Дорогу молодым: В России открылся прием заявок на студенческий конкурс по разработке собственного культурного проекта

В России открылся прием заявок на студенческий конкурс по разработке собственного культурного проекта. Фото предоставлено Российским фондом культуры.

Сегодня перед российской молодежью открыты все дороги для реализации своих самых смелых идей. Этому помогают различные конкурсные проекты, где можно показать свой талант на широкую публику и создать что-то крутое еще в школьные и студенческие годы. Одним из таких проектов стал чемпионат «История будущего» от Российского фонда культуры, где талантливая молодежь разрабатывает собственные культурные проекты.

Прием заявок на участие стартовал в этом августе. Мероприятие проходит уже в третий раз и в 2023-м году вышло на новый международный уровень. В этот раз чемпионат «История будущего» впервые объединит не только российских, но и русскоговорящих студентов из других стран. Поэтому главная тема проекта звучит как: «Культурная мозаика: прошлое, настоящее, будущее». Студенты поразмыслят над возможностями развития российской культуры, искусства и истории в современных реалиях.

Фото предоставлено Российским фондом культуры.

В ходе чемпионата ребята смогут проявить себя и реализовать свой творческий потенциал и приобрести новые практические навыки. Для участников создали интенсивную программу в формате игрового обучения: тематические лекции, мастер-классы, круглые столы и встречи с лидерами креативной отрасли страны, которые поделятся опытом развития своего творческого направления.

Результатом работы команд участников станет собственный культурный проект. Далее конкурсная комиссия чемпионата выберет из них наиболее оригинальный и социально востребованный и назовет команду-победителя. Каждый участник команды, занявшей первое место, получит денежный приз в размере 120 000 рублей.

Фото предоставлено Российским фондом культуры.

Подать заявку на участие могут владеющие русским языком учащиеся вузов возрастом от 18 до 25 лет. Это могут быть обычные студенты или уже сложившиеся команды. Прием заявок от желающих ведется до 30 сентября 2023 года. Очная часть чемпионата «История будущего» пройдет в период с 24 по 26 ноября в Москве, в усадьбе Замятина-Третьякова.Конкурс не связан с осуществлением предпринимательской деятельности.

- Будущее креативных индустрий нашей страны находится в руках молодых специалистов, - отметила генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина. - Чемпионат «История будущего» помогает студентам проявить себя, приобрести реальный опыт проектной деятельности и развить всегда актуальные надпрофессиональные навыки. В этом году мы уделяем большое внимание укреплению международного сотрудничества в сфере культуры и будем рады поддержать интересные креативные решения от студентов России и дружественных стран.

Фото предоставлено Российским фондом культуры.

В 2021 году первое место на чемпионате заняла компьютерная игра по реальным фактам из жизни Петра I «Петриада», которая помогает изучать историю России в интерактивной форме. В 2022 году победителем стал увлекательный проект о путешествиях «EDU в поезде», в котором семь студентов из Уфы, Иркутска, Донецка, Луганска, Челябинска и Москвы преодолели более 20 000 километров пути и посетили 5 городов России, чтобы рассказать об уникальных местах и замечательных людях нашей страны.