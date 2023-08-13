Цена за аренду квартир увеличилась в Петербурге на 11% за месяц

В дальнейшем цена на аренду квартир будет только расти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снимать жилье в Петербурге стало еще дороже. Цена за аренду квартир значительно увеличилась в Северной столице в августе на 11 процентов по сравнению с июлем. Например, однокомнатная квартира обойдется арендатору в среднем в 31,4 тысячи рублей за месяц проживания. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на ЦИАН.

- В целом же по России, по данным этой организации, аренда однушки в крупных городах в августе составила 23,72 тысячи рублей, что на 4,7 процента больше, чем в июле, - сообщает издание.

Больше всего по России жилье подорожало в Краснодаре, Самаре, Петербурге и Екатеринбурге. Аналитики считают, что такая тенденция возникла из-за сезонной активности в городах-миллионниках. Отпуска и каникулы закончились, поэтому и квартиры на длительный срок подорожали.

Но ждать улучшения ситуации не стоит. Эксперты уверяют, что рост цен только продолжится. В сентябре стоимость аренды однушек может вырасти еще на 12-15 процентов.