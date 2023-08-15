«Душманские пули стучали по корпусу вертолета»: Как в Афганистане воевала авиация органов безопасности

КА-27ТБ_в полете. Фото: предоставлено "КП"

За годы службы полковник в отставке Владимир Киселев повидал столько, что хватило бы не на одну судьбу. За свои подвиги он награжден орденами Ленина, Красного Знамени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», Нестерова, «За отличие в охране государственной границы СССР». А с 2000 года Киселев носит звание заслуженного военного летчика Российской Федерации.

«ЛЕЧУ САМ!»

Родился Володя Киселев в поселке Текес, что в Алма-Атинской области, недалеко от границы с Китаем. Когда он учился во втором классе, рядом со школой сел вертолет Ми-1. Мальчишки и девчонки обступили машину, трогали руками колеса, просили летчиков прокатить их. Катать, конечно, детвору не стали — вертолет полетел по своим делам, а у Володи в сердце что-то екнуло: вот бы и ему таким же пилотом стать: и техника классная, и форма красивая.

В 1971 году поехал пытать счастья в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Учился жадно, схватывал все на лету. На 2-м курсе инструктор капитан Виктор Трошин выпустил курсанта Киселева одним из первых в самостоятельный полет на Ми-2. Владимир Михайлович до сих пор помнит, как вставало огромное солнце и оставшийся внизу аэродром будто заново открывал ему глаза на красоту окружающего мира, создавая мажорное настроение. Хотелось кричать: «Ура! Я лечу сам!»

Владимир окончил училище достойно. Его, как одного из лучших, командование решило оставить летчиком-инструктором. Но выпускнику хотелось в войска, хотелось настоящей работы, настоящих полетов. И тогда Владимир обратился к своему инструктору Виктору Хвалгину с просьбой помочь. Инструктор не подвел, но только предупредил, что придется расстаться с военно-воздушными силами, так как есть разнарядка только в авиацию пограничных войск КГБ СССР. Скрепя сердце пришлось согласиться.

Владимир Кисилев во время службы в Афганистане Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«ОТВАЖНАЯ» НАГРАДА

В 1981 году его перевели на должность командира экипажа в авиационный полк в Туркмению, в город Мары. Молодой специалист сразу увидел: здесь служат лучшие из лучших. По-другому, наверное, и не бывает — рядом в Афганистане шла война.

В солнечном азиатском городе работали без выходных. Киселев до сих пор помнит стены горных ущелий, по которым пролегали воздушные маршруты, ленту горных рек под вертолетом. Летчик-штурман сверял местность с картой, своевременно предупреждал Киселева об изменении направлений ущелий, и весь экипаж понимал, что секунда промедления, особенно в условиях плохой видимости, может закончиться трагедией. А каждый полет — не похож на предыдущий. Приходилось ежедневно доказывать свой профессионализм.

15 января 1982 года — свой первый боевой вылет — он запомнил на всю жизнь. Это происходило на участке Керкинского пограничного отряда. По маршруту Керки — Меймене его экипаж доставил груз для ММГ. Глядя на выжженные сопки, проплывавшие снизу, он понимал, что там недавно шел бой.

Вскоре состоялось и боевое крещение. Вертолетчикам предстояло высадить десант в указанном квадрате. Машина подбиралась к цели по ущелью. Следовавшие один за другим повороты требовали внимания, большого нервного напряжения и первоклассной техники пилотирования. Как только шасси вертолета коснулись земли, скалы заговорили голосами винтовок, автоматов, ДШК. Десантники рванулись навстречу струям горячего свинца.

Душманские пули стучали по корпусу вертолета, шел бой. Потом, после выполнения боевой задачи, вывозили десант к своим. Были убитые, раненые. Живые просили закурить и напиться воды.

Капитана Киселева за проявленное мужество и героизм наградили медалью «За отвагу». Кстати, в годы Великой Отечественной войны «отважная», как ее называли, медаль была одной из самых почетных наград, и вручали ее тем, кто рисковал своей жизнью, спасал других.

Орденом Красного Знамени он был награжден за смелость и мужество, проявленные во время операции «Альбурз», одним из разработчиков которой был начальник авиационного отдела КСАПО полковник Юрий Попов, которого боготворили пограничники-авиаторы.

Разбор полетов в Мары Фото: Предоставлено "Комсомолке"

КРАЙНИЙ ВЫЛЕТ

В мае 1987 года при проведении операции «Мельница» по захвату 12-ствольной реактивной установки на участке Тахта-Базарского отряда, экипаж Киселева заметил пулеметный расчет из двух бойцов, которые очень далеко выдвинулись вперед и, скорее всего, были ранены. Не долго думая, экипаж произвел посадку рядом с расчетом. Командир послал летчика-штурмана капитана Виктора Тимакова и борттехника капитана Валеру Лахматова за бойцами, а сам остался за штурвалом. Минут через 10 ребята принесли одного раненого бойца, второй был убит. Доставили раненого прямо в Мары, где находился армейский госпиталь. В полете от боли боец так кричал, что перекрывал гул двигателей, пришлось вколоть ему обезболивающее из личных аптечек. После прилета в Мары и осмотра вертолета насчитали 5 пулевых отверстий чуть выше остекления кабины — явно стреляли по командиру, пока экипаж бегал за раненым.

И таких случаев у Киселева великое множество, ведь спасение жизни было самой главной задачей авиаторов.

Однажды ему пришлось летать целые сутки, эвакуируя в Керки с поля боя двух раненых, а затем в Душанбе в областной госпиталь, так как в Керках помочь двум пограничникам, раненным в шею, не смогли.

У летчиков в лексиконе нет слова «последний», так вот свой «крайний» вылет в Афганистане подполковник Киселев совершил 14 февраля 1989 года на участке Тахта-Базарского пограничного отряда. И когда пересекли государственную границу, все члены экипажа в один голос закричали: «Ура-а-а!».

Свой интернациональный долг подполковник Владимир Киселев и его подчиненные выполнили с честью. А что такое офицерская честь, он и его друзья знали достоверно. В их среде многое прощалось, но только не предательство и трусость…

Сейчас Владимир Киселев на заслуженном отдыхе. Сын Юрий выбрал для обучения то же Сызранское авиационное училище, где учился его отец, дослужился до звания майора и также выполнял свой воинский долг в Чечне в должности авианаводчика. Дочь Татьяна живет в Киеве, навещает отца и маму в Санкт- Петербурге. В свободное время самое большое его увлечение — рыбалка.

Если бы в школьные годы кто-нибудь сказал Володьке Киселеву, мальчишке из казахского села Текес, что доведется ему пройти через несколько войн и стать кавалером четырех боевых орденов и многих медалей, ни за что не поверил бы тому прорицателю.

Первое место службы Благовещенск Фото: Предоставлено "Комсомолке"

СПРАВКА «КП»

Собственная авиация в войсках ОГПУ возникла в 1923 году. Это был период жестокой борьбы соединений и частей РККА и пограничников с бандами басмачей на границе и в Туркестане. В приказе ГПУ «О формировании авиазвеньев для войск ГПУ» от 14 августа того же года, конкретно указывалось: « Сформировать пять авиаотрядов по три звена в каждом – всего 30 самолетов различных систем». Дату этого первого приказа ГПУ можно считать днем рождения авиации органов государственной безопасности СССР.