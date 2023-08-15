Лежаки, навесы, зоны для пикников: Как будут выглядеть главные пляжи Петербурга после модернизации

Пляжи Курортного района Петербурга скоро сменят имидж. Фото: Администрация Курортного района

Пляжи главной петербургской здравницы, Курортного района, готовятся кардинально сменить имидж. Непримечательные песчаные полоски с минимумом скамеек осовременят и доведут до ума. На днях администрация района завершила сбор предложений от местных жителей. Именно эти замечания и стали центром концепции пяти пляжей.

Первыми в очередь на обновление встали Северный, Комаровский, Дубковский, Ласковый и Детский пляжи. Расположившийся в Сестрорецке Северный пляж обустроят двусторонними деревянными лежаками, минималистичными навесами из деревянных реек. Здесь создадут детскую площадку, которая даже взрослому покажется нескучной: там и качели, и горки с полосой препятствий, и даже большой ковш, которым можно загребать песок.

Северный пляж обустроят двусторонними деревянными лежаками, минималистичными навесами из деревянных реек.

Детский пляж, что в поселке Ушково, будет поинтереснее - навесы там сделаны из разноцветного полупрозрачного пластика, поэтому будут бросать на песок цветные тени. Детская площадка обещает быть крупной: кроме одиночных качелей, горок и ковшей для песка, здесь установят игровые двухэтажные домики. Для взрослых оборудуют пикниковую зону с круглыми столиками и скамьями, а также площадку для пляжного волейбола. Качели и длинная змея изогнутого лежака тоже в комплекте.

На детской площадке установят кораблики и маяки.

Дубковский пляж из Сестрорецка, по соседству с парком «Дубки», оформят в лесной тематике. Навесы сделают в форме дубового листка. Еще будут питьевые фонтанчики, подвесные качели, гамаки, дощатая площадка для занятия йогой, скамейки, в которых предусмотрена ниша для коляски. Детскую зону символично оформят оборудованием из бревен, пней и домиками в виде желудей. Большую зону отведут под столики для пикников - на большие и маленькие компании.

Дубковский пляж оформят в лесной тематике.

Что до Комаровского в поселке Комарово, то в нем оборудуют навесы и одиночные зонтики с подвесными кольцами-качелями, гамаки, площадку для волейбола и зону для тренировок. Детская площадка будет в морском стиле - с корабликами, маяком и волнами.

Большую зону отведут под навесы и столики для пикников.

А вот по Ласковому пляжу визуальных подробностей не появилось. Однако в нем точно сделают тренировочную зону, пикниковые площадки со столами для больших компаний, душевую лейку и питьевой фонтанчик. На пляже также будет зона для кемпинга, видовая зона со скамьями, лежаки с зонтиками.

ВОПРОС - РЕБРОМ

ЗАЧЕМ НАМ ДЫРЯВЫЕ КРЫШИ?

Все пляжи объединяют небольшие стильные постройки с туалетными комнатами, раздевалки, а также перголы – красивые навесы с круглыми или продольными отверстиями. Правда, к ним у петербуржцев и возникло больше всего вопросов: какой толк от «дырчатых» крыш, если людям нужен тенек и защита от дождя? В администрации парировали: перголы не призваны защищать от дождя, а вот с солнцем на петербургской широте справляются отлично.

- Как известно, у нас солнце не бывает в зените, его лучи падают на землю под острым углом. И самое главное: из-за высокой парусности на наших пляжах никогда не устанавливают сплошные крыши. Это небезопасно во время штормов, - заявили чиновники. И напомнили, что все пляжи соседствуют с лесочками. Если жарко – укрывайтесь под деревьями.

Также петербуржцы предложили добавить на пляжи спортивного оборудования – не все ж лежать на песочке с газировкой и вареной кукурузой. Кто-то высказался и за душевые стойки, за питьевые фонтанчики, за зоны, где можно безопасно поставить мангал. Какие идеи в итоге примут к рассмотрению, станет известно позже.

ОФИЦИАЛЬНО

Благоустройство пляжей потребовало время - все 14 песчаных площадок уже растеряли былую визуальную привлекательность, а их оборудование сильно устарело.

- Конечно, эти пляжи уже не отвечают современным требованиям. Изданы новые регламенты, как должны содержаться пляжи и что на них должно быть, поэтому и оборудование, и организацию территории, и инженерные коммуникации нужно приводить в соответствие. Большое внимание сейчас уделяется благоустройству, реализуется программа «Формирование комфортной городской среды» - каждый шаг обсуждается с жителями, чтобы все было так, как нужно людям, - объяснили «КП» в пресс-службе районной администрации.

Там уточнили, что все 14 пляжей района благоустроят до 2025 года. А до озвученных пяти очередь может дойти еще в 2024 году.