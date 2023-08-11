«Изменил уши, нос и волосы»: Что говорят пластические хирурги и косметологи о преображении Павла Дурова

Павел сильно поменялся Фото: СОЦСЕТИ

Павел Дуров – миллиардер, плейбой, филантроп. Именно так теперь может представляться создатель «Вконтакте» и «Телеграма». Однако есть те, кто помнят Павла совсем другим. В студенческие годы звезда IT не особо отличался внешностью. Редкие волосы на голове, худощавое тело и забавная бородка. Теперь многие грешат на пластику, мол Дуров именно поэтому так сильно изменился. «КП-Петербург» решила узнать у специалистов, что помогло ему стать красавцем.

«ИЗМЕНИЛ СЕБЕ УШИ»

Такой «принц» явно прибегал к пластике. Так думают многочисленные завистники Павла Дурова. Но правда ли это? Ответ на этот вопрос «КП-Петербург» получила от доктора медицинских наук, профессора, челюстно-лицевого и пластического хирурга Дмитрия Давыдова.

Такой Павел Дуров сейчас Фото: СОЦСЕТИ

- Вы должны понимать, что сравниваете молодого парня и мужчину, в которого он превратился, - считает Дмитрий Давыдов. – Все-таки у всех нас растущий организм и это нужно учитывать. К тому же, сейчас Павел ведет правильный образ жизни, у него хорошее питание, видно, что усердно занимается спортом. Мы видим, что теперь Павел нарастил мышечную массу. И это не имплантаты, а реальная мышечная масса.

По словам Дмитрия Давыдова, единственное, что мог сделать Павел – это уши, изменив расположение ушных раковин, а именно – сделал отопластику.

- Тут изменена такая небольшая оттопыренности, которая была раньше. А вот скулы у него поменялись из-за того, что лицевой скелет меняется, - считает профессор.

«СДЕЛАЛ ЛИЦО БОЛЕЕ БРУТАЛЬНЫМ»

Тем нее менее к косметологии Павел Дуров, возможно, прибегал. Такое мнение высказали специалисты.

- Сейчас у Павла ухоженные и оформленные брови, - говорит врач-косметолог Алина Щелкунова. – Раньше у Павла подбородок был задвинут назад и выглядел меньше. А теперь у него почти правильная линия. Это результат появления бороды, но все же я думаю, что над этим поработал и ортодонт. Так считаю, что здесь была контурная пластика. Ведь теперь у Павла квадратная линия подбородка. Что касается скул, то действительно, скорее всего, их не трогали. Раньше лицо было немного отечным. Теперь же у Павла правильное питание, большое количество углеводов, - делится врач. – Поэтому лицо стало «подсушено», испарился лишний жир и вода. Поэтому скулы стали другими.

А таким его видели раньше Фото: СОЦСЕТИ

Возможно, Павел Дуров также работал над тем, чтобы сгладить некоторые морщинки на лбу, а также исправил маленькие ямочки у подбородка. Такого мнения придерживается врач.

- Возможно, тут замешан препарат для инъекций, который помогает корректировать морщины, - считает медик. – Также не исключена методика, которая сочетает нескольких передовых технологий омоложения.

Косметолог не исключает, что Павел Дуров мог поработать и над своим носом, сделав деликатную ринопластику. Дело в том, что нос стал уже, а его кончик более вздернут.

- Павел также мог прибегнуть к отопластике - пересадка волос, - считает косметолог.

Дуров мог поработать над своим носом Фото: СОЦСЕТИ

«ТОЛЬКО УСЕРДНЫЕ ТРЕНИРОВКИ»

Однако свое тело Павел накачал сам, не прибегая к дорогим методикам и стероидам.

- Видно, что человек занимается силовыми тренировками. Я считаю, что минимум три раза в неделю. Стероиды он вряд ли принимает, тут, скорее, обычные добавки – протеины, аминокислоты, классический набор, - утверждает фитнес-тренер, топ-6 «Мистер Олимпиа» Сергей Тураев. – Плюс тут есть специальная диета. Думаю, чтобы создать такую форму мышц у него ушло пару лет.

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