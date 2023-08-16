В Петербурге в честь почетного гражданина Михаила Боброва открыли памятный знак. Фото: пресс-служба фонда имени Грачьи Погосяна.

ВЕК БОБРОВА

11 августа военному альпинисту, участнику Великой Отечественной войны, заслуженному работнику физической культуры, почетному гражданину Санкт-Петербурга Михаилу Боброву исполнилось бы 100 лет. В Петроградском районе в сквере, названном его именем, в полдень собрались гости, чтобы почтить память легендарного человека.

В годы войны Михаил Бобров сражался в тылу противника и на Кавказе с подразделением немецких альпинистов «Эдельвейс», а также организовывал маскировку шпилей соборов блокадного Ленинграда. Благодарные горожане называли его «хранитель ангела». После войны он тренировал петербургских спортсменов в пятиборье. За свою тренерскую карьеру воспитал десятки мастеров спорта.

Гостями мероприятия стали жители города, почетные граждане Санкт-Петербурга, представители общественных организаций и члены правительства. Открыли памятный знак сыновья Михаила Михайловича - Михаил и Александр Бобровы. Вместе с ними ткань с мемориала сняли внук Михаил Бобров и правнук -восьмой Михаил в династии.

«ЧЕЛОВЕК ЖИВ, ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ»

Инициатором проекта стал фонд «Петербургское наследие и перспектива». Его представители обратились в адрес фонда Грачьи Погосяна с просьбой об установке памятного знака в честь Михаила Боброва. Меценат не мог отказать. И вот почему.

Фото: пресс-служба фонда имени Грачьи Погосяна.

- Мало кто знает, что Михаил Михайлович не только во время Великой Отечественной войны участвовал в маскировке высотных доминант Ленинграда, но и вел в послевоенные годы активную научную деятельность и преподавал физическое воспитание в вузах нашего города. А в возрасте 75 лет покорил Северный полюс, - объяснил свое решение помочь инициативной группе Грачья Погосян. - Когда президент фонда «Петербургское наследие и перспектива» Галина Ефимова обратилась ко мне с просьбой оказать содействие в изготовлении и установке памятного знака в честь Михаила Михайловича, то я не задумываясь откликнулся. Уверен, что человек жив, пока жива память о нем. А этот сквер и памятный знак помогут сохранить не только память о таком удивительном человеке, но и в целом не потерять связь с прошлым поколением, - отметил Грачья Погосян.

Также за особый вклад в увековечение памяти военного альпиниста от имени потомков и активистов экспедиции «Оборонная тропа» на мероприятии были вручены памятные медали, в том числе президенту именного благотворительного фонда Грачье Погосяну.

Грачья Погосян. Фото: пресс-служба фонда имени Грачьи Погосяна.

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11 августа день рождения празднует и сам Грачья Погосян. Он родился с Михаилом Михайловичем в один день. Михаил Бобров спасал ленинградские памятники от бомбежек, а Грачья Погосян возводит новые мемориальные места. Как частное лицо и как руководитель благотворительного фонда, он реализовал более 400 проектов, свыше половины из которых посвящена истории ленинградской земли. Присутствовавшие на церемонии гости отметили, что «фонд Грачьи Мисаковича причастен к миллионам судеб».

Фото: пресс-служба фонда имени Грачьи Погосяна.

КСТАТИ

В августе в Петербурге была издана книга «Город Петра Великого», тираж которой спонсировал именной благотворительный фонд Грачьи Погосяна. Несколько экземпляров книги было подарено участникам мероприятия в сквере Боброва.