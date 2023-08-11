Северная ходьба в «Сосновке» и аргентинское танго под Литейным мостом: Где заняться спортом людям старшего возраста

Перед любой физической активностью важно сделать небольшую разминку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«ЗАРЯДОЧКА» И ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

В Петербурге при каждом досуговом отделении центров социального обслуживания населения работают спортивные секции для людей 60+. При желании можно записаться в любую и даже несколько. Например, в Центральном районе петербуржцам предлагают освоить лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику с элементами йоги, айкидо, поиграть в настольный теннис и даже поплавать в бассейне (подробности по телефону: 8 (812) 316-37-05).

В Таврическом саду по понедельникам с 19:00 до 20:30 проводится «Зарядочка» - курс по общей физической подготовке. В нее входят дыхательные упражнения для активации нервной системы, энергетические дыхательные упражнения, суставная гимнастика и разминочный комплекс йоги (подробности по телефону: 8 (812) 600-12-20).

«В теории физкультуры и спорта выделяют пять физических способностей: силовые, скоростные, координацию, выносливость и гибкость. Для общего здоровья рекомендуется развивать все пять. Это поможет и в достижении лучших результатов в любом спортивном направлении. Приходите, будем заниматься и обретать долголетие», - пишет в сообществе ВК инструктор-методист адаптивной физической культуры Андрей Нерсесянц.

БАДМИНТОННЫЕ КОРТЫ И ЗИМНИЕ ЗАПЛЫВЫ

На Малом проспекте Васильевского острова есть многофункциональная спортивная площадка с катком и футбольным полем. Здесь можно записаться в группы фитнес-аэробики, йоги, оздоровительной гимнастики и северной ходьбы, а при желании поиграть в мини-футбол, шашки или шахматы (подробности по телефону: 8 (812) 322-69-65).

Выборгский район в основном устраивает спортивные мероприятия для местного населения на свежем воздухе. Здесь для этого много лесных и водных зон. В парках «Сосновка» и Удельном круглый год проводят занятия по бадминтону (подробности по телефону: +7-911-753-49-77), северной ходьбе и бегу.

На Верхнем Суздальском озере организована секция зимнего плавания. Опытный тренер и руководитель клуба Андрей Васильев (телефон: +7-921-781-11-33) без соответствующей подготовки никого в холодную воду не отправит. Плавать здесь можно, конечно, в любое время года, но зимой - только правильное моржевание.

А в «Гранд Каньоне» по понедельникам с 11:45 до 12:45 проводятся массовые катания на коньках (подробности по телефону: +7-921-327-29-69).

В Центре спорта Калининского района в свободном доступе волейбол и китайская гимнастика (подробности по телефону: 8 (812) 597-72-64), в СДО № 2 Приморского района - настольный теннис, бильярд и школа восточной гимнастики (подробности по телефону: 8 (812) 409-76-04), а при СДО Невского района - секция йоги для пожилых (подробности по телефону: 8 (812) 560-05-29).

Тренеры проводят занятия для старшего поколения в увлекательной форме. Фото: Артем КИЛЬКИН

САМОМАССАЖ И ТАНЦЫ БЕЗ ГРАНИЦ

В Малоохтинском центре здоровья и долголетия пенсионеры могут не только пройти курс оздоровительной и лечебной физкультуры, но и бесплатно обследоваться, получив рекомендации по правильному питанию. Здесь тоже разнообразие активностей: оздоровительный бег, упражнения с гимнастическими снарядами, самомассаж, гимнастика, элементы йоги, пилатеса и даже фитнес-данса. Тренеры проводят занятия в увлекательной форме два раза в неделю в дневное время (подробности по телефону: 8 (812) 269-37-44). Не сколько городских центров спорта набирают группы из пожилых петербуржцев и обучают самым разным танцам - от восточных до эстрадных.

Например, в Центре спорта Калининского района можно освоить фламенко (подробности по телефону: 8 (812) 597-70-88), а в социально-досуговом отделении Красногвардейского района - классические виды хореографии (подробности по телефону: 8 (812) 527-54-07).

Приглашают потанцевать и негосударственные организации. Так, Академия аргентинского танго (подробности по телефону: +7-911-209-52-66) проводит открытые бесплатные уроки в летний сезон на набережной под Литейным мостом (на левом берегу Невы).

«Мы учим людей отдыхать, применяя шаги аргентинского танго. На урок можно прийти с нулевым уровнем подготовки. У кого нет пары, просьба зарегистрироваться, чтобы мы помогли соблюсти баланс», - пишет в паблике известный хореограф, основатель питерского танго-движения Эльвира Малишевская.

А вообще в Петербурге довольно много мест, где организованы танцевальные площадки. Это и Летняя сцена в парке Победы, и набережная Кутузова, 2, и площадка у Российской национальной библиотеки, и полянка у Долгого озера на Комендантском проспекте, и парк Боевого братства на проспекте Большевиков.

Очень популярно местечко у ТЮЗа на Пионерской площади - там собираются по пятницам после шести часов. Никаких приглашений не требуется. Главное, чтобы было желание танцевать.

ЭТО ВАЖНО

Обязательно нужно уточнить, можно ли заниматься выбранным видом спорта, есть ли ограничения по длительности или отдельным элементам (например, людям, перенесшим операцию на глазах или голове, противопоказаны асаны в йоге, которые предполагают положение вниз головой). Перед любой физической активностью важно сделать небольшую разминку. И лучше заниматься понемногу, в спокойном темпе, наблюдая за своим состоянием. Обязательно нужно помнить, что цель занятий спортом в зрелом возрасте не достичь внушительных спортивных результатов, а поддержать свое здоровье. При малейших признаках недомогания нужно прекратить тренировку и показаться врачу.