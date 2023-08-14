Петербурженка нашла в своем дворе огромный гриб диаметром в три ладошки

Гриб-головач вырос во дворе дома в Калининском районе. Фото: vk.com/grib_spb

Женщина нашла в Петербурге огромнейший гриб прямо около дома. Головач диаметром в три ладошки растет в Калининском районе. Любительница тихой охоты лишь сфотографировала белую шляпку, а срывать не стала. Находкой она поделилась 13 августа в паблике «Грибы и грибники СПб» во ВКонтакте.

- Вот такая красота возле дома, каждый год. Пошла сфотографировать, пока не разбили, но один уже потоптали, - объяснила женщина.

Петербурженка не стала срывать гриб. Фото: vk.com/grib_spb

В комментариях к посту грибники начали спорить о названии найденного белого красавчика. Одни считают, что это – дождевик, а другие с уверенностью заявили, что гриб называется головач. Были и те, кто просто выразил восхищение и удивился размеру грибочка.

- Это ж на целую сковородищу! – написала одна женщина.

- А что, его правда есть можно? – уточнил мужчина.

Оказывается, что необычный гриб действительно съедобен. Но есть его безопасно, только когда мякоть остается упругой и плотной, а цвет – белым. По мере старения головач становится желтым или даже зеленым. В этот момент употреблять его в пищу нельзя.