыплат.

К 2026 году власти ожидают, что доходы подрастут еще на 6,8 процента. Финальная цифра составит 5 552,1 млрд рублей.