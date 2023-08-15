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Общество15 августа 2023 16:24

Лежаки, навесы, зоны для пикников: Как будут выглядеть главные пляжи Петербурга после модернизации

14 пляжей Курортного района обустроят до 2025 года
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Пляжи Курортного района Петербурга скоро сменят имидж. Фото: Администрация Курортного района

Пляжи Курортного района Петербурга скоро сменят имидж. Фото: Администрация Курортного района

Пляжи главной петербургской здравницы, Курортного района, готовятся кардинально сменить имидж. Непримечательные песчаные полоски с минимумом скамеек осовременят и доведут до ума. На днях администрация района завершила сбор предложений от местных жителей. Именно эти замечания и стали центром концепции пяти пляжей.

Первыми в очередь на обновление встали Северный, Комаровский, Дубковский, Ласковый и Детский пляжи. Расположившийся в Сестрорецке Северный пляж обустроят двусторонними деревянными лежаками, минималистичными навесами из деревянных реек. Здесь создадут детскую площадку, которая даже взрослому покажется нескучной: там и качели, и горки с полосой препятствий, и даже большой ковш, которым можно загребать песок.

Северный пляж обустроят двусторонними деревянными лежаками, минималистичными навесами из деревянных реек.

Северный пляж обустроят двусторонними деревянными лежаками, минималистичными навесами из деревянных реек.

Детский пляж, что в поселке Ушково, будет поинтереснее - навесы там сделаны из разноцветного полупрозрачного пластика, поэтому будут бросать на песок цветные тени. Детская площадка обещает быть крупной: кроме одиночных качелей, горок и ковшей для песка, здесь установят игровые двухэтажные домики. Для взрослых оборудуют пикниковую зону с круглыми столиками и скамьями, а также площадку для пляжного волейбола. Качели и длинная змея изогнутого лежака тоже в комплекте.

На детской площадке установят кораблики и маяки.

На детской площадке установят кораблики и маяки.

Дубковский пляж из Сестрорецка, по соседству с парком «Дубки», оформят в лесной тематике. Навесы сделают в форме дубового листка. Еще будут питьевые фонтанчики, подвесные качели, гамаки, дощатая площадка для занятия йогой, скамейки, в которых предусмотрена ниша для коляски. Детскую зону символично оформят оборудованием из бревен, пней и домиками в виде желудей. Большую зону отведут под столики для пикников - на большие и маленькие компании.

Дубковский пляж оформят в лесной тематике.

Дубковский пляж оформят в лесной тематике.

Что до Комаровского в поселке Комарово, то в нем оборудуют навесы и одиночные зонтики с подвесными кольцами-качелями, гамаки, площадку для волейбола и зону для тренировок. Детская площадка будет в морском стиле - с корабликами, маяком и волнами.

Большую зону отведут под навесы и столики для пикников.

Большую зону отведут под навесы и столики для пикников.

А вот по Ласковому пляжу визуальных подробностей не появилось. Однако в нем точно сделают тренировочную зону, пикниковые площадки со столами для больших компаний, душевую лейку и питьевой фонтанчик. На пляже также будет зона для кемпинга, видовая зона со скамьями, лежаки с зонтиками.

ВОПРОС - РЕБРОМ

ЗАЧЕМ НАМ ДЫРЯВЫЕ КРЫШИ?

Все пляжи объединяют небольшие стильные постройки с туалетными комнатами, раздевалки, а также перголы – красивые навесы с круглыми или продольными отверстиями. Правда, к ним у петербуржцев и возникло больше всего вопросов: какой толк от «дырчатых» крыш, если людям нужен тенек и защита от дождя? В администрации парировали: перголы не призваны защищать от дождя, а вот с солнцем на петербургской широте справляются отлично.

- Как известно, у нас солнце не бывает в зените, его лучи падают на землю под острым углом. И самое главное: из-за высокой парусности на наших пляжах никогда не устанавливают сплошные крыши. Это небезопасно во время штормов, - заявили чиновники. И напомнили, что все пляжи соседствуют с лесочками. Если жарко – укрывайтесь под деревьями.

Также петербуржцы предложили добавить на пляжи спортивного оборудования – не все ж лежать на песочке с газировкой и вареной кукурузой. Кто-то высказался и за душевые стойки, за питьевые фонтанчики, за зоны, где можно безопасно поставить мангал. Какие идеи в итоге примут к рассмотрению, станет известно позже.

ОФИЦИАЛЬНО

Благоустройство пляжей потребовало время - все 14 песчаных площадок уже растеряли былую визуальную привлекательность, а их оборудование сильно устарело.

- Конечно, эти пляжи уже не отвечают современным требованиям. Изданы новые регламенты, как должны содержаться пляжи и что на них должно быть, поэтому и оборудование, и организацию территории, и инженерные коммуникации нужно приводить в соответствие. Большое внимание сейчас уделяется благоустройству, реализуется программа «Формирование комфортной городской среды» - каждый шаг обсуждается с жителями, чтобы все было так, как нужно людям, - объяснили «КП» в пресс-службе районной администрации.

Там уточнили, что все 14 пляжей района благоустроят до 2025 года. А до озвученных пяти очередь может дойти еще в 2024 году.

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