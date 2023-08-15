Инвестиции в недвижимость Петербурга вырастут благодаря туристам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге ожидается рост количества инвестиционных покупок на рынке жилой недвижимости в 2023 году. Прогнозируют подъем с 14 до 20 процентов. А еще годом позже, как считают специалисты строительной компании City Solutions, этот показатель даже может превысить 30 процентов. Эксперты объясняют это тем, что вскоре на рынок вернутся иностранные туристы.

– Рост произойдет за счет инвесторов, покупающих квартиры или апартаменты для краткосрочной аренды, – рассказал гендиректор компании-застройщика Василий Тимофеев.

Кстати, аналогичного мнения придерживаются и специалисты Becar Asset Management. Они также уточнили, что доходность по номерам за июнь и июль в Петербурге оказалась выше обычного.

– В Северной столице спрос на жилье не удовлетворен на многие годы вперед. Предположительно, через пять лет в портфеле даже непрофессиональных инвесторов недвижимость составит около 70 процентов от общего числа вложений, – уточнила вице-президент фирмы Катерина Соболева.

Естественно, интерес вкладчиков к жилью не гаснет. Особенно после введения электронных виз для большинства стран Европы, разрешения группового туризма из Китая, укрепления иностранных валют и следующего за этим удешевление местных услуг. Одна из самых популярных среди гостей города на Неве – медицинский туризм. Все в комплексе, по оценке консалтинговых компаний, простимулирует спрос на краткосрочную аренду. Его пик придется на на студии и однокомнатные квартиры. Средняя площадь выбираемого туристами жилья составит от 20 до 35 «квадратов». Но самый главный фильтр – близость к историческим памятникам и находящееся в пешей доступности метро.