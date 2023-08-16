«Комсомолка» объявила лауреатов «Клиники года 2023» в Санкт-Петербурге. Список победителей

Десятый сезон проекта запомнился небывалым количеством участников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

16 августа в Петербурге состоялась торжественная церемония награждения победителей премии «Клиника года 2023» от «Комсомолки». Несколько месяцев посетители сайта kp.ru и экспертное жюри выбирали лучшие медицинские учреждения Северной столицы, а также врачей, которые заслужили доверие петербуржцев.

Торжественная церемония награждения победителей премии «Клиника года 2023» прошла 16 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Десятый сезон проекта запомнился небывалым количеством участников, жаркой борьбой за первенство, пышным праздником и яркими подарками для победителей. Подготовить их помог партнер церемонии награждения - Гильдия парфюмеров России. Это организация, основанная как культурный центр в Санкт-Петербурге в 2013 году.

Гильдия в своих проектах объединяет частных парфюмеров и экспертов, занимающихся созданием ароматов и всего, что имеет отношение к запахам и парфюмерному искусству в России.

Психотерапевт, автор книг Андрей Курпатов стал почетным гостем премии и также получил награду от "Комсомолки". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лауреаты премии «Клиника года 2023»:

в номинации «Лучшая клиника с высокими стандартами диагностики и лечения» - Клиника «Евроонко» в Санкт-Петербурге

в номинации «Лучшая специализированная клиника» - Медицинский центр коррекции слуха «ТопФон»

в номинации «За выдающийся вклад в оказании качественных медицинских услуг в сфере стоматологии» - Центр имплантации UniverStom

в номинации «За вклад в разработку и применение высокоэффективных методик лечения» - Клиника «Центр Флебологии»

в номинации «За лучший клиентский сервис в сфере здравоохранения» - СПбГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции»

в номинации «За выдающийся вклад в развитие методов лечения и реабилитации» - Клиника Реабилитации «В Новый День»

в номинации «Лучшая клиника по функциональной реабилитации сложных стоматологических пациентов» - SDS Clinic

в номинации «За вклад в развитие инновационных технологий при проведении операций» - Клиника «Зрение»

в номинации «Лидер в области эстетической стоматологии» - Эстетическая стоматология DENTAVENUE

в номинации «Лидер в сфере инноваций» - Сеть стоматологических клиник «Фактор Улыбки»

в номинации «Лучшая клиника кардиологического профиля» - АО «КардиоКлиника»

в номинации «Лидер в области оказания оперативной медицинской помощи» - «Наркологическая клиника «НЕВА»

в номинации «Лучшая клиника в области психического здоровья» - СПбГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

в номинации «За современный подход к управлению многопрофильной клиникой» - Сеть многопрофильных клинико-диагностических центров «Медпомощь 24»

в номинации «За высокие клинические достижения в медицинской практике» - ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Санкт-Петербурга»

в номинации «Научный лидер в сфере медицины» - Многопрофильная клиника имени Э. Э. Эйхвальда Университета имени И. И. Мечникова

в номинации «Лучшая клиника в сфере педиатрии» - СПбГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий»

в номинации «Выбор КП» - Клиника «Евроонко» в Санкт-Петербурге, СПбГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер»

в номинации «Выбор экспертов» - СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница»

Главный редактор и генеральный директор "Комсомольской правды в Петербурге" Ирина Жеглова разрезает праздничный торт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лауреаты премии «Врач года 2023»:

Денис Сергеевич Сучков, хирург-имплантолог-ортопед, SDS Clinic.

Иван Анатольевич Соловьев, заместитель главного врача по хирургии, доктор медицинских наук, профессор, хирург высшей категории, онколог высшей категории, СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница».

Ольга Александровна Смульская, кандидат медицинских наук, врач-ревматолог, пульмонолог высшей квалификационной категории, доцент кафедры общей врачебной практики ПСПб ГМУ им. академика И.П. Павлова, СПбГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница № 25».

Вадим Юрьевич Томаев, заведующий хирургическим отделением № 19, врач-детский хирург, уролог-андролог, СПбГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5 имени Н. Ф. Филатова».

Никита Эдуардович Монахов, врач-инфекционист, СПбГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».