Не стройте иллюзий: Психологи назвали плюсы и минусы курортных романов

Флирт в отпуске повышает самооценку, уверены сексологи. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Душа, уставшая без любви, буквально требует ласки и нежности», - это еще Чехов писал в «Даме с собачкой». Между прочим, классика отечественной литературы, сюжет которой построен как раз на курортном романе. Эту короткую повесть и в старших классах проходят.

Может, поэтому у нас со школьной скамьи вшито, что поездка в отпуск - это не только сплавы по рекам, купание в море и фрукты, но еще и любовный десерт.

Сексолог Кристина Шматова с Чеховым солидарна. Она считает, что человек решается на курортный роман, потому что чувствует недостаток чувств и эмоций в обычной жизни.

- Люди вязнут в работе, в рутине. И это такая попытка добавить себе радости. Можно примерить на себя маску другого человека. Можно быть кем угодно. И нет долгих обязательств. Только приятные чувства и эмоции. От такого искушения непросто отказаться, - говорит она.

Не строить иллюзий

Перезванивают курортники друг другу нечасто. Некоторые даже специально телефон не оставляют. А кто-то представляется чужим именем.

«Прогуливалась вечером по набережной, и там было караоке, - говорит Диана из Иркутска. - Пел мужчина. Голос потрясающий. Мы остановились послушать, и не мы одни, там вообще толпа собиралась. Он был тоже отдыхающий, но пел здорово. И так несколько вечеров. Я просто его поклонницей стала. Один раз мы с подругой выпили в кафе, идем, он поет. И вдруг говорит: «Следующую песню я хочу спеть дуэтом, кто согласится?» Я решила: «Сейчас или никогда». Мы пели вдвоем, а потом он пригласил всех своих друзей и нас с подругой в ресторан... Он уехал через пару дней, адресов мы друг другу не оставили, мы взрослые люди и понимали: продолжения не будет. Но романтики было достаточно».

- Если такой сценарий принимают обе стороны, ничего страшного нет, - уверена Кристина Шматова. - Курортные романы часто развиваются именно по таким законам. Правда, важно, чтобы и он, и она не строили лишних иллюзий. Чаще это удается людям с определенным жизненным опытом.

Человек решается на курортный роман, так как имеет недостаток эмоций в обычной жизни. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Эх, Вася!»

Другой вариант отпускного романа - когда отношения продлевают и на посткурортную жизнь. Но чаще всего такой опыт оказывается травматичным. Вспомните Васю из фильма «Любовь и голуби». В быту ужиться с Раисой Захаровной ему было непросто. Дома - не курорт!

«Работала несколько лет назад в детском лагере в Абхазии, - вспоминает Ольга из Петербурга. - И там был роман с вожатым. Но вернулись в Питер, и все развалилось. Одно дело - загорелый атлет в шортиках, а другое - лоховатый работяга из общаги».

Психолог Оксана Миропольская объясняет:

- Мы влюбляемся не в конкретного человека, а в свое представление о нем. То есть девушка видит симпатичного, мускулистого мужчину и сама додумывает его образ. Ну, например, что он еще очень образованный или успешный. А молодой человек пытается соответствовать. И у него это даже получается на коротком временном отрезке. Но потом они возвращаются с курорта и сталкиваются уже с реальными людьми, а не с их проекциями. И начинается разочарование.

У меня был случай. Девушка из отпуска звонила по зуму: «Хочу бросить своего молодого человека, потому что здесь встретила настоящую любовь». Я ей сказала: «Подожди. Вернись обратно, сходи с ним в ресторан, посмотри другими глазами». Она так и сделала. В итоге уже через несколько дней после возвращения ее новый роман закончился.

Продолжение следует?

Бывает и такое, что программы у курортников не сходятся. Он хочет секса на одну ночь. А она ждет любви на всю жизнь. Или наоборот.

«В прошлом году отдыхал в Сочи, - делится впечатлениями Артур. - Прекрасный отпуск получался! И компания была, и дама сердца что надо! Но как уезжать, начались заверения в вечной любви и прочие рыдания. Честно говоря, я с облегчением ее проводил: она уезжала раньше. И что вы думаете? Она вернулась через четыре дня! Я не знал, куда деваться, ведь у меня уже и компания другая была, и знакомая тоже».

- Когда иллюзии разбиваются, может быть больно, - говорит Кристина Шматова. - Отойти от такого непросто. Иногда даже требуется помощь специалиста. А еще мы никогда не знаем о психическом состоянии человека, которого встретили на курорте. У него уже может быть какое-то расстройство. И он может повести себя неадекватно или грубо.

«Жили долго и счастливо»

Но без хеппи-эндов тоже не обходится.

«Мы с мужем нашли друг друга на горнолыжном курорте, - рассказывает Любовь из Москвы. - Правда, сначала он мне показался немного противным. Все время говорил с каким-то вызовом. Но потом я поняла: он был в судах после развода, делил с бывшей недвижимость. Мы неплохо провели время. Я оставила ему телефон, но не надеялась, что он перезвонит. Но он перезвонил через неделю. Тогда и стало понятно, что все серьезно».

И все же рассчитывать, что вы окажетесь в числе счастливчиков, не стоит. И математически, и психологически.

- Лучше не строить воздушных замков и быть готовым к тому, что никто вам не перезвонит и не напишет, - говорит Оксана Миропольская. - Но, может, это и к лучшему. Расстанетесь на пике и избежите разочарования. А оно наступает почти всегда.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Так заводить или нет?

Курортные романы - это хорошо, если вы честны друг с другом, считает сексолог Кристина Шматова.

- Если вы знаете, что вам это не принесет травму или какой-то урон, то почему бы и нет? Это нужно для получения эмоций, повышает самооценку, наполняет организм эндорфинами. Главное - не обманывать друг друга. Не обещайте долгих отношений, если этого не хотите. И не обманывайте самого себя.