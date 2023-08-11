Любители лесных даров называют поход за грибами «грибалкой». Фото: Евгения ГУСЕВА

Август - сентябрь - самое лучшее время для сбора грибов, которые в Ленинградской области растут в изобилии. Рассказываем, где лучше всего собирать грибы под Санкт-Петербургом летом 2023

РЕЙТИНГ УСЛОВНЫЙ

В лесах региона легко можно найти рыжики и сыроежки, подберезовики и маслята, опята и моховики, дождевики и волнушки, шампиньоны и грузди, лисички и белые, подосиновики и вешенки. Существует даже некий рейтинг самых грибных мест, но он все равно весьма условен. Любая конкретика никогда не будет актуальной, потому что год на год не приходится: в одном лесу может быть весьма неплохо, в другом пусто, а следующим летом наоборот.

Самым популярным районом у грибников считается Приозерский (Кузнечное, Борисово, Сосново, Снегиревка, Мичуринское, а также берега Вуоксы). Следом за ним идет Всеволожский и Выборгский районы (сосновые леса вокруг озера Зеркальное). В верхушке рейтинга дремучие леса вокруг Синявино Кировского района и знаменитый Вепсский лес в Лодейном Поле. Леса по берегам реки Сясь в Волховском районе тоже считаются грибными. Однако если взять во внимание, что Ленинградская область имеет хвойные и смешанные леса, перемежающиеся болотистыми почвами, то станет понятно, что грибы тут растут повсюду и собирают их вплоть до октябрьских заморозков, нужно просто не лениться и идти в лес. Кто ищет, тот всегда найдет.

Опытные грибники знают, что в лес лучше всего ходить утром. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

ГРИБЫ ЕСТЬ, И БЕЛЫЕ УЖЕ ПОШЛИ

Любители лесных даров называют поход за грибами «грибалкой», а белые - «беляшами». В сетевых сообществах «Грибы и грибники», «Грибы Ленинградской области - 2023» люди делятся фотоотчетами, часто указывают удачные места, ищут попутчиков или обсуждают рецепты переработки, приготовления и хранения на зиму. В этом году пик сезона пришелся на конец июля, но пока не прошли нормальные дожди, особым «уловом» похвастаться никто не мог.

«Грибы есть, и белые уже пошли, но все червивые. Даже лисички никуда не годятся», - сообщил две недели назад Александр Смирнов из Тосненского района.

«Сказать, что червивость зашкаливает, - это не сказать ничего. Белый был найден один и весьма в печальном состоянии», - вторил Александру Вадим Кукушкин из Всеволожска.

«Жара, потому ни одного без мяса гриба нет. Сто процентов червивости - хоть маленький, хоть великан, - рассказала Виктория Тихонова из Приозерского района. - Но все равно в лесу красиво».

ЗА ДВА ЧАСА КОРЗИНА С ГОРКОЙ

В первую неделю августа после ливней с грозами ситуация изменилась. В пабликах стали появляться фото полных корзин и восторженные отзывы.

«Ездили 4 августа за Кириши, очень много белых, подосиновиков, пошли волнушки, маслята, подберезовиков тьма, червивых мало. Пошел уже молодняк, и это радует», - написала Марина Оленникова.

«Вчера была в лесу, сегодня ездила и завтра поеду! «Беляши» растут сейчас каждый день, все чистенькие и ладненькие! - сообщила Наталия Кац из Выборгского района.- У нас пошли дождики, и стоит жаркая погода - самое то. За два часа собирается корзина с горкой. Пожалела, что не взяла пакет, потому что мои грибочки то и дело выпрыгивали из корзинки на обратном пути».

«Красных и белых нет. Только лисички. Но набрали две корзинки, - пояснила Наталья Рыжова из деревни Немятово Волховского района. - Это уже итог!»

Как доказательство, что грибов действительно очень много, некоторые подписчики, кроме опубликования фото, восклицают в постах: «Еле ноги унесли!»

Если накануне прошел дождь, в таком случае без «улова» точно не останетесь. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Опытные грибники знают, что в лес лучше всего ходить утром, часов в шесть-семь. Во-первых, в траве с росой грибы лучше видны, во-вторых, изнуряющей жары в это время не бывает. Отлично, если накануне прошел дождь, в таком случае без «улова» точно не останетесь. Посмотрите карту дождей и в зависимости от этого выбирайте направление своего маршрута.

Одеваться в лес нужно так, чтобы было удобно и безопасно: длинные рукава, штанины лучше заправить в резиновые сапоги, иметь головной убор и дождевик. Обработать себя спреем от кровососущих насекомых. Пригодятся в походе корзина и складной нож, а также перекус и вода. Желательно полностью зарядить телефон и найти в нем встроенный навигатор «Я иду домой Lite», который работает без Интернета. Он способен сохранить все ваши маршруты и при необходимости вывести вас к отправной точке. Есть у него и функция голосового помощника. Справочника по грибам в этом навигаторе нет.

А ЕСЛИ ГРИБ ЯДОВИТЫЙ?

Основные виды ядовитых грибов лучше знать в лицо и не стоит собирать и готовить грибы, в съедобности которых нет уверенности. В 47-м регионе растут мухомор вонючий, бледная поганка, свинушка тонкая и галерина окаймлённая (ложные опята). Самые сильные отравления и даже летальные исходы могут произойти от употребления этих видов. Их не стоит трогать и даже нюхать. Например, у бледной поганки ядовито все - сок, мякоть, споры. Если ее сорвать, а потом случайно облизать палец, можно отравиться.

Новичкам в одиночку в лес лучше не ходить - стоит найти опытных попутчиков, но если пошли все-таки без поддержки и не в состоянии определить, что за гриб нашли, сфотографируйте его и отправьте в сообщества грибников в соцсетях. Там дадут совет.

СКАЗАНО!

«Очень теплая погода и частые дожди постоянно подталкивают сходить в лес и что-то найти. Сегодня так и сделал. Но сразу скажу: грибов в Ломоносовском районе нет. Корзинка лисичек, и все… Прямо повторение прошлого года, хотя даже хуже - в августе 2022-го приносили по два ведра лисичек. Погода тут точно ни при чем, живут грибы своей жизнью».

(Александр КОЛЕСОВ, главный синоптик Петербурга.)

КСТАТИ

Как понять, что лес грибной?

Грибы не любят глубокие леса, лучше искать их на опушках, где деревья стоят реже и пропускают больше солнца. Еще один важный фактор - влага. Если вы входите в лес и чувствуете, что здесь пахнет влагой, можете смело начинать искать. Еще грибы любят ручейки и скопление влаги вблизи солнечных полян. Для большинства грибов места у просек, которые потихоньку начали зарастать обратно, являются благоприятной средой. Ну и еще одна немаловажная примета: если вы видите, что на обочине припарковано много машин, значит, дело верное - грибы в лесу есть. Десятки грибников не могут ошибаться. Тут главное, чтобы и вам немного досталось.